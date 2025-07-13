Дюков о возвращении России: «Шансы достаточно высокие, это информация и интуиция. Интуиция – это обученная нейронная сеть, источники информации – в том числе вы»

Александр Дюков высказался о возвращении России на международную арену.

– Это ваша чуйка, что мы скоро вернемся в международные соревнования? Или что это? Как назвать?

– Это информация и интуиция. А интуиция – это обученная нейронная сеть. Источники информации – в том числе вы. Думаю, шансы достаточно высокие, – сказал президент РФС .