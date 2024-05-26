У Мбаппе 352 (256+96) голевых действия в «ПСЖ» – больше всех в XXI веке. У Кавани 236, у Златана – 210

Теги ПСЖ Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе стал самым продуктивным футболистом «ПСЖ» в XXI веке.

На счету нападающего 352 голевых действия в 308 матчах за команду. Он забил 256 мячей (клубный рекорд) и сделал 96 результативных передач.

У Эдинсона Кавани 236 (200+36) очков по системе «гол+пас», у Златана Ибрагимовича – 210 (156+54).

Мбаппе сегодня провел последний матч за «ПСЖ» в Кубке Франции. Он выступал за клуб с 2017 года.

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21 комментарий
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Феноменальный показатель на самом деле. И не стоит говорить про лигу фермеров и тд, ведь того же Кавани никто в этом не упрекает.
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Ответ Арман Мартиросян
Феноменальный показатель на самом деле. И не стоит говорить про лигу фермеров и тд, ведь того же Кавани никто в этом не упрекает.
Лига может и фермеров. Но это проф футбол. И это французский футбол. Играть в чемпионате Франции отнюдь не сахар. Так что показатели Мбаппе в любом случае феноменальны.
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+14
Будет смешно, если черепаха перейдет в реал и они перестанут выигрывать лч) вот цирк то будет))) как Ибра в свое время бегал по клубам в надежде зацепить ушастого, в итоге за 40 лет так и не выиграл)))))
+9
-3
+6
Ответ Арман Мартиросян
Феноменальный показатель на самом деле. И не стоит говорить про лигу фермеров и тд, ведь того же Кавани никто в этом не упрекает.
Кавани никто не оценивал, как главную звезду своего поколения.) И он ещё полкарьеры в Париже на фланге отбегал, пропуская в центр Златана.)
+11
-5
+6
Парадокс, но в отличие от Кавани и Ибры я не могу назвать Мбаппе легендой ПСЖ. Наёмником, высокооплачиваемым, что задницу рвал, голы забивал и ассисты раздавал, пачками рекорды бил за большие деньги под манипуляции и переобувание на ходу - да, но душой он и близко не с ПСЖ.
+4
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+3
Мбаппе классный, но от ПСЖ хотели только одного - ЛЧ. Победы там не случилось, поэтому уходит он с неким горьким послевкусием. Праздный медийный образ и показательный эгоизм в его в возрасте не характерен большим игрокам типа Месси, Зидана, Криштиану. Поэтому его успех в Реале все еще большой вопрос.
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+3
Ответ eRo
Кавани никто не оценивал, как главную звезду своего поколения.) И он ещё полкарьеры в Париже на фланге отбегал, пропуская в центр Златана.)
У Мбаппе уже выдающаяся карьера за сборную. Роналдо(феномена) считают одним из величайших игроков всех времен как раз из за карьеры за сборную, на клубном уровне он не сказать бы что выиграл прям очень много.
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больше 50 г+п в среднем за сезон Чумовой показатель!
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Ответ Александр Суряев
То ли дело Златан, который считал себя больше клуба.
Когда ж вы научитесь понимать: эго Златана наигранное. Это медийный образ. Когда нужно - он в Милане без проблем и на лавку присел, и отодвинулся, и дал больше молодым играть, понимая, что не всегда вывозит Серию А из-за возраста и травматичности, а вы всё туда же петь старые песни о главном. Не надоело?
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развалил ПСЖ, теперь возьмется за Реал(
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Ответ Artem89S
Будет смешно, если черепаха перейдет в реал и они перестанут выигрывать лч) вот цирк то будет))) как Ибра в свое время бегал по клубам в надежде зацепить ушастого, в итоге за 40 лет так и не выиграл)))))
Кейн уже пошел в баварию за трофеем))
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Ответ За Валенсию с 1999
Раньше на Паулету молились и на Люйиндюла
+++
Еще и на Роналдиньо)
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Ответ За Валенсию с 1999
Раньше на Паулету молились и на Люйиндюла
Ну там от исторического периода зависит. Но вообще, в начале и середине 00-х, у ПСЖ кучно пошло.
Достаточно вспомнить, что: Окоча, Роналдинье, Паулета, Ротен, молодой Анелька и ко, по тем временам мягко говоря не на последних ролях в футболе были, а играли за вполне себе столичный, но особых звезд с неба не хватающий, ПСЖ)
Если объективно, то тогда ПСЖ был хороший клуб-трамплин в топы.
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Ответ Artem89S
Будет смешно, если черепаха перейдет в реал и они перестанут выигрывать лч) вот цирк то будет))) как Ибра в свое время бегал по клубам в надежде зацепить ушастого, в итоге за 40 лет так и не выиграл)))))
он туда не только ради лч идёт. это лишь бонус
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Ответ Black Phoenix
Парадокс, но в отличие от Кавани и Ибры я не могу назвать Мбаппе легендой ПСЖ. Наёмником, высокооплачиваемым, что задницу рвал, голы забивал и ассисты раздавал, пачками рекорды бил за большие деньги под манипуляции и переобувание на ходу - да, но душой он и близко не с ПСЖ.
Легенда клуба не обязана давать присягу клубу, такой титул выдают только болельщики.
А твоё мнение не интересно даже твоему коту.
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Ответ Black Phoenix
Когда ж вы научитесь понимать: эго Златана наигранное. Это медийный образ. Когда нужно - он в Милане без проблем и на лавку присел, и отодвинулся, и дал больше молодым играть, понимая, что не всегда вывозит Серию А из-за возраста и травматичности, а вы всё туда же петь старые песни о главном. Не надоело?
Вот когда уже объективно не справлялся — тогда и куда-то там отодвинулся. Во времена своего расцвета наигранности там было мало.
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Ответ Александр Суряев
Вот когда уже объективно не справлялся — тогда и куда-то там отодвинулся. Во времена своего расцвета наигранности там было мало.
Меня твоё предвзятое мнение не интересует, на этом и сойдёмся. Диспут считаю закрытым.
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Ответ Black Phoenix
Парадокс, но в отличие от Кавани и Ибры я не могу назвать Мбаппе легендой ПСЖ. Наёмником, высокооплачиваемым, что задницу рвал, голы забивал и ассисты раздавал, пачками рекорды бил за большие деньги под манипуляции и переобувание на ходу - да, но душой он и близко не с ПСЖ.
Не наёмник Ибра попутешествовал по всем грандам Италии) В Милане его в попку целовали, он это оценил после Барсы, но именно душа позвала в Париж. Реально парадокс.
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