Бабаев об 1:0 с «Краснодаром» в Суперкубке: «Рады победе над чемпионом в таком ярком матче. Для ЦСКА это вдвойне важно – команда немного растеряна после решения Николича»

Роман Бабаев высказался после победы ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Армейцы обыграли «Краснодар » со счетом 1:0.

– Очень рады одержать победу над чемпионом в таком ярком матче. Непростая игра. В первом тайме, на мой взгляд, у «Краснодара» было определенное игровое преимущество, но ребята собрались, и уже в концовке первых 45 минут чаша весов склонилась в нашу сторону, а во втором тайме мы уже играли с преимуществом.

Для нас вдвойне важно победить, так как у ЦСКА новый тренер, это всегда достаточно сложный период, когда меняется тренер, тем более в столь неожиданных для нас обстоятельствах.

– Важно, когда приходит новый тренер, начинать с трофея?

– Это очень важно. Это трудно переоценить, потому что очевидно, что команда и мы все были немножко растеряны после всех известных событий, когда Марко Николич это решение принял, – сказал гендиректор ЦСКА .