40-летний Касорла продлил контракт с «Овьедо» на сезон-2025/26. Клуб вернулся в Ла Лигу

Санти Касорла продолжит выступать за «Овьедо» в следующем сезоне.

Клуб объявил о продлении контракта с 40-летним полузащитником до конца сезона-2025/26.

Касорла – воспитанник «Овьедо », он вернулся в команду летом 2023 года.

По итогам прошлого сезона клуб вышел в Ла Лигу , обыграв «Мирандес» в финале плей-офф (0:1, 3:1). В 35 матчах Сегунды бывший игрок «Арсенала», «Вильярреала» и сборной Испании отметился 5 голами и 5 ассистами.