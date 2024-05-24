Переход Лунева в «Спартак» обсуждался зимой, но Амарал выступил против из-за возраста вратаря
Переход Андрея Лунева в «Спартак» обсуждался зимой.
Спортивный юрист и экс-агент голкипера Антон Смирнов рассказал, что гендиректор «Спартака» Олег Малышев раздумывал над трансфером Лунева. Однако спортивный директор Томаш Амарал решил отказаться от трансфера.
– Был ли вариант со «Спартаком»?
– Да, этот вариант обсуждался при подготовке к зимнему трансферному окну, но очень быстро возник и быстро отпал. Мой партнер донес информацию до Малышева, он очень заинтересовался, спросил: «А что, мы действительно можем Лунева подписать?»
Но надо отдать должное Максименко, который был одним из лучших вратарей в весенней части. Однако на тот момент, зимой, позиция была сомнительной.
Малышев заинтересовался, но в клубе уже был Амарал. Малышев сказал, что они обсудят этот вариант внутри и вернутся. Обсудили. Амарал ответил, что с точки зрения класса к Луневу вопросов нет, но с точки зрения возраста они хотели бы иметь более молодых игроков, которые были бы активами и потенциально с ними можно было бы выйти на рынок.
Лично я очень хотел, чтобы Андрей оказался в «Спартаке», для решения высоких задач он подошел бы идеально, – сказал спортивный юрист и экс-агент Лунева.