Диогу Далот: «Гарначо спросил у Криштиану – можно ли отпраздновать гол, как он. Роналду сказал мне: «Слышал? Он хочет праздновать, как я!»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Лига Европы УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Диогу Далот Алехандро Гарначо Футбол

Диогу Далот вспомнил, о чем Алехандро Гарначо попросил Криштиану Роналду на поле.

«Перед игрой с «Реал Сосьедад» Гарначо подошел к Криштиану и спросил, может ли он отпраздновать, как он, когда забьет гол. Криштиану обернулся, похлопал меня по плечу и сказал: «Ты это слышал? Он хочет праздновать, как я! Скажем ему «да»?

Для Гарначо, наверное, это было уникальной возможностью – пережить такие мгновения вместе со своим кумиром. Он очень талантлив, и если он приложит труд к своему таланту, то сможет стать одним из лучших в мире», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

В 2022 году «Реал Сосьедад» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы. В этой игре Алехандро Гарначо свой первый гол за «МЮ» с передачи Криштиану Роналду и повторил его празднование. 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Аргентинец нормального человека
+26
-6
+20
Ответ Domian
Комментарий скрыт
сколько в тебе злости)
+18
-5
+13
Далот красавец, который доказал, что трудолюбием и самоотдачей можно превратиться из игрока-мема в крутого футболиста
+4
-3
+1
Последнее предложение корявое! Автор исправьте! Дома проиграл 0:1 и аргентинец забил! Автогол забил?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий