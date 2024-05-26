Мбаппе выиграл 15-й трофей в «ПСЖ». Он уйдет из клуба летом

Киллиан Мбаппе завоевал 15 трофеев в составе «ПСЖ».

Команда под руководством обыграла « » (2:1) в финале Кубка Франции. Ранее «ПСЖ» выиграл и стал чемпионом страны за 3 тура до завершения сезона Лиги 1.

Таким образом, завоевал свой 15-й трофей в составе парижского клуба. Всего в составе « » форвард 6 раз становился чемпионом Лиги 1, выиграл 4 Кубка Франции, стал обладателем 3 Суперкубков и 2 Кубков французской лиги.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после завершения сезона. Ожидается, что игрок перейдет в мадридский «Реал».