Мбаппе выиграл 15-й трофей в «ПСЖ». Он уйдет из клуба летом

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Луис Энрике Суперкубок Франции Кубок лиги Франция Килиан Мбаппе Футбол

Киллиан Мбаппе завоевал 15 трофеев в составе «ПСЖ».

Команда под руководством Луиса Энрике обыграла «Лион» (2:1) в финале Кубка Франции. Ранее «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции и стал чемпионом страны за 3 тура до завершения сезона Лиги 1. 

Таким образом, Килиан Мбаппе завоевал свой 15-й трофей в составе парижского клуба. Всего в составе «ПСЖ» форвард 6 раз становился чемпионом Лиги 1, выиграл 4 Кубка Франции, стал обладателем 3 Суперкубков и 2 Кубков французской лиги. 

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после завершения сезона. Ожидается, что игрок перейдет в мадридский «Реал».  

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15 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Неплохо, конечно, но без ЛЧ выглядит довольно местечково
В этом сезоне был шанс, но обосрались против Боруссии знатно
+4
-1
+3
Ответ Папа Футбола
Я думаю он с удовольствием обменял бы эти 15 картонных трофеев на один кубок ЛЧ в составе ПСЖ.
Ты много думаешь, отдохни братишка
+5
-2
+3
Неплохо, конечно, но без ЛЧ выглядит довольно местечково
+3
-2
+1
Я думаю он с удовольствием обменял бы эти 15 картонных трофеев на один кубок ЛЧ в составе ПСЖ.
+2
-1
+1
Ответ Hi Hi
Какой шанс, их в финале реал стер бы в порошок раз они с мертвой барсой разобрались лишь благодаря красной карточке (а барсу реал нагнул в этом сезоне трижды, даже громили разок), про боруссию и вовсе молчу, пятая команда бундеслиги с физруком во главе и они им даже забить не смогли ахахах
Получается Ювентус > ливерпуля и Баера которых по 0:3 разгромила аталанта , а аталанту обыграл Ювентус ?
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Это все конечно хорошо,жалко нет ЛЧ
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Всё может быть, а может и не быть.. Кто знает🤷‍♂️
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Ответ angliiskiilion
В этом сезоне был шанс, но обосрались против Боруссии знатно
Какой шанс, их в финале реал стер бы в порошок раз они с мертвой барсой разобрались лишь благодаря красной карточке (а барсу реал нагнул в этом сезоне трижды, даже громили разок), про боруссию и вовсе молчу, пятая команда бундеслиги с физруком во главе и они им даже забить не смогли ахахах
+2
-2
0
Ответ Подкат Мальдини
Получается Ювентус > ливерпуля и Баера которых по 0:3 разгромила аталанта , а аталанту обыграл Ювентус ?
Я отметил противостояние реала и барсы именно потому что они встречались не раз и не два а аж трижды и реал победил во всех играх, тогда как ливер из двух матчей выиграл 1 и проиграл 1, с байером вообще одноматчевое противостояние было
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Ответ angliiskiilion
В этом сезоне был шанс, но обосрались против Боруссии знатно
шанс на унижение в более поздних стадиях? Этот псж совсем не тянет на победителя лч
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Ответ Папа Футбола
Я думаю он с удовольствием обменял бы эти 15 картонных трофеев на один кубок ЛЧ в составе ПСЖ.
Чел который в 19 лет выиграл ЧМ думаю об ЛЧ пока не парится. Где-то да выиграет)
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Ответ Remedy
Зачем? Когда у него всё впереди с Реалом)
Будет смешно, если черепаха перейдет в реал и они перестанут выигрывать лч) вот цирк то будет))) как Ибра в свое время бегал по клубам в надежде зацепить ушастого, в итоге за 40 лет так и не выиграл)))
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Ответ Black Phoenix
Без еврокубковых трофеев достижения Мбаппе выглядят как у первого парня на деревне, всё несерьёзно и слишком пафосно. Плюс, учитывая, что Килиан до 25 лет никогда не выступал за пределами Франции - сомнений, что произойдёт буст в карьере становится ещё больше.
Реал даже из Винисиуса футболиста сделал, с талантом Мбаппе думаю нет никаких сомнений что он выйдет на новый уровень. С Азаром не вышло, но ведь и переходил он старичком без потенциала роста, у Мбаппе же потенциала еще на годы вперед, у того же Рона пик пришелся на 30+ лет
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