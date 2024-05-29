Губерниев об уходе Слишковича: «Спартак» – одна сплошная зона турбулентности. Ошибка за ошибкой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что отпускать Владимира Слишковича не следовало.

«Спартак» – это одна сплошная зона турбулентности. Владимир Слишкович ушел, хотя две недели назад говорили, что он останется. Мне кажется, что в «Спартаке» продолжают штурвал тянуть то на себя, то от себя. И подобные вещи могут привести к тому, что «спартакский» самолет свалится вновь в плоский штопор. Это странная история.

Мне кажется, что «Спартак» допускает очередную ошибку, и вообще, у «Спартака» ошибка за ошибкой. Поэтому мы уже к этому привыкли. А команде нужен – и болельщикам – уверенный полет из пункта А в пункт Б, чтобы взлет был хороший, и полет, и посадка», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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9 комментариев
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Иди биатлон смотри
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Дима, у меня прыщ на жопе вскочил, можно ваше мнение услышать?
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И тут без него не обошлось.
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А этот за пиаром.....
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