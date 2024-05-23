Бруну – игрок сезона в «МЮ» по версии болельщиков
Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед».
Капитан «МЮ» одержал победу в голосовании болельщиков. Бруну набрал 40% голосов, опередив Диогу Далота, Кобби Майну и Алехандро Гарначо.
В прошедшем сезоне АПЛ Бруну во 2-й раз подряд стал лидером по количеству созданных моментов. Португалец забил 10 голов в лиге и стал лучшим бомбардиром команды наряду с Расмусом Хейлундом. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Гарначо пока средне, но есть куда расти. Хойлунд для дебюта и для полного игнора со стороны партнёров - достойный сезон. Еще парочку - ок. Дальше - мрак и ужас.