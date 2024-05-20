Гурцкая о Станковиче в «Спартаке»: «Карпин и Черчесов лучше. Любой может выиграть титул со «Звездой». В Генуе есть завод «Лукойла» по переработке нефтепродуктов – Деяна предложили там»

Теги Спартак Станислав Черчесов Сампдория Деян Станкович Брага премьер-лига Россия Црвена Звезда Валерий Карпин Лукойл Ференцварош брань Тимур Гурцкая Паскаль Янсен Александр Матыцын Это футбол, брат! Томаш Амарал Футбол

Тимур Гурцкая рассказал о процессе назначения главного тренера «Спартака».

– Что вы думаете о назначении Станковича в «Спартак»?

– Я пока не готов его критиковать, но не понимаю, как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин. С какого ты выбираешь Станковича, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?

Карпин и Черчесов точно лучше Станковича. Они лучше знают русский футбол, они больше времени работают. Заслуги Станковича в футболе пока очень сомнительные. Выиграть с «Црвеной Звездой» и с «Ференцварошем» чемпионат может любой тренер.

У Станковича была провальная «Сампдория», было два хороших года с «Црвеной Звездой», по бюджету в Сербии она имеет даже большую разницу, чем «Зенит» и остальные команды в РПЛ. У «Црвены Звезды» из года в год меняются тренеры, но она все равно чемпион.

Мне не понравилось, что у Станковича шел сезон в «Ференцвароше», впереди был финал Кубка, а он уже месяц вел переговоры со «Спартаком». Еще больше смущает, каким образом он вообще попал в «Спартак».

– Каким?

– В Генуе есть завод «Лукойла» по переработке нефтепродуктов. Кандидатуру Станковича предложили там – так Деян попал на стол к Жданову.

То есть Амарал не имеет никакого отношения к приходу Станковича. Это еще раз говорит о том, что в «Спартаке» нет никакого вектора развития, все происходит стихийно.

– Какие кандидатуры были у Амарала?

– Я склоняюсь к тому, что кандидатура тренера «Браги» похожа на правду.

– Янсен?

– Янсен – сто процентов кандидатура Амарала, которую зачехлил Матыцын.

– Почему?

– Потому что он засомневался после того, как увидел, сколько говна в прессе вылилось на Янсена.

Они решили провести с ним дополнительное собеседование, на что не пошел уже Янсен. Потому что ему сначала сказали, что он – тренер «Спартака», потом сказали, что нужно прилететь и провести еще одно собеседование. Он посчитал, что это большие риски.

Амарала брали для выстраивания коллектива, но ему прилетают куски с разных сторон. Потом ему надо будет сшивать это одеяло. Естественно, у него уже есть аргумент: «Это не я звал Станковича», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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72 комментария
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"С какого ты выбираешь Станковича, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?".
Ага, и оба ни разу чемпионами России не были за уже не маленький тренерский свой век, абы набросить)
+54
-2
+52
А вам не кажется, что специально лоббируют Черчесова в Спартак? И видимо не за просто так
+36
-2
+34
Ответ Netto Brutto
Карпин три серебра взял в федунском цирке, когда были на пике Зенит и ЦСКА. Плюс был Анжи с Хиддинком, Локо и Динамо с лютым бюджетом (Буссуфа, Кураньи и тд), и обошёл его Бердыев на пике. Сейчас бы в РПЛ и близко такого нет.
В Федунском цирке? А ничего , что Карпин с дружком Асхабадзе и рулили этим цирком?
+31
0
+31
Интересно, а эти Бегемоты топящие за Карпушу, в курсе что у вылетающей Сампы состав был дном и готовил их к сезону итальянская версия Кононова, эта Сампдория и в этом сезоне чудом в плей-офф Серии Б попала (откуда уже вылетела сразу).
Поэтому пусть сначала узнают, почему Сампа с ним вылетела.
+26
-3
+23
«В Генуе есть завод «Лукойла» по переработке нефтепродуктов – Деяна предложили там»

Кто его там предложил? Начальник отдела кадров?
+20
0
+20
Выиграть чемпионат с "Ференцварошем" может любой тренер 🤔
Черчесов: а вот тут поподробнее
+14
0
+14
Ответ Дядя ТУРА
А вам не кажется, что специально лоббируют Черчесова в Спартак? И видимо не за просто так
Саламычу не в первый раз схемки с агентами мутить
+14
-1
+13
>карпин лучше
>любой может выиграть титул со звездой

