«Севилья» подписала чилийского защитника Суасо свободным агентом. Контракт – до 2028-го

«Севилья» подписала Габриэля Суасо.

27-летний левый защитник присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента, подписав трехлетнее соглашение.

Ранее Суасо выступал за «Тулузу». В прошлом сезоне Лиги 1 чилиец провел 30 матчей и отдал 6 результативных передач. Его подробная статистика – здесь .