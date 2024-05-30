Владимир Слишкович: «Россия – моя вторая родина. Друзья не высказывали мне за жизнь здесь. Люди не идиоты, они не слушают, что говорят в медиа»

Теги Спартак премьер-лига Россия Политика Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович назвал Россию второй родиной.

Босниец тренировал «Спартак» после ухода Гильермо Абаскаля. 29 мая московский клуб объявил об уходе Слишковича.

«Россия для меня – вторая родина. У меня русская супруга, она из Питера. Сын – наполовину русский, ходит в московскую школу. Чувствую Россию, практически, как свою.

Никто из зарубежных друзей мне не высказывал за то, что я живу в России. Люди не идиоты, они не слушают, что говорят в медиа. Люди хорошо понимают, как работает мир. Меня не особо интересует политика. В России чувствую себя прекрасно, никогда не было проблем», – сказал Слишкович.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Наш слоняра))
+4
-1
+3
Хороший мужик.
+1
0
+1
Ну что ж, честь и хвала!
0
0
0
Приятное впечатление оставляет человек.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий