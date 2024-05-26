У Мбаппе 352 (256+96) голевых действия в «ПСЖ» – больше всех в XXI веке. У Кавани 236, у Златана – 210
Килиан Мбаппе стал самым продуктивным футболистом «ПСЖ» в XXI веке.
На счету нападающего 352 голевых действия в 308 матчах за команду. Он забил 256 мячей (клубный рекорд) и сделал 96 результативных передач.
У Эдинсона Кавани 236 (200+36) очков по системе «гол+пас», у Златана Ибрагимовича – 210 (156+54).
Мбаппе сегодня провел последний матч за «ПСЖ» в Кубке Франции. Он выступал за клуб с 2017 года.
Еще и на Роналдиньо)
Достаточно вспомнить, что: Окоча, Роналдинье, Паулета, Ротен, молодой Анелька и ко, по тем временам мягко говоря не на последних ролях в футболе были, а играли за вполне себе столичный, но особых звезд с неба не хватающий, ПСЖ)
Если объективно, то тогда ПСЖ был хороший клуб-трамплин в топы.
А твоё мнение не интересно даже твоему коту.