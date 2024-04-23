Далот про «МЮ»: «Мы могли добиться большего как команда, не может быть удовлетворены. Онана прибавляет, в «Интере» ожидания высоки, но в «МЮ» все другое, АПЛ отличается от Серии А»

Диогу Далот оценил результаты «Манчестер Юнайтед» в сезоне АПЛ и игру Андре Онана.

«Я доволен этим сезоном с точки зрения своей игры. Конечно, как команда мы могли бы добиться большего, и мы не можем быть удовлетворены.

У меня много хороших партнеров по команде, играть с ними одно удовольствие. От Рэшфорда до Антони или Бруну Фернандеша.

В есть много сложных соперников, особенно среди вингеров. Ты играешь против лучших в мире: я говорю про Грилиша, Доку, Сака, Мартинелли. Многие из них бегают очень быстро.

Что касается игры , то он прибавляет. Очевидно, он начал сезон не лучшим образом. В прошлом сезоне он играл великолепно. Когда он пришел в « », давление было очень высоким. Он оказался в совершенно другой реальности.

В « » ожидания высоки. Но в «МЮ» все совсем другое, другой чемпионат, который отличается от Серии А», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» .