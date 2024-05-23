Мерсон о Гвардиоле: «Он напоминает мне Моуринью времен его первого срока в «Челси» – игроки не ноют, не попадая в состав. Пеп заставляет суперзвезд работать не покладая рук»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон высказался о работе Пепа Гвардиолы.

«Трудно продолжать делать то, что ты делаешь, на его уровне. Это требует много тяжелой работы, поверьте мне. Он заставляет суперзвезд работать не покладая рук, неделю за неделей. Это тяжело. Поверьте мне, это тяжело.

Тренер не можете прийти и просто, позволить [звездам] играть и делать то, что они хотят. Ситуация как и в случае с любым другим человеком: стоит ослабить хватку – и они уйдут в отрыв. Он должен постоянно все контролировать.

Он очень напоминает мне Моуринью времен его первого срока в «Челси». Игроки никогда не ноют, когда не попадают в состав. 

Когда он уйдет, образуется огромная, огромная, огромная дыра, как и в случае с уходом Клоппа из «Ливерпуля». Не позволяйте людям, которые сидят дома возле телевизора, говорить, что с такими игроками, которые есть у «Ман Сити», они тоже выиграют все трофеи. Нет. Точно нет.

Он заставляет игроков выкладываться по полной, но вы не часто видите это в «Манчестер Юнайтед», не так ли? Для этого нужен топ-тренер, и его будет очень не хватать.

Я думаю, что многие игроки тоже уйдут, если он уйдет», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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13 комментариев
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Ответ Алексей Муравьёв
Рука/лицо, как можно сравнивать Пепа и Жозе, абсолютно два разных тренера! Мерсон конечно полный кретин!!!
Ну он же их сравнивает не в контексте философии футбола, подхода к выстраиванию игры, а исключительно с точки зрения взаимоотношений «тренер - игроки».

В этом отношении он близок к правде. Разница лишь в том, что «стратегия войны» Жозе через год-полтора всех утомляет, что, во многом, ведет к спаду на третий сезон его работы.

У Пепа все же концепция иная.
+8
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+7
В таком случае оставайся Пеп)!
+7
-1
+6
То, что Пеп поставил такое отношение на поток - в наш век ЧСВ-звездунов, от которых блевал Моуриньо - очередное великое достижение. Правда, к этому уже никак не приплести нефтебаксы, с которыми штамповал бы трофеи и Вася Пупкин, а также 115 набивших оскомину нарушений)
+6
-3
+3
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну он же их сравнивает не в контексте философии футбола, подхода к выстраиванию игры, а исключительно с точки зрения взаимоотношений «тренер - игроки». В этом отношении он близок к правде. Разница лишь в том, что «стратегия войны» Жозе через год-полтора всех утомляет, что, во многом, ведет к спаду на третий сезон его работы. У Пепа все же концепция иная.
Моуриньо работает ради результата здесь и сейчас, он не заинтересован в том чтобы развивать игроков или стиль игры, он выжимает из игроков максмимум во втором сезоне и в третьем игроки уже перегорают и ссорятся. Гвардиола хоть и тоже хочет выигрывать все, в первую очередь он хочет чтобы команда играла в самый качественный футбол и чтобы игроки развивались в рамках его стиля. У Сити Пепа почти не бывает кризисов потому что они сосредоточены на постоянном развитии, а не на том чтобы провести один крутой сезон.
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Ответ Den-is
Посмотрел сериал про требл Сити. Впечатлил. Игроки Сити всерьез опасались Арсенал и каждую игру желали им проигрыша. Я то думал, что им по барабану было как играет Арсенал В общем, мое мнение после просмотра этого фильма - Сити не так страшен, как его малюют Так что нужно укрепить одну, две позиции у Арсенала и напугать Сити по-настоящему и отобрать у них наконец первое место
Да нет конечно, даже самый сильный не перестает бояться (ну или опасаться).
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Ответ Den-is
Посмотрел сериал про требл Сити. Впечатлил. Игроки Сити всерьез опасались Арсенал и каждую игру желали им проигрыша. Я то думал, что им по барабану было как играет Арсенал В общем, мое мнение после просмотра этого фильма - Сити не так страшен, как его малюют Так что нужно укрепить одну, две позиции у Арсенала и напугать Сити по-настоящему и отобрать у них наконец первое место
Так и Сити может укрепить несколько позиций)) Например, Пакета из Вест Хэма может перейти, если судить по последним трансферным слухам.
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Ответ Den-is
Им бы в суде укрепить позиции в первую очередь)
Эдегор будет фотографом-репортером во время заседания)
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Ответ morphvirg
Так и Сити может укрепить несколько позиций)) Например, Пакета из Вест Хэма может перейти, если судить по последним трансферным слухам.
Им бы в суде укрепить позиции в первую очередь)
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Ответ Den-is
Им бы в суде укрепить позиции в первую очередь)
За это не переживай) Там все схвачено, скорее всего))
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