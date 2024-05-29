Клопп о владельцах «Ливерпуля»: «Мы должны быть счастливы, что у нас есть они, а не парни, купившие лондонские клубы. С ними я бы и года не продержался»
Юрген Клопп высказался о финансовых возможностях владельцев «Ливерпуля».
Бывший главный тренер «красных» пообщался с болельщиками на мероприятии по случаю ухода из клуба. Арену M&S Bank Arena посетили 11 тысяч человек.
«Можете ли вы представить себе «Ливерпуль» как клуб с неограниченными средствами? Представьте, что сюда пришел Килиан Мбаппе. Представьте, что сюда пришли Беллингем, Холанд. Это не в нашем духе, это не подходит нам. Мы выиграли то, что смогли, и сделали это по-своему. Мы вели трудные переговоры, в то время как другие клубы обходились без них.
Мы построили две новых трибуны, новую тренировочную площадку, мы выкупили «Мелвуд» (тренировочную базу – Sports) обратно – самой глупой идеей, которую я когда-либо слышал, было то, что мы вообще его продали.
Владельцы хотят зарабатывать деньги – сюрприз! Извините, что говорю вам это. Это не значит, что они зарабатывают деньги ежедневно: они что-то инвестируют, и так происходит во всем мире.
Мы должны быть по-настоящему счастливы, что у нас такие владельцы, а не парни, которые купили лондонские клубы и другие. Я бы и года не продержался в «Ливерпуле» [с ними во главе]. «Отличное развитие команды, но недостаточно хорошее, уволить его!»
[Их команды] играют в такой футбол, что у людей складывается ощущение, что клубы могут вернуться [на вершину], но тренера все равно увольняют. Но у нас есть владельцы, которые действительно чувствуют ответственность за клуб и усердно работают, чтобы добиться успеха. Я чувствовал поддержку. Мы работали настолько успешно, насколько могли, и меня это вполне устраивает», – сказал Клопп.
Сколько отличных игроков и тренеров приходило в Спартак, и чего?
Должное быть чёткое понимание, куда и как движется клуб, иначе набор даже самых квалифицированых профессионалов ничего не добьется.
Фанов Челси искренне жаль. Только появилась надежда в конце сезона и опять все начинается заново.
2,3 сезона без ЛЧ и будете тратить как миленькие.
Вот только Клоппа уже не будет.
И инвестиции владельца,могут вылететь в трубу.
Надо было собирать трофеи при нём.
Дать ему бюджет сопоставимый с тратами Пепа,да хотя бы Артеты...
Ну ладно,люди там умные,они лучше знают.
Посмотрим к чему они придут с экономией своей.
футбола.
Ладно вернемся к Боули. Выгнал Тухеля, нанял Потера— перспективного, с идеями. Дал работать? 4-4-3 советовал. Выгнал и этого. Аж Лэмпарда временно поставил, так искал статусного тренера. Нашел. И?
Почетино должен был с этим суровым набором АПЛ выиграть? В топ-4 войти? Вместо кого?)