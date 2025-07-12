Сперцян о 0:1 с ЦСКА: «Краснодар» проиграл Суперкубок, но выиграл чемпионат. Начало второго тайма не получилось – потеряли концентрацию и пропустили из-за цепочки ошибок»
Эдуард Сперцян высказался о поражении «Краснодара» в матче за Суперкубок России.
В игре OLIMPBET Суперкубка России «быки» уступили ЦСКА (0:1).
«Первый тайм был хорошим, мы создавали свои моменты. В конце первого тайма мы начали ошибаться, а начало второго тайма не получилось. В раздевалке нам сказали выйти и забить. Но потеряли концентрацию, была цепочка ошибок, из-за которых пропустили гол.
Конечно, нам надо работать над ошибками. Футбол хорош тем, что каждую неделю игры, и можешь показывать другой результат, если проиграл. Мы ставим самые большие цели, как и в прошлом году. Мы проиграли Суперкубок, но выиграли чемпионат», – сказал капитан «Краснодара».
Кто выиграет клубный ЧМ?6770 голосов
ПСЖ
Челси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости