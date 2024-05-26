Мбаппе о «ПСЖ»: «Сердце разрывается от мысли, что все закончилось. Никогда не найду в другом месте то, что у меня было здесь, но впереди ждет что-то фантастическое»

Килиан Мбаппе высказался о последнем сезоне в «ПСЖ».

Парижане выиграли Кубок Франции, в финале победив « » (2:1). Это последняя игра в составе « », француз объявил об уходе после завершения сезона. Ожидается, что игрок перейдет в мадридский «Реал».

«Мы не выигрывали этот трофей два или три года. Он наш, он очень дорог нам, игрокам и болельщикам. Мы рекордсмены в этом турнире. Это была отличная серия, мы играли почти со всеми большими командами и побеждали уверенно.

Это был отличный вечер и отличный сезон. Надеюсь, что дети будут продолжать смотреть «ПСЖ». Мы старались увлечь людей, дать молодым людям возможность играть за «ПСЖ». Я надеюсь, что еще больше молодых людей захотят заявить о себе здесь.

Я много думал о последних нескольких годах. Сердце разрывается от мысли, что все закончилось. То, что у меня было здесь, я никогда не найду в другом месте. Но впереди меня ждет что-то фантастическое», – сказал Мбаппе в интервью France TV.