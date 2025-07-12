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Дивеев получил повреждение в матче за Суперкубок: «Кордоба ударил в ногу, там большая гематома – с «Оренбургом» не сыграю, скорее всего. Я не хрустальный, не переживайте, за ЦСКА готов на все»

Игорь Дивеев получил повреждение в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

ЦСКА стал обладателем трофея, обыграв «Краснодар» (1:0). Дивеев забил единственный гол.

«Был момент, когда Кордоба ударил в ногу. Там прям большая гематома. Скорее всего, я не буду играть с «Оренбургом».

Не переживайте, я не хрустальный футболист. Мои родители – спортсмены, а я за ЦСКА готов на все», – сказал защитник ЦСКА.

Матч ЦСКА с «Оренбургом» в 1-м туре Мир РПЛ пройдет 21 июля.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoИгорь Дивеев
logoОренбург
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