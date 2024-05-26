Мбаппе о «ПСЖ»: «Сердце разрывается от мысли, что все закончилось. Никогда не найду в другом месте то, что у меня было здесь, но впереди ждет что-то фантастическое»

Теги Лион ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Кубок Франции Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о последнем сезоне в «ПСЖ».

Парижане выиграли Кубок Франции, в финале победив «Лион» (2:1). Это последняя игра Килиана Мбаппе в составе «ПСЖ», француз объявил об уходе после завершения сезона. Ожидается, что игрок перейдет в мадридский «Реал».  

«Мы не выигрывали этот трофей два или три года. Он наш, он очень дорог нам, игрокам и болельщикам. Мы рекордсмены в этом турнире. Это была отличная серия, мы играли почти со всеми большими командами и побеждали уверенно.

Это был отличный вечер и отличный сезон. Надеюсь, что дети будут продолжать смотреть «ПСЖ». Мы старались увлечь людей, дать молодым людям возможность играть за «ПСЖ». Я надеюсь, что еще больше молодых людей захотят заявить о себе здесь.

Я много думал о последних нескольких годах. Сердце разрывается от мысли, что все закончилось. То, что у меня было здесь, я никогда не найду в другом месте. Но впереди меня ждет что-то фантастическое», – сказал Мбаппе в интервью France TV.

5 комментариев
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Сердце разрывается от мысли, что все закончилось. Никогда не найду в другом месте то, что у меня было здесь - да уж, такие деньжищи в Реале платить не будут!
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Именно поэтому Мбаппе разводил парижский мешок на деньги и переподписание жирного контракта, заигрывая с Реалом как какая-нибудь куртизанка. Впрочем, было с кого брать пример, да. Не удивлён.
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Ну в Реале такого как в псж точно не будет, никто выше клуба не будет, так что либо эго в одно место, либо нас ждёт провальный трансфер, надеюсь на его профессионализм, очень мне по душе этот игрок своей манерой игры
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