Бруну – игрок сезона в «МЮ» по версии болельщиков

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рейтинги болельщики Бруну Фернандеш Диогу Далот Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед».

Капитан «МЮ» одержал победу в голосовании болельщиков. Бруну набрал 40% голосов, опередив Диогу Далота, Кобби Майну и Алехандро Гарначо.

В прошедшем сезоне АПЛ Бруну во 2-й раз подряд стал лидером по количеству созданных моментов. Португалец забил 10 голов в лиге и стал лучшим бомбардиром команды наряду с Расмусом Хейлундом. Подробная статистика игрока доступна здесь.

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16 комментариев
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Ответ Vatikan
а Рэшфорд?
здесь речь про игроков
+11
0
+11
Ответ QWertY
здесь речь про игроков
ой, это же спортивный сайт, я напутал
+10
0
+10
В этом сезоне никто не заслужил этой награды
+4
-2
+2
Бруну гордость МЮ. Единственный кто всегда выкладывается на все 100%
+1
0
+1
Ответ QWertY
он же не в риалке играл)
Реал сейчас - чемпион Испании и фаворит в финале ЛЧ. При всей любви к МЮ, но сравнение с Реалом вообще неуместно
+3
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Не мооооооожет быть!!!
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Объективно говоря, у него и конкурентов не было
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Лучший из худших
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Бруну, Майну, Далот - моя тройка.
Гарначо пока средне, но есть куда расти. Хойлунд для дебюта и для полного игнора со стороны партнёров - достойный сезон. Еще парочку - ок. Дальше - мрак и ужас.
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Ответ kokakoka
Реал сейчас - чемпион Испании и фаворит в финале ЛЧ. При всей любви к МЮ, но сравнение с Реалом вообще неуместно
Забей, он просто 🤡
+2
-2
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