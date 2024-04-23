Диогу Далот: «Гарначо спросил у Криштиану – можно ли отпраздновать гол, как он. Роналду сказал мне: «Слышал? Он хочет праздновать, как я!»

Диогу Далот вспомнил, о чем Алехандро Гарначо попросил Криштиану Роналду на поле.

«Перед игрой с « » Гарначо подошел к Криштиану и спросил, может ли он отпраздновать, как он, когда забьет гол. Криштиану обернулся, похлопал меня по плечу и сказал: «Ты это слышал? Он хочет праздновать, как я! Скажем ему «да»?

Для Гарначо, наверное, это было уникальной возможностью – пережить такие мгновения вместе со своим кумиром. Он очень талантлив, и если он приложит труд к своему таланту, то сможет стать одним из лучших в мире», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

В 2022 году «Реал Сосьедад» дома проиграл « » (0:1) в матче группового этапа . В этой игре свой первый гол за «МЮ» с передачи и повторил его празднование.