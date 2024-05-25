«Юве» покупает вратаря «Монцы» Ди Грегорио за 18+2 млн евро. Устное соглашение достигнуто
Лучший вратарь сезона Серии А переходит в «Ювентус».
По данным Фабрицио Романо, достигнуто устное соглашение о переходе. «Юве» заплатит за вратаря «Монцы» Микеле Ди Грегорио 18+2 млн евро.
В текущем сезоне Ди Грегорио провел 33 матча в Серии А. Его признали лучшим вратарем нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.
Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
Гарик, спасибо за всё и до свидания =)
К к тому же, всегда не покидало ощущение, что он абсолютно не вселял уверенность защитникам. Постоянно улыбается, постоянно на расслабоне, думаю такого быть не должно.
Так что, Паратичи делает очень сильный ход, покупая лучшего вратаря чемпионата, к тому же молодого и итальянца. На долгие годы думаю вратарский вопрос закроется.