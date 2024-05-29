Слишкович ушел из «Спартака» по собственному желанию

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович покидает «Спартак».

Красно-белые объявили, что боснийский специалист решил покинуть клуб по собственному желанию. 

Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с 2022 года. Он занимал пост исполняющего обязанности главного тренера команды с апреля этого года – после увольнения Гильермо Абаскаля. 

В следующем сезоне команду возглавит Деян Станкович. 

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95 комментариев
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Удачи в будущем, Владимир!
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Ответ Lenin 073
А у Станковича спросили? Может он бы его оставил в штабе
Возможно, спросили. Поэтому и покидает.
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Обиделся, похоже. Спасибо за работу и успехов в дальнейшем!
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Большое спасибо и удачи в будущем !!!
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Как бы то ни было Слишкович ушёл из Спартака непобежденным в РПЛ! Этот факт дорогого стоит для всех болельщиков и его дальнейшей карьеры...
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Ответ Добрый_Ээх
Обиделся, похоже. Спасибо за работу и успехов в дальнейшем!
Я тоже так думаю, судя по последнему интервью он вроде говорит что все понимает и руководство говорило ему и сам он об этом не думал. Ну при этом ощущалось что он обиделся и думаю это хороший выход для всех, не лучшее решение иметь в ТШ человека который метит на место главного
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возможно он надеялся стать главным тренером, а тут подвинули. Огорчился
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Ответ Beast
Возможно, спросили. Поэтому и покидает.
именно так думаю, тот свой штаб приводит и сказал наверное, что твоя роль будет подай, принеси , на что Слишкович естественно для мужика не согласился.
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Тут может история взаимоотношений сербов и боснийцев, конечно, роль играть…
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Ответ Ganibale
Я тоже так думаю, судя по последнему интервью он вроде говорит что все понимает и руководство говорило ему и сам он об этом не думал. Ну при этом ощущалось что он обиделся и думаю это хороший выход для всех, не лучшее решение иметь в ТШ человека который метит на место главного
Да, проходили уже с Рианчо.
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Слишкович - возможно, единственный тренер, при котором Спартак в чемпионате не проиграл ни одного матча!

удачи Владимиру в новом клубе!
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Ответ AtamaN
Тут может история взаимоотношений сербов и боснийцев, конечно, роль играть…
Вообще-то Владимир Слишкович - хорват из Герцеговины, в этой стране всё очень и очень непросто, на тоненького, вот и сейчас, "после Сребреницы" наверняка грянет очередной виток взаимных угроз и претензий. Не заржавеет. Республика Сербская о выходе из федерации почти готова заявить. Хлопнуть дверью. Белград почти поддерживает. С ногометом тоже не всё норм. Фанаты Zrinjski из родного для обоих Слишковичей Мостара (старшему Блажу завтра, 30 мая, 65 лет исполнится, уверен, что Владимир к нему и рванул, более чем серьёзный повод отметить годовщину великого футболиста) во время исполнения гимна БиГ (BiH) часто спиной к полю разворачиваются, ещё жёстче ведут себя болелы соседнего с Мостаром клуба "Широки Бриег". И как до мордобоя не дошло на Кубке Боснии, который забрал бывший клуб Слишковичей - всё тот же Zrinjski. Дважды обыграли с одинаковым счётом 1-0 клуб Срджана Бабича. "Борац" из Баня Луки. Чемпиона БиГ. "Зриньски" - второй. Серебряный.
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Ответ AtamaN
Тут может история взаимоотношений сербов и боснийцев, конечно, роль играть…
Слишкович - боснийский серб
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И здесь поступил как мужик, как должен был. Спасибо и удачи!
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Спасибо за всё, но, на мой взгляд, предоставленный ему шанс не использовал. Нужно было рисковать и играть в гораздо более атакующий футбол
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1.Возможно,где то предложили место главного 2.Почувствовал уверенность и силы,в отличии от игроков,которых все устраивает....
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Похоже, он понял, что может работать главным. Надеюсь, что получит предложение от хорошего клуба.
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Ответ Добрый_Ээх
Да, проходили уже с Рианчо.
Тоже сразу про него вспомнил, правда Слишкович хоть что-то доказал а Рианчо просто обделался, поэтому восход солнца мы дальше увидели только при Тедеско
+4
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+3
Слишкович оказался с характером. Не согласился стать половой тряпкой.
А работы "главного" на его век хватит. Возможно, спартаковские боссы опростоволосились.
+3
-1
+2
Ну быть может в рпл кому то приглянулся, скорее всего шанс стать главным получил
+2
0
+2
Где-то работу главным предложили.
Спасибо и успехов!
Но не в матчах против Спартака.
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По традиции возьмёт трофей не со Спартаком)
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Отличный мужик и перспективный специалист! Может, увидим его позже в Спартаке!
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Жаль, готовый план Б был, на случай непопадания в Деяна, но видимо это и было причиной, не захотел работать с тем, кто в любой момент подседит
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Ответ Lenin 073
А у Станковича спросили? Может он бы его оставил в штабе
Клуб заявил что Слишкович останется после того как объявили о назначении Станковича. Слишкович вроде тоже не прочь был остаться, я думаю клуб с ним это обсуждал ну после его результатов и последних интервью сколько бы он не говорил что не расстроен, мне кажется он расстроен что не стал главным и решил уйти все таки, в принципе его можно понять. Для клуба тоже думаю это лучшее решение убрали бы сами, было бы странно а так нужен ли в ТШ человек который метит на место главного?
+2
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Абсолютно правильное решение. У Спартака есть тренер и есть тренерский штаб, оставив боснийца в клубе неизбежно привело бы к конфликту интересов. Наверняка и на Слишковича есть интерес, без работы не останется. Спасибо и удачи!
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Ушел по собственному желанию, а ведь хотел остаться. Значит в Спартаке ему планировали дать направление, на котором он бы занимался ######... Тогда понятно, но все же печально!
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Ну за неделю сыграть с ЦСКА 0:0, обыграть Локо 3:2 и Динамо 2:1, что-то да стоит
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+1
А у Станковича спросили? Может он бы его оставил в штабе
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-5
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Ответ Pueblo
Похоже, он понял, что может работать главным. Надеюсь, что получит предложение от хорошего клуба.
Он до этго был помощником в 4 х клубах и то в очень средних даже по отношению к Спартаку.В Спартаке игроки решают как им играть.Желаю ему удачи.Но ему вряд ли кто предложит.
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