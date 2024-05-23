Бруну – игрок сезона в «МЮ» по версии болельщиков

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед».

Капитан « » одержал победу в голосовании болельщиков. Бруну набрал 40% голосов, опередив , и .

В прошедшем сезоне АПЛ Бруну во 2-й раз подряд стал лидером по количеству созданных моментов. Португалец забил 10 голов в лиге и стал лучшим бомбардиром команды наряду с Расмусом Хейлундом. Подробная статистика игрока доступна здесь.