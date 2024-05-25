«Юве» покупает вратаря «Монцы» Ди Грегорио за 18+2 млн евро. Устное соглашение достигнуто

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Монца деньги Микеле Ди Грегорио Фабрицио Романо Футбол

Лучший вратарь сезона Серии А переходит в «Ювентус».

По данным Фабрицио Романо, достигнуто устное соглашение о переходе. «Юве» заплатит за вратаря «Монцы» Микеле Ди Грегорио 18+2 млн евро.

В текущем сезоне Ди Грегорио провел 33 матча в Серии А. Его признали лучшим вратарем нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Очень хорошая цена за лучшего вратаря сезона Серии А.
+6
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+6
Ответ Fulyan
Как бы тут не нахваливали Щесны, но фаны Ювентуса знают насколько он не стабилен, и как легко мог привозить голы. Всё бы ничего, ошибки бывают у всех, но на минутку — он получает около 12 млн в год и это одна из самых крупных зп в мире среди вратарей. Достоин ли такой зарплаты просто добротный вратарь? Да ещё и когда у клуба финансовые проблемы? Думаю ответ очевиден. К к тому же, всегда не покидало ощущение, что он абсолютно не вселял уверенность защитникам. Постоянно улыбается, постоянно на расслабоне, думаю такого быть не должно. Так что, Паратичи делает очень сильный ход, покупая лучшего вратаря чемпионата, к тому же молодого и итальянца. На долгие годы думаю вратарский вопрос закроется.
Джунтоли - Ну да, ну да, пошел я нафиг)
+5
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+5
стать лучшим на своей позиции в серии А, играя за Монцу...респект.
+4
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+4
гриша лучший вратарь этого сезона
+2
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+2
Миша добро пожаловать!)
Гарик, спасибо за всё и до свидания =)
+1
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Представляю, что как раз сегодня в матче против Ювентуса пропустит авоську и Ювентус задумается 😂
+1
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+1
Ответ Fulyan
Как бы тут не нахваливали Щесны, но фаны Ювентуса знают насколько он не стабилен, и как легко мог привозить голы. Всё бы ничего, ошибки бывают у всех, но на минутку — он получает около 12 млн в год и это одна из самых крупных зп в мире среди вратарей. Достоин ли такой зарплаты просто добротный вратарь? Да ещё и когда у клуба финансовые проблемы? Думаю ответ очевиден. К к тому же, всегда не покидало ощущение, что он абсолютно не вселял уверенность защитникам. Постоянно улыбается, постоянно на расслабоне, думаю такого быть не должно. Так что, Паратичи делает очень сильный ход, покупая лучшего вратаря чемпионата, к тому же молодого и итальянца. На долгие годы думаю вратарский вопрос закроется.
А кто Щенсны нахваливал? Единственное, что он мог сделать- это потащить пенальти. В любой другой ситуации от него ничего хорошего не ждёшь. Особенно осенью.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Джунтоли - Ну да, ну да, пошел я нафиг)
ну если не брать во внимание это ошибку, в остальном он прав
+1
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Ответ juver_
Представляю, что как раз сегодня в матче против Ювентуса пропустит авоську и Ювентус задумается 😂
Сольет концовочку, как Мотта)
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Ответ Fulyan
Как бы тут не нахваливали Щесны, но фаны Ювентуса знают насколько он не стабилен, и как легко мог привозить голы. Всё бы ничего, ошибки бывают у всех, но на минутку — он получает около 12 млн в год и это одна из самых крупных зп в мире среди вратарей. Достоин ли такой зарплаты просто добротный вратарь? Да ещё и когда у клуба финансовые проблемы? Думаю ответ очевиден. К к тому же, всегда не покидало ощущение, что он абсолютно не вселял уверенность защитникам. Постоянно улыбается, постоянно на расслабоне, думаю такого быть не должно. Так что, Паратичи делает очень сильный ход, покупая лучшего вратаря чемпионата, к тому же молодого и итальянца. На долгие годы думаю вратарский вопрос закроется.
Огромная личка и харизма чувака со двора - единственные проблемы поляка. Последний контракт с тучных лет, который нужно убирать.
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Ответ Raman Juve
ну если не брать во внимание это ошибку, в остальном он прав
Безусловно. Я согласен с каждым его словом
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Ослабили конкурента, типичный юве. Щас вслед за Моттой пол Болоньи разгребут)
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Я Гриша(с)
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если Джунтоли сплавит Войцеха с огромной личкой за год до конца контракта, то это будет гениально
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Перин может уходить
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А могли за те же 20 взять Сафонова.
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Как бы тут не нахваливали Щесны, но фаны Ювентуса знают насколько он не стабилен, и как легко мог привозить голы. Всё бы ничего, ошибки бывают у всех, но на минутку — он получает около 12 млн в год и это одна из самых крупных зп в мире среди вратарей. Достоин ли такой зарплаты просто добротный вратарь? Да ещё и когда у клуба финансовые проблемы? Думаю ответ очевиден.

К к тому же, всегда не покидало ощущение, что он абсолютно не вселял уверенность защитникам. Постоянно улыбается, постоянно на расслабоне, думаю такого быть не должно.

Так что, Паратичи делает очень сильный ход, покупая лучшего вратаря чемпионата, к тому же молодого и итальянца. На долгие годы думаю вратарский вопрос закроется.
+3
-3
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