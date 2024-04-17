Родриго стал 9-м игроком с 20 голами в ЛЧ за «Реал». Вингер забил «Ман Сити»
Гол Родриго в ворота «Манчестер Сити» стал для него 20-м в Лиге чемпионов.
Вингер «Реала» открыл счет на 12-й минуте четвертьфинального матча на «Этихад Стэдиум».
Бразилец стал всего девятым футболистом мадридцев с 20 голами в ЛЧ или Кубке европейских чемпионов. Впереди Амансио, Сантильяно (по 21), Франсиско Хенто (31), Ференц Пушкаш (35), Альфредо Ди Стефано (49), Рауль (66), Карим Бензема (78) и Криштиану Роналду (105).
Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь.
В полузащите будут
Белингем-камавинга-вальверде
А в атаке вини-мбаппе-родриго
Пересмотри матч, все атаки шли через левый флаг Сити. Раз за разом Грилишь, то проходил Карвахаля, то из под него раздавал передачи. Это полный провал с точки зрения игры на фланге. Поэтому Гвардиола и выпустил Доку, потому что фланг Карвахаля был проходной двор.
Это повезло, что забили только один.
Очень обидно: с приходом француза железно будут разногласия в коллективе, учитывая характер + либо вини, либо Родриго на выход. Мириться с ролью запасного они не будут, т.к килиан железно приходит в основу.
А троих их разместить с учетом Беллингема нереально: все 3 вингеры и видится жесткий перевес в командных действиях в сторону нападения.
Очень обидно