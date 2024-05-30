Владимир Слишкович: «Россия – моя вторая родина. Друзья не высказывали мне за жизнь здесь. Люди не идиоты, они не слушают, что говорят в медиа»

Владимир Слишкович назвал Россию второй родиной.

Босниец тренировал « » после ухода Гильермо Абаскаля. 29 мая московский клуб объявил об уходе .

«Россия для меня – вторая родина. У меня русская супруга, она из Питера. Сын – наполовину русский, ходит в московскую школу. Чувствую Россию, практически, как свою.

Никто из зарубежных друзей мне не высказывал за то, что я живу в России. Люди не идиоты, они не слушают, что говорят в медиа. Люди хорошо понимают, как работает мир. Меня не особо интересует политика. В России чувствую себя прекрасно, никогда не было проблем», – сказал Слишкович.