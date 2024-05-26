Далот о победе «МЮ» в Кубке Англии: «Мы провели лучший матч сезона как команда. Чувствовалось, что мы хотим победить – так должно быть всегда»

Диогу Далот прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

В финальной игре на «Уэмбли» «МЮ» обыграл « » со счетом 2:1.

«Усердная работа и стойкость – это лучший подход к игре, и мы провели лучший матч в сезоне как команда.

В раздевалке перед матчем чувствовалось, что мы действительно хотели победить. Таковы стандарты нашего клуба, и так должно быть в каждом матче. Приятно завершить сезон завоеванием трофея.

В этом сезоне мы могли добиться большего, но это радует нас и особенно болельщиков – весь год они были великолепны, и они заслуживают этого больше, чем кто-либо.

Мы понимали, что нам будет легче, если закроем центр и позволим сопернику играть флангами, и знали, что у них есть свободное пространство сзади», – сказал защитник « ».