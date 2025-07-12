«Севилья» подписала чилийского защитника Суасо свободным агентом. Контракт – до 2028-го
«Севилья» подписала Габриэля Суасо.
27-летний левый защитник присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента, подписав трехлетнее соглашение.
Ранее Суасо выступал за «Тулузу». В прошлом сезоне Лиги 1 чилиец провел 30 матчей и отдал 6 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Севильи»
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