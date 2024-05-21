Ташуев об иностранных тренерах в «Спартаке»: «Это народная команда с фанатами, воспитанными на футболе Нетто, Бескова и Романцева. А клуб европеизируют. Где спартаковские кружева?»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Црвена Звезда Олег Романцев Сергей Ташуев Константин Бесков Игорь Нетто Сергей Сальников Ференцварош Матч ТВ Томаш Амарал Футбол

Сергей Ташуев раскритиковал большое количество иностранных тренеров в «Спартаке».

– С чем связана динамика назначения в «Спартак» тренеров с Балкан?

– И из других стран много было тренеров. Тем, кто плохо учился в школе, можно выучить географию Европы (смеется). Сложно сказать, почему выбор делается в пользу иностранцев.

У нас же и спортивные директора назначаются не из числа россиян, я этого до конца не понимаю. Если у нас не хватает менеджеров, то их надо обучать.

В «Спартаке» был англичанин спортивным директором (Пол Эшуорт – Спортс), потом – Томаш Амарал из Португалии. Они и тянут за собой иностранных тренеров. Думаю, что с нами, российскими тренерами, им тяжелее найти общий язык. Но это только мои догадки.

Я скажу элементарную вещь: «Спартак» – народная команда с огромной армией болельщиков, воспитанных на футболе Нетто и Сальникова, Бескова и Романцева. Это была романтика, красивая игра, выдающиеся личности.

А сегодня идут по другому пути, «Спартак» европеизируют. Видимо, мода сегодня на иностранцев. Но важнее стилистика. Где этот комбинационный футбол, спартаковские кружева, тотальное владение мячом?

Станкович – известный футболист, в «Црвене Звезде» выиграл титулы, но там даже неизвестные тренеры почти всегда выигрывают. Как и в «Ференцвароше». «Спартак» же должен побеждать и радовать своих болельщиков яркой игрой, – заявил бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.

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28 комментариев
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Там же где колбаса по рубль двадцать и хлеб по 30 копеек
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Этот псевдотренер прям медийность почувствовал, который день его слышно, но каждый раз чепуха
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Ответ Кузя Гитарист
Спартаковские кружева . Где они сейчас ?
На Зареме
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Ташуев из доброго дядьки и неплохого тренера за неделю превратился в фрика уровня Мостового. Только Царь про чеканку целыми днями рассказывает, а Ташуев про ростренеров, которых дискриминируют.
+6
0
+6
Ну не знаю, предпочитаю кружева на женском бельё
+5
-3
+2
Ответ WelcomeBackPURE
Ох уж эти кружева, которые все ищут.
Спартаковские кружева . Где они сейчас ?
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0
+2
— Любимый, где ты ТАК научился делать куннилингус?
— Где, где…
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Он, видимо, был уверен, что стоит на первом месте в шорт-листе
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Слишком много Ташуева. Он так работу ищет?
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Нетто закончил играть 58 лет назад, Сальников 66 лет ---- вопрос в студию , сколько лет фанатам воспитанным на их футболе ?
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Зарема кружева одела и с собой унесла, как вы достали уже, приглашали уже бывших спартаковцев, носителей духа, ничего не вышло, обхезались по 5:0 от валенсий, ларнаке влетели, пятку Кариоки обидели, хватит уже вас, есть цель стать чемпионами, для этого зовут тренера, и не важно какой он национальности, лишь бы компетентность была, вы ж не развиваетесь, оккупировали студию матч тв и выезжаете только на том что когда-то, при мамонтах и Керенском мяч пинали, хоть бы один прошёл путь от второй лиши до вышки, вас бы может и позвали, так нет же, сели на лавку и талдычат "выбери меня". Бесите
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Кружева, стеночки, забегания, духЪ, борщЪ, история, ветераны... Ничего нового.
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Ответ Доктор Верховцев
Не переживайте! Я от неё тут скрываюсь. Осмелюсь поинтересоваться, как с вашей личной жизнью дела обстоят? Одно дело — писать комментарии, другое — смотреть, кто сколько написал. Мне так и в голову не приходит подобное.
*мем с двумя человеками-пауками*
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Ответ Доктор Верховцев
Кружева, стеночки, забегания, духЪ, борщЪ, история, ветераны... Ничего нового.
У вас почти 11 тысяч комментариев … меньше чем за 5 лет.
Личная жизнь то есть какая ?
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Это вы про 10 секунд, которые я потратил на просмотр вашего профиля ? )
Не беспокойтесь, на мою жизнь не повлияли ))
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Что - то много стало этого физрука в последнее время
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Для того, чтобы играть в комбинационный футбол, должны быть игроки соответствующего уровня. Заставь Хлусевича и Денисова играть в комбинационный футбол, они начнут об собственные ноги спотыкаться.
Слишкович правильно сделал, упрощая игру, результаты команды улучшились
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И не мечтай. Тебя не возьмут
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Ташуев так езжай в Сербию и выигрывай там чемпионство ))) Или в Спартак хочется? Бумажные еврики манят , хоть сколько нибудь урвать ))
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В истории, вместе с либеро. Сейчас в футбол играют по-другому.
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Так и хочется сказать-ты ,что ли,их свяжешь...)
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На Зареме
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Что этот физрук о себе возомнил?
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Ох уж эти кружева, которые все ищут.
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