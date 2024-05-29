Слишкович ушел из «Спартака» по собственному желанию
Владимир Слишкович покидает «Спартак».
Красно-белые объявили, что боснийский специалист решил покинуть клуб по собственному желанию.
Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с 2022 года. Он занимал пост исполняющего обязанности главного тренера команды с апреля этого года – после увольнения Гильермо Абаскаля.
В следующем сезоне команду возглавит Деян Станкович.
удачи Владимиру в новом клубе!
А работы "главного" на его век хватит. Возможно, спартаковские боссы опростоволосились.
Спасибо и успехов!
Но не в матчах против Спартака.