«МЮ» сохраняет интерес к Рабьо. Хавбек хочет продлить контракт с «Юве», чтобы играть в ЛЧ

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Адриен Рабьо Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Адриена Рабьо.

По информации L’Equipe, клуб следит за ситуацией полузащитника «Ювентуса», чей контракт истекает в июне.

Рабьо, в свою очередь, намерен остаться в туринском клубе, поскольку «бьянконери» сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, у француза хорошие отношения с Тиаго Моттой, который, как сообщалось ранее, близок к назначению в «Ювентус».

В данный момент «Ювентус» ведет с матерью Рабьо, представляющей его интересы, переговоры о продлении контракта с полузащитником. Адриен хочет, чтобы его будущее определилось до начала Евро-2024.

В завершившемся сезоне Рабьо отметился 5 голами и 3 ассистами в 31 матче за «Ювентус» в Серии А. Подробная статистика 29-летнего полузащитника доступна здесь.

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25 комментариев
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Еще один заведомо провальный трансфер для МЮ, когда они уже там ума наберутся...
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Ответ Плакса Джон ушел налево
Была новость, что старше 25 на будут подписывать
не помню такого от руководства Юве
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Рабье один из лучших в Юве последние два сезона. Надеюсь договорятся и останется.
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Ответ ka vo
у них фетиш на сбитых летчиков?
Рабьо сбитый летчик? Шутишь?
+4
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+3
Ответ Tun
Никто его не покупает, какой-то интерес по мнению испанской газеты, не более
это французская газета
+3
0
+3
Уже третье подряд летнее ТО в МЮ сватают Рабьо)
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
Еще один заведомо провальный трансфер для МЮ, когда они уже там ума наберутся...
Никто его не покупает, какой-то интерес по мнению испанской газеты, не более
+7
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+2
Повзрослел и прижился, нет смысла выбрасывать основного полузащитника, конечно продлевать
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0
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Го в Интер чисто ради прикола.
Будет полузащита Рабё Какан зеля
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Ответ ka vo
у них фетиш на сбитых летчиков?
Вы явно не следили за его игрой последние два года
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Ответ Pavel Tyazhev
МЮ решил собрать команду топовых токсиков во главе с 10-Хагом?
Какой токсик от него исходил? Вообще не одного скандала и профессиональная работа
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Ответ Папа Футбола
Еще один заведомо провальный трансфер для МЮ, когда они уже там ума наберутся...
С чего он заведомо провальный? Играет вообще без травм, физически сильный как лось, нормально забивает, основной в одной из сильнейших сборных мира
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Ответ Папа Футбола
Еще один заведомо провальный трансфер для МЮ, когда они уже там ума наберутся...
Почему он провальный? Последние два года он прекрасно играет. Да и раньше его игра не была столь неудачной как её рисовали
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слухи про него сочиняют каждое окно. ещё пару лет после завершения карьеры его будут по привычке сватать в мю
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Рабьо перед этим сезоном переподписал контракт и не ломил условия, хотя клуб вообще без еврокубков был, а к нему был интерес из Англии, так чего ж сейчас не продлить.
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Я уже и забыл про такого футболиста
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Ему 29 уже писали что Ретклиф таких не берёт
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Новый Снейдер
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Если мама Рабьо согласиться на понижение зарплаты для своего сына,😉🙂 тогда можно продлить его контракт на пару сезонов.
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Так Рэтклифф же сказал, что трансферы игроков до 25 лет только будут
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