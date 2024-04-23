Далот про «МЮ»: «Мы могли добиться большего как команда, не может быть удовлетворены. Онана прибавляет, в «Интере» ожидания высоки, но в «МЮ» все другое, АПЛ отличается от Серии А»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Андре Онана Диогу Далот Футбол

Диогу Далот оценил результаты «Манчестер Юнайтед» в сезоне АПЛ и игру Андре Онана.

«Я доволен этим сезоном с точки зрения своей игры. Конечно, как команда мы могли бы добиться большего, и мы не можем быть удовлетворены.

У меня много хороших партнеров по команде, играть с ними одно удовольствие. От Рэшфорда до Антони или Бруну Фернандеша.

В АПЛ есть много сложных соперников, особенно среди вингеров. Ты играешь против лучших в мире: я говорю про Грилиша, Доку, Сака, Мартинелли. Многие из них бегают очень быстро.

Что касается игры Андре Онана, то он прибавляет. Очевидно, он начал сезон не лучшим образом. В прошлом сезоне он играл великолепно. Когда он пришел в «Манчестер Юнайтед», давление было очень высоким. Он оказался в совершенно другой реальности.

В «Интере» ожидания высоки. Но в «МЮ» все совсем другое, другой чемпионат, который отличается от Серии А», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.

6 комментариев
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Ахахахха защитник кукарекает про Онану, когда как по воротам Онаны из-за таких, как Далот, наносят больше всего ударов среди всех киперов АПЛ
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МЮ превратился в середняка с 7 места
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"Ты играешь против лучших в мире: я говорю про Грилиша, Доку, Сака, Мартинелли. Многие из них бегают очень быстро."

Ну в Италии ты играешь против Леао, Хвичи, Кьезы и Дибалы. Да уж, огромная разница
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"Команда в жопе, а я доволен собой." Молодец, командный игрок.
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Дело не в АПЛ, а в МЮ. Такой Интер и в АПЛ боролся бы за высокие места, потому что это команда, с тренером, с нормальными менеджерами. А МЮ это какое то сборище непрофессионалов(и я не про футболистов, в основном).
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Ответ Romanian_Daddy
Ахахахха защитник кукарекает про Онану, когда как по воротам Онаны из-за таких, как Далот, наносят больше всего ударов среди всех киперов АПЛ
Да Далота спросили о нем, дядь, ты чего. И он за него вступился, читается же)
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