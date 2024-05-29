Павлюченко об уходе Слишковича из «Спартака»: «Его работа была выполнена на ура. Команда выглядела хорошо, он показал, что может быть главным тренером и добиваться результата»

Роман Павлюченко высказался об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».

Сегодня «Спартак» объявил об уходе боснийского тренера по собственному желанию.

«В принципе, та работа, которую он проделал в тех играх, когда был исполняющим обязанности главного тренера, была выполнена просто на ура, он молодец. Команда выглядела хорошо, результаты были хорошие. Было видно, что ребята выглядели по-другому, очки набирали.

Не знаю, по каким причинам он покинул «Спартак», он работал в команде, знает, как работать, конечно, готов быть главным тренером. Показал, что может быть главным тренером и добиваться результата. Дальше уже ему решать», – сказал бывший нападающий « ».

Колосков об уходе Слишковича: «Жалею. Он принял «Спартак» в непростое время, но смог всех успокоить и наладить игру. У Абаскаля постоянная неразбериха – одних поставит, потом посадит»