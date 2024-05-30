Ватцке о финале ЛЧ: «Боруссия» способна победить, если наш план сработает. «Реал» никогда не проигрывал в финалах, но все случается впервые»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ханс-Йоахим Ватцке Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке считает, что «Боруссия» способна обыграть «Реал» в финале ЛЧ.

– Как бы вы объяснили, почему Лига чемпионов – настолько особенный турнир для «Реала»?

– Думаю, для «Реала» Лига чемпионов определяет все. Мне кажется, что этот турнир для них, возможно, даже важнее внутренних трофеев.

В Англии или Германии, например, чемпионаты почти на одном уровне с Лигой чемпионов. Всегда найдутся команды, которым удастся вырвать победу, но то, что они так долго остаются главными претендентами на победу, очень похвально. Но их можно победить. За один матч может произойти многое.

– Например, что?

Все очень просто. «Мадрид» – безусловный фаворит, но именно это мы и любим. Вспомните, что недавно произошло [в финале Лиги Европы] в Дублине – я уверен, что «Байер» выиграл бы восемь из десяти матчей против «Аталанты», но «Аталанта» играла так, будто это их последняя игра. Вот что необходимо для победы.

Кто поставил бы хоть пенни на «Боруссию» в матче с «ПСЖ»? Никто. И мы никогда их не обыгрывали, но победили дважды. Если мы способны на это, то можем победить и в финале, если наш план сработает.

То, что мы признаем «Реал» фаворитом – не стратегия, а исторический факт. Стоит помнить, что они никогда не проигрывали в финале Лиги чемпионов. Но все когда-нибудь бывает в первый раз, – сказал гендиректор дортмундской «Боруссии».

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21 комментарий
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Комментарий удален модератором
Корректно и адекватно
Ждём матч
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у реала тоже есть план и это проклятие Ройса
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аууу
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Шансы всегда есть - на то он и финал из одной игры.
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Чудеса конечно случаются, но не так часто. То что Дортмунд в финале, это уже чудо...Но это и прекрасно
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К сожалению у Дортмунда нет характера.. что мы уже ни раз видели. Исход ясен
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ЛЧ важнее внутреннего чемпионата абсолютно для любой команды любого чемпионата. О чем вообще говорить, если нет ни одной команды, у которой трофеев ЛЧ больше, чем побед во внутренних первенствах.
Про уровень АПЛ и Бундеслиги вообще поржал. По этой причине и те и другие стабильно отлетают от испанцев😆
ЛЧ - безальтернативно самый сложный турнир, в котором командам противостоят сопоставимые по уровню и классу команды, которые рвут 🍑 на все деньги от и до.
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Это очень хорошо, что нет недооценки и шапкозакидателтства, присущего нашим клубам
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Был бы Ман Сити в финале - шансы бы были. Но Реал в этой игре - папочка
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
удачи 😂😂😂
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