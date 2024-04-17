Родриго стал 9-м игроком с 20 голами в ЛЧ за «Реал». Вингер забил «Ман Сити»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Рауль Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Альфредо Ди Стефано Ференц Пушкаш Франсиско Хенто Амансио Родриго Футбол

Гол Родриго в ворота «Манчестер Сити» стал для него 20-м в Лиге чемпионов.

Вингер «Реала» открыл счет на 12-й минуте четвертьфинального матча на «Этихад Стэдиум».

Бразилец стал всего девятым футболистом мадридцев с 20 голами в ЛЧ или Кубке европейских чемпионов. Впереди Амансио, Сантильяно (по 21), Франсиско Хенто (31), Ференц Пушкаш (35), Альфредо Ди Стефано (49), Рауль (66), Карим Бензема (78) и Криштиану Роналду (105).

Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Винисиус нашел дырочку между ног Рубена Диаша (с) Константин Генич
+54
-2
+52
Хейтеры могут писать, что угодно, но Родригыч выходит и просто забивает своему клиенту в ЛЧ
+54
-4
+50
Ответ Авторитетное Мнение
Винисиус нашел дырочку между ног Рубена Диаша (с) Константин Генич
Норвежский лосось (с)
+42
0
+42
И одну четвертую из них отправил в ворота Сити. Статистика весьма хорошая, при том что он практически всегда играет на не родном фланге.
+32
-2
+30
Ответ Булат Кошкимбаев
Комментарий скрыт
КАРВАХАЛЬ худший чтооооо, ты вообще матч смотришь
+8
0
+8
Родриго прям любит голубой манчестер....
+8
-2
+6
Ответ tolstiy
Родриго прям любит голубой манчестер....
Дай Бог чтобы полюбил ещё пару раз в следующие 45 минут.
+5
-1
+4
Ответ Man in Blanco
Хейтеры могут писать, что угодно, но Родригыч выходит и просто забивает своему клиенту в ЛЧ
Сдулся он как обычно после 30 минуты и Вини один там пыжится. А менять и некем.
+4
-1
+3
Норвежский лосось🤣🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
ребята моё мнение сегодня день Лунина это будущий супер вратарь всех как говорится лиг вспомните хорошо. удачи нашему голкиперу.
+2
0
+2
Ответ Bullet91
обидно будет за Родриго если потеряет место после прихода Мбаппе, да Вини лучше, но Родриго подкупает тем что очень старается
Думаю все таки все будут играть
В полузащите будут
Белингем-камавинга-вальверде
А в атаке вини-мбаппе-родриго
+2
0
+2
Желаю догнать Амансио и Сантильяну уже в этой лиге чемпионов, и обогнать
+2
0
+2
обидно будет за Родриго если потеряет место после прихода Мбаппе, да Вини лучше, но Родриго подкупает тем что очень старается
+2
0
+2
Ответ belikovda.90
Я так и не понял где 100 кратный победитель ЛЧ Приехал какой-то автобус
В воскресенье посмотришь.
0
0
0
Ответ wadwill13
весь матч??? посмотри все отчёты о матче скаутов и менеджеров футбольных. карвахаль в соло держал фланг до 70 минуты его возили? тогда тебя возят каждый день по жизни. реал не ставил автобус в классическом стиле а играл без выпада в два три человека как ждал сити и оборонялся на второй третий поля. проседать реал начал только после того как карвахаль получил жёлтую. что это значит жёлтая карвахалю? это значит 1: вальверде должен был сесть ниже и страховать в обороне ( феде один из лучших в матче и по тепловой карте он по объёму работы в матче лучший за две каманды). и карвахалю нужно пропускать грилиша ближе что до 70 минуты не происходило. и 2)гений гвардиола сделал ход заменив грилиша на игрока с другим стилем дриблинга. и именно это стало переломным моментом в игре и только после этого реал сбился в штрафной так как почти невозможно играя весь матч против одного стиля игрока перестроится под свежего такого же бегущего и быстрого но с другим центром тяжести и видом дриблинга. это тебе скажет любой тренер детей любого возраста в футбольных школах и академия. это азы. а когда человек в виде тебя несёт такую чушь- это значит что как человек в футболе ты полный ноль и тебе надо азы футбола по полочкам расзьяснять. по другому ты просто не поймёшь ни одного смысла. и учитывая возраст и отсутствие скорости конечно у карвахаля начали ноги подкашиваться. съели ли его- конечно нет. я тебя удивлю, но анчелоти после этого сделал гениальную вещь. 9 из 10 тренеров выпустят за место карвахаля игрока в центр защиты, а начо на фланг. и только карло отправил его на фланг сразу понимая что сложно войти в такую игру сразу в центр обороны и оставил начо который сожрал холланда. и помле выпуска атаки сити через левой сразу захлебнулись. это гениальная игра умов как тренерский так и исполнителей но ты далёк от этого. тебе нравятся дриблинг и голы. гениальную игру анчелотти в обоих играх ты не сможешь никогда отличить от автобуса интера в 2008 или какой там был год мауриньо. но кому я объясняю эти простейшие вещи в футболе)))
У тебя ни мысли, ни граматики.
Пересмотри матч, все атаки шли через левый флаг Сити. Раз за разом Грилишь, то проходил Карвахаля, то из под него раздавал передачи. Это полный провал с точки зрения игры на фланге. Поэтому Гвардиола и выпустил Доку, потому что фланг Карвахаля был проходной двор.
Это повезло, что забили только один.
0
0
0
Ответ Bullet91
обидно будет за Родриго если потеряет место после прихода Мбаппе, да Вини лучше, но Родриго подкупает тем что очень старается
Физика слабая из за этого не такой стабильный как Винни.
0
0
0
Ответ AvluvRhoadesLeal
Норвежский лосось (с)
Большая французская нога (с)
0
0
0
Ответ AvluvRhoadesLeal
Норвежский лосось (с)
Ахахаххахаххаа
0
0
0
Ответ Авторитетное Мнение
Винисиус нашел дырочку между ног Рубена Диаша (с) Константин Генич
Ребят, хорош, я и так не мог от смеха остановиться! Про "лосось" туда же! Чуть пивом не поперхнулся!😅
0
0
0
Ответ Авторитетное Мнение
Винисиус нашел дырочку между ног Рубена Диаша (с) Константин Генич
Щелочку)
+1
-1
0
Батя МС
0
0
0
Лунин красава 👍Спасибо тебе Андрей 🤝
0
0
0
Хозяин лысой цистерны.
0
0
0
И место это парня займет мбаппе…
Очень обидно: с приходом француза железно будут разногласия в коллективе, учитывая характер + либо вини, либо Родриго на выход. Мириться с ролью запасного они не будут, т.к килиан железно приходит в основу.
А троих их разместить с учетом Беллингема нереально: все 3 вингеры и видится жесткий перевес в командных действиях в сторону нападения.
Очень обидно
0
0
0
Я так и не понял где 100 кратный победитель ЛЧ Приехал какой-то автобус
+2
-2
0
Красавчик, скромняга. Вини стоит поучиться у него.
+1
-1
0
Максимально тяжёлый матч.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий