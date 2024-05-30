Мостовой удивлен уходом Слишковича: «Пока «Спартак» не убрал Абаскаля, о нем никто не знал – в футболе так бывает. Ничего сверхъестественного не сделал, потому что играют футболисты»

Александра Мостового удивил уход Владимира Слишковича из «Спартака».

«До того, как убрали , про никто не знал. Так в футболе и других видах спорта часто бывает. Потом наконец-то убрали Абаскаля, дошло, и Слишкович из восьми матчей, по-моему, проиграл только один.

Конечно, ничего сверхъестественного он не сделал, потому что играют футболисты. Но я удивлен, недавно говорили, что Слишкович останется в штабе, а в итоге он ушел. Может, что-то личное, может, не захотел, может, сам устал. А может, кто-то предложил ему, чтобы он сам работал главным где-то. Такое тоже вероятно», – сказал .