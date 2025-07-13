Депутат Свищев о деле «Торпедо»: «Футбол остается спортом номер один в России, а скандалы были всегда. По имиджу ударило бы замятие дела, а сейчас появится доверие к правоохранительным органам и РФС»

Дмитрий Свищев высказался о влиянии скандалов на имидж российского футбола.

В четверг КДК РФС принял решение исключить московский клуб из числа участников Мир РПЛ сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. Бывшему директору «Торпедо » Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

– Бьют ли скандалы по имиджу российского футбола и остается ли футбол спортом номер один в России?

– Конечно, футбол остается и останется спортом номер один в России. Это однозначно. Статистика говорит сама за себя.

– Бьет ли это по имиджу?

– В футболе давно скандалы, уже много‑много лет в российских клубах и лигах периодически возникают те или иные публичные скандалы. Но проблемы внутри футбола были всегда.

Другой вопрос – они редко выходили на публику. Сейчас все прорвалось. Многие болельщики, спортсмены и футбольные специалисты сидели и смотрели, чем же это закончится. Продолжение следует.

Мы видим и задержания, и исключения из лиги, и уголовные дела. Не думаю, что это финиш. Будет много эпизодов, которые станут продолжением этой истории.

Больше бы по имиджу ударило, если бы дело замяли и забыли. А сейчас, думаю, появится доверие к футболу, правоохранительным органам, нашему футбольному союзу. Если дело будет доведено до конца, то это будет мощным сигналом для будущих поколений футболистов. Что справедливость и честность существуют. Надо уповать не на договорные матчи, не на судейство, которое можно купить и через которое можно добиться результата, а на собственные силы, команду и веру в своего тренера.

В футболе неприятная ситуация, но сейчас ее нужно довести до конца, чтобы у всех появилась вера и надежда, – сказал депутат Госдумы.