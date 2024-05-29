Губерниев об уходе Слишковича: «Спартак» – одна сплошная зона турбулентности. Ошибка за ошибкой»

Дмитрий Губерниев считает, что отпускать Владимира Слишковича не следовало.

« » – это одна сплошная зона турбулентности. ушел, хотя две недели назад говорили, что он останется. Мне кажется, что в «Спартаке» продолжают штурвал тянуть то на себя, то от себя. И подобные вещи могут привести к тому, что «спартакский» самолет свалится вновь в плоский штопор. Это странная история.

Мне кажется, что «Спартак» допускает очередную ошибку, и вообще, у «Спартака» ошибка за ошибкой. Поэтому мы уже к этому привыкли. А команде нужен – и болельщикам – уверенный полет из пункта А в пункт Б, чтобы взлет был хороший, и полет, и посадка», – сказал комментатор «Матч ТВ».