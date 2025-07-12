40-летний Касорла продлил контракт с «Овьедо» на сезон-2025/26. Клуб вернулся в Ла Лигу
Санти Касорла продолжит выступать за «Овьедо» в следующем сезоне.
Клуб объявил о продлении контракта с 40-летним полузащитником до конца сезона-2025/26.
Касорла – воспитанник «Овьедо», он вернулся в команду летом 2023 года.
По итогам прошлого сезона клуб вышел в Ла Лигу, обыграв «Мирандес» в финале плей-офф (0:1, 3:1). В 35 матчах Сегунды бывший игрок «Арсенала», «Вильярреала» и сборной Испании отметился 5 голами и 5 ассистами.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Овьедо»
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