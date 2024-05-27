Чалов об отъезде в Европу: «Легионеры в сборной не подтрунивают. Наоборот, зовут, говорят, что надо ехать»

Теги ЦСКА Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Алексей Миранчук Федор Чалов Футбол

Федор Чалов рассказал, что ему рекомендуют перейти в европейский клуб.

«Слежу за результатами россиян в Европе, конечно. Смотрел финал Лиги Европы. Жалко, что Леха Миранчук не вышел, но у него очень хороший сезон выдался. Мне кажется, во всех матчах, где он играл, он делал результативные действия, по ощущениям. В него где-то не верили, отдавали в аренду в «Торино», он вернулся, все думали, что он опять не заиграет, а он потрясающе проводит сезон.

Нет, легионеры в сборной не подтрунивают, наоборот, зовут, говорят, что надо ехать», — сказал нападающий ЦСКА.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как бы то ни было Чалов уже был там и не задержался, не факт что второй раз получится, для него лучше синица в руках....
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий