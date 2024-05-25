«Юве» покупает вратаря «Монцы» Ди Грегорио за 18+2 млн евро. Устное соглашение достигнуто

Лучший вратарь сезона Серии А переходит в «Ювентус».

По данным Фабрицио Романо, достигнуто устное соглашение о переходе. «Юве» заплатит за вратаря «Монцы» 18+2 млн евро.

В текущем сезоне Ди Грегорио провел 33 матча в Серии А. Его признали лучшим вратарем нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.