Клопп о владельцах «Ливерпуля»: «Мы должны быть счастливы, что у нас есть они, а не парни, купившие лондонские клубы. С ними я бы и года не продержался»

Юрген Клопп высказался о финансовых возможностях владельцев «Ливерпуля».

Бывший главный тренер «красных» пообщался с болельщиками на мероприятии по случаю ухода из клуба. Арену M&S Bank Arena посетили 11 тысяч человек.

«Можете ли вы представить себе « » как клуб с неограниченными средствами? Представьте, что сюда пришел . Представьте, что сюда пришли , . Это не в нашем духе, это не подходит нам. Мы выиграли