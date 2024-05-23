Мерсон о Гвардиоле: «Он напоминает мне Моуринью времен его первого срока в «Челси» – игроки не ноют, не попадая в состав. Пеп заставляет суперзвезд работать не покладая рук»

Пол Мерсон высказался о работе Пепа Гвардиолы.

«Трудно продолжать делать то, что ты делаешь, на его уровне. Это требует много тяжелой работы, поверьте мне. Он заставляет суперзвезд работать не покладая рук, неделю за неделей. Это тяжело. Поверьте мне, это тяжело.

Тренер не можете прийти и просто, позволить [звездам] играть и делать то, что они хотят. Ситуация как и в случае с любым другим человеком: стоит ослабить хватку – и они уйдут в отрыв. Он должен постоянно все контролировать.

Он очень напоминает мне времен его первого срока в « ». Игроки никогда не ноют, когда не попадают в состав.

Когда он уйдет, образуется огромная, огромная, огромная дыра, как и в случае с уходом Клоппа из « ». Не позволяйте людям, которые сидят дома возле телевизора, говорить, что с такими игроками, которые есть у « », они тоже выиграют все трофеи. Нет. Точно нет.

Он заставляет игроков выкладываться по полной, но вы не часто видите это в « », не так ли? Для этого нужен топ-тренер, и его будет очень не хватать.

Я думаю, что многие игроки тоже уйдут, если он уйдет», – сказал бывший игрок «Арсенала».