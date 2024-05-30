«МЮ» сохраняет интерес к Рабьо. Хавбек хочет продлить контракт с «Юве», чтобы играть в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Адриена Рабьо.

По информации L’Equipe, клуб следит за ситуацией полузащитника « », чей контракт истекает в июне.

Рабьо, в свою очередь, намерен остаться в туринском клубе, поскольку «бьянконери» сыграют в чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, у француза хорошие отношения с Тиаго Моттой, который, как сообщалось ранее, близок к назначению в « ».

В данный момент «Ювентус» ведет с матерью , представляющей его интересы, переговоры о продлении контракта с полузащитником. Адриен хочет, чтобы его будущее определилось до начала Евро-2024.

В завершившемся сезоне Рабьо отметился 5 голами и 3 ассистами в 31 матче за «Ювентус» в Серии А. Подробная статистика 29-летнего полузащитника доступна здесь.