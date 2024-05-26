У Мбаппе 352 (256+96) голевых действия в «ПСЖ» – больше всех в XXI веке. У Кавани 236, у Златана – 210

Килиан Мбаппе стал самым продуктивным футболистом «ПСЖ» в XXI веке.

На счету нападающего 352 голевых действия в 308 матчах за команду. Он забил 256 мячей (клубный рекорд) и сделал 96 результативных передач.

У Эдинсона Кавани 236 (200+36) очков по системе «гол+пас», у – 210 (156+54).

сегодня провел последний матч за « » в Кубке Франции. Он выступал за клуб с 2017 года.