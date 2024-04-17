Родриго стал 9-м игроком с 20 голами в ЛЧ за «Реал». Вингер забил «Ман Сити»

Гол Родриго в ворота «Манчестер Сити» стал для него 20-м в Лиге чемпионов.

Вингер « » открыл счет на 12-й минуте четвертьфинального матча на «Этихад Стэдиум».

Бразилец стал всего девятым футболистом мадридцев с 20 голами в ЛЧ или Кубке европейских чемпионов. Впереди Амансио, Сантильяно (по 21), (31), (35), Альфредо Ди Стефано (49), Рауль (66), (78) и (105).

Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь.