Слишкович ушел из «Спартака» по собственному желанию

Владимир Слишкович покидает «Спартак».

Красно-белые объявили, что боснийский специалист решил покинуть клуб по собственному желанию.

работал в тренерском штабе « » с 2022 года. Он занимал пост исполняющего обязанности главного тренера команды с апреля этого года – после увольнения Гильермо Абаскаля.

В следующем сезоне команду возглавит Деян Станкович.