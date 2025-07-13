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  • Черчесов о Сперцяне: «Угальде перестал забивать, когда пошли разговоры про «уходит, уходит», здесь то же самое. Ты не можешь такой шпагат делать – одна нога там, другая здесь»
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Черчесов о Сперцяне: «Угальде перестал забивать, когда пошли разговоры про «уходит, уходит», здесь то же самое. Ты не можешь такой шпагат делать – одна нога там, другая здесь»

Станислав Черчесов высказался о будущем Эдуарда Сперцяна.

Как думаете, Сперцян останется в «Краснодаре»?

– Хотел бы провести параллель с Манфредом Угальде из «Спартака». Когда начались вот эти разговоры про «уходит, уходит», то Угальде перестал забивать. Такое чувство, что забыл, где ворота соперника стоят. То же самое и здесь.

Оба хорошие игроки, но они должны понимать, что они, где они… Потому что ты не можешь такой шпагат делать – одна нога там, другая здесь. Это все влияет не только на него, но и на команду, потому что капитан команды. Неопределенность, хотим этого или нет, но это нервозность.

Хотелось бы пожелать «Краснодару», чтобы они определялись, чтобы не было вещей, которые отвлекали. Сперцяну нужно сконцентрироваться на своей работе, и что будет, то и будет. Ты не можешь мечтать о чем‑то и забывать, что нам на сегодня нужно делать, – сказал бывший главный тренер сборной России. 

Мусаев о Сперцяне в «Краснодаре»: «Хотел бы, чтобы он был нашим Джеррардом и Тотти, провел всю карьеру, выиграл титулы»

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ПСЖПСЖ
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСтанислав Черчесов
logoМанфред Угальде
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