напомните, сколько титулов у валерона выиграно за всю тренерскую карьеру?..
+12
-1
+11
Так ничего не выиграть со спартаком и ростовом уж точно может каждый 😂
+9
-2
+7
Насколько спокойно в российском футболе, когда усатый физручит какой-нибудь клуб за границей. А так большинство болельщиков думают, лишь бы не к нам в команду
+7
0
+7
Черчесов по заслугам да, не хуже. Но всем известно насколько он токсичный. Такого брать нельзя, это гарантия жуткого фона от прессы и болел на первой же неудаче. Ну а валера - тренер-лузер, тут даже обсуждать нечего
+5
0
+5
- Алло, это Спартак?
- Спартак.
- Квесто пулини, оле-матоле, капучино, Станкович.
- Берём!
+5
-1
+4
Для усатого место освободили в Ференцвароше, чё штаны протирает здесь?! В Спартаке он уже был, толку ноль, помним про 1:4 от Киева, Карпин тоже был тут и что? Ему уютно в Ростове, тепло, никто не душит, что Ростов не чемпион
+3
0
+3
Ответ Netto Brutto
Карпин три серебра взял в федунском цирке, когда были на пике Зенит и ЦСКА. Плюс был Анжи с Хиддинком, Локо и Динамо с лютым бюджетом (Буссуфа, Кураньи и тд), и обошёл его Бердыев на пике. Сейчас бы в РПЛ и близко такого нет.
Так и у Валеры были вполне себе как средства, так и игроки. Еще и как менеджер успел порулить. Карпин не жертва федунского цирка, а один из непосредственных участников со своими приятелями Челоянцами
+3
0
+3
Сколько можно пиарить Карпина и Черчесова? Они теперь вместо Лёни Слуцкого у всяких говорящих голов, новые объекты поклонения?
+3
0
+3
Все было не совсем так. В Генуе есть заправка Лукойла. Станкович ехал мимо и решил заправить свою машину, а кассир узнал его: "## твою мать, да ты Дейян Станкович! Спартак не хочешь потренировать?" Кассир сделал пару звонков. Ну и завертелось.
+3
0
+3
Новый тренер еще не приехал, но агенты уже всякими способами говорят о том, что с тренером ошиблись и что Черчесова надо было в Спартак. Тьфу, мерзость
+3
0
+3
Ответ Netto Brutto
Карпин три серебра взял в федунском цирке, когда были на пике Зенит и ЦСКА. Плюс был Анжи с Хиддинком, Локо и Динамо с лютым бюджетом (Буссуфа, Кураньи и тд), и обошёл его Бердыев на пике. Сейчас бы в РПЛ и близко такого нет.
Буссуфа в динамо не играл вообще-то
+2
0
+2
Ответ Netto Brutto
Карпин три серебра взял в федунском цирке, когда были на пике Зенит и ЦСКА. Плюс был Анжи с Хиддинком, Локо и Динамо с лютым бюджетом (Буссуфа, Кураньи и тд), и обошёл его Бердыев на пике. Сейчас бы в РПЛ и близко такого нет.
Ну, зачем так подтасовывать факты? Ни ЦСКА, ни Зенит тогда на пике не были. Был Рубин Бердыева и были достаточно крепкие Зенит, ЦСКА и Локомотив с Динамо. По финансам Спартак уступал только Зениту, а по составу - никому. Состав Спартака при Карпине, за пять лет сильно менялся, но Алекс, Велитон, Сухи, Макгиди, Штранцль, Пареха, Дикань, Ари, Мовсесян, Ибсон, Плетикоса, Родригес, Йиранек, Быстров, Паршивлюк, Эменике, Рохо - это навскидку игроки, которые были в распоряжении Валеры за эти годы. Валера дважды упустил чемпионство из-за своей упёртости и неопытности. Но он тогда в Спартаке был не только тренером. У него были почти неограниченные полномочия. Так что не надо рассказывать, как страдал Валера в нищем Спартаке Федуна. Нынешние тренеры не имеют и пятой части тех полномочий, ни состава, сопоставимого по силам с тем, что имел Валера.
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+2
Брать Черчесова аморально.
+2
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+2
Ответ Unknown Noname
«В Генуе есть завод «Лукойла» по переработке нефтепродуктов – Деяна предложили там» Кто его там предложил? Начальник отдела кадров?
у лука, сейчас нет собственности в италии.
это какой-то трэшак адский!
+2
0
+2
Если бы Гурцкая был его агентом то это был бы самый лучший вариант для Спартака
+2
0
+2
Ответ Netto Brutto
Карпин три серебра взял в федунском цирке, когда были на пике Зенит и ЦСКА. Плюс был Анжи с Хиддинком, Локо и Динамо с лютым бюджетом (Буссуфа, Кураньи и тд), и обошёл его Бердыев на пике. Сейчас бы в РПЛ и близко такого нет.
третье серебро он когда успел взять?
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"два русских тренера, которые гарантируют больший результат" ??!!
Эта Гурцкая совсем дура ?! где это Карпин гарантирует большой результат ???? тренер на троичку!
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Ответ Netto Brutto
Черчесов - 6 побед в группе ЛЕ с Динамо, лучший результат в истории Ахмата, взял Спартак на 10 месте и выиграл серебро, чемпион Польши и Венгрии, 1/4 ЧМ с Россией. Что ответят хейтеры?
Ответ простой - саламыч очень токсичный, его будут хейтить все кому не лень. И пресса, и болелы, и скорее всего команда после первой же неудачи, или после очередного перла на прессухе. Это просто ружье, которое обязательно выстрелит в самом хайповом клубе рпл)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"С какого ты выбираешь Станковича, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?". Ага, и оба ни разу чемпионами России не были за уже не маленький тренерский свой век, абы набросить)
Карпин три серебра взял в федунском цирке, когда были на пике Зенит и ЦСКА. Плюс был Анжи с Хиддинком, Локо и Динамо с лютым бюджетом (Буссуфа, Кураньи и тд), и обошёл его Бердыев на пике.
Сейчас бы в РПЛ и близко такого нет.
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Ответ Мексиканская песня
Там работники работают в Генуе, Сампдория оттуда, там рабочий или менеджер сказал, о, смотрите, тренер есть, менеджер позвонил, сказал, возьмите тренера, вот и взяли.
Не стоит повторять чужие глупости.
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Задрали уже со своим Карпиным. Он уже десятки раз открестился от возвращения в Спартак, говоря что ему это неинтересно и что он не хочет, но дурачьё раз за разом называют его кандидатуру. Бесит это.
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Ответ Unknown Noname
«В Генуе есть завод «Лукойла» по переработке нефтепродуктов – Деяна предложили там» Кто его там предложил? Начальник отдела кадров?
Рабочий.
В этом и суть.
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А слепой свечку держал и все видел
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