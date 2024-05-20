Гурцкая о Станковиче в «Спартаке»: «Карпин и Черчесов лучше. Любой может выиграть титул со «Звездой». В Генуе есть завод «Лукойла» по переработке нефтепродуктов – Деяна предложили там»

Тимур Гурцкая рассказал о процессе назначения главного тренера «Спартака».

– Что вы думаете о назначении Станковича в «Спартак»?

– Я пока не готов его критиковать, но не понимаю, как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и . С какого ты выбираешь Станковича, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?

Карпин и точно лучше Станковича. Они лучше знают русский футбол, они больше времени работают. Заслуги Станковича в футболе пока очень сомнительные. Выиграть с « » и с « » чемпионат может любой тренер.

У Станковича была провальная «Сампдория», было два хороших года с «Црвеной Звездой», по бюджету в Сербии она имеет даже большую разницу, чем «Зенит» и остальные команды в . У «Црвены Звезды» из года в год меняются тренеры, но она все равно чемпион.

Мне не понравилось, что у Станковича шел сезон в «Ференцвароше», впереди был финал Кубка, а он уже месяц вел переговоры со «Спартаком». Еще больше смущает, каким образом он вообще попал в «Спартак».

– Каким?

– В Генуе есть завод «Лукойла» по переработке нефтепродуктов. Кандидатуру Станковича предложили там – так Деян попал на стол к Жданову.

То есть Амарал не имеет никакого отношения к приходу Станковича. Это еще раз говорит о том, что в «Спартаке» нет никакого вектора развития, все происходит стихийно.

– Какие кандидатуры были у Амарала?

– Я склоняюсь к тому, что кандидатура тренера «Браги» похожа на правду.

– Янсен?

– Янсен – сто процентов кандидатура Амарала, которую зачехлил Матыцын.

– Почему?

– Потому что он засомневался после того, как увидел, сколько говна в прессе вылилось на Янсена.

Они решили провести с ним дополнительное собеседование, на что не пошел уже Янсен. Потому что ему сначала сказали, что он – тренер «Спартака», потом сказали, что нужно прилететь и провести еще одно собеседование. Он посчитал, что это большие риски.

Амарала брали для выстраивания коллектива, но ему прилетают куски с разных сторон. Потом ему надо будет сшивать это одеяло. Естественно, у него уже есть аргумент: «Это не я звал Станковича», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»