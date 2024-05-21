Ташуев об иностранных тренерах в «Спартаке»: «Это народная команда с фанатами, воспитанными на футболе Нетто, Бескова и Романцева. А клуб европеизируют. Где спартаковские кружева?»

Сергей Ташуев раскритиковал большое количество иностранных тренеров в «Спартаке».

– С чем связана динамика назначения в «Спартак» тренеров с Балкан?

– И из других стран много было тренеров. Тем, кто плохо учился в школе, можно выучить географию Европы (смеется). Сложно сказать, почему выбор делается в пользу иностранцев.

У нас же и спортивные директора назначаются не из числа россиян, я этого до конца не понимаю. Если у нас не хватает менеджеров, то их надо обучать.

В « » был англичанин спортивным директором (Пол Эшуорт – Спортс), потом – из Португалии. Они и тянут за собой иностранных тренеров. Думаю, что с нами, российскими тренерами, им тяжелее найти общий язык. Но это только мои догадки.

Я скажу элементарную вещь: «Спартак» – народная команда с огромной армией болельщиков, воспитанных на футболе и , и Романцева. Это была романтика, красивая игра, выдающиеся личности.

А сегодня идут по другому пути, «Спартак» европеизируют. Видимо, мода сегодня на иностранцев. Но важнее стилистика. Где этот комбинационный футбол, спартаковские кружева, тотальное владение мячом?

Станкович – известный футболист, в «Црвене Звезде» выиграл титулы, но там даже неизвестные тренеры почти всегда выигрывают. Как и в «Ференцвароше». «Спартак» же должен побеждать и радовать своих болельщиков яркой игрой, – заявил бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.