Дюков о возвращении России: «Шансы достаточно высокие, это информация и интуиция. Интуиция – это обученная нейронная сеть, источники информации – в том числе вы»
Александр Дюков высказался о возвращении России на международную арену.
– Это ваша чуйка, что мы скоро вернемся в международные соревнования? Или что это? Как назвать?
– Это информация и интуиция. А интуиция – это обученная нейронная сеть. Источники информации – в том числе вы. Думаю, шансы достаточно высокие, – сказал президент РФС.
Кто выиграет клубный ЧМ?6778 голосов
ПСЖ
Челси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости