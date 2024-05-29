Павлюченко об уходе Слишковича из «Спартака»: «Его работа была выполнена на ура. Команда выглядела хорошо, он показал, что может быть главным тренером и добиваться результата»

Теги Спартак Роман Павлюченко премьер-лига Россия ТАСС Владимир Слишкович Футбол

Роман Павлюченко высказался об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».

Сегодня «Спартак» объявил об уходе боснийского тренера по собственному желанию.

«В принципе, та работа, которую он проделал в тех играх, когда был исполняющим обязанности главного тренера, была выполнена просто на ура, он молодец. Команда выглядела хорошо, результаты были хорошие. Было видно, что ребята выглядели по-другому, очки набирали.

Не знаю, по каким причинам он покинул «Спартак», он работал в команде, знает, как работать, конечно, готов быть главным тренером. Показал, что может быть главным тренером и добиваться результата. Дальше уже ему решать», – сказал бывший нападающий «Спартака».

Колосков об уходе Слишковича: «Жалею. Он принял «Спартак» в непростое время, но смог всех успокоить и наладить игру. У Абаскаля постоянная неразбериха – одних поставит, потом посадит»

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10 комментариев
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Возможно стоило ему дать полноценный сезон, а там уже принимать решение.
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Жаль, что Слишкович ушёл. Но, видимо, ему изнутри виднее.
Так или иначе - удачи в будущем!
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Ответ Senchas
Достаточно выиграть 3 тура - и чемпионство в кармане
Нет. Важно ещё жёлтые не получать до какой то там минуты
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Ну, по-хорошему, если Станкович выдаст такую же беспроигрышную серию в начале чемпионата, его будут на руках носить.
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Матч с «Балтикой»? Шанс получить Кубок. Да, изменил ситуацию с набором очков, но кто знает, смогла бы команда усилиться в следующем сезоне. Под Станковича могут купить качественных легионеров.
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В добрый путь! Именно так должен уходить настоящий тренер, непобежденным....
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Ой, да ничего он не показал. На дистанции могла команда и посыпаться. Абаскаль тоже начинал здорово! И что в итоге?
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Ответ Вадим Сидоров
Возможно стоило ему дать полноценный сезон, а там уже принимать решение.
Предсезонная подготовка была от Абаскаля, он всего лишь мотивировал игроков на оставшиеся матчи, игры как не было и нет. Как тренер он вообще не зарекомендовал себя еще, ноль опыта
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Ответ Mohnatiy
Ну, по-хорошему, если Станкович выдаст такую же беспроигрышную серию в начале чемпионата, его будут на руках носить.
Достаточно выиграть 3 тура - и чемпионство в кармане
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Ответ Senchas
Достаточно выиграть 3 тура - и чемпионство в кармане
Подгузники часто менял в 30 туре? Ещё запасись на следующий сезон, да по больше.Латиносы разъедутся, с Акроном в это время играть будете
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