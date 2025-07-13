37-летний Ди Мария забил за «Росарио» в 1-м матче после возвращения
Анхель Ди Мария забил в первом матче после возвращения в «Росарио Сентраль».
37-летний полузащитник отличился с пенальти в игре с «Годой Крус» (1:1) в 1-м туре аргентинской Примеры. Ди Мария впервые сыграл за «Росарио» после возвращения в клуб.
Ди Мария является воспитанником «Росарио». Он начал профессиональную карьеру во взрослой команде клуба, за которую выступал два года, после чего перешел в «Бенфику» в 2007 году.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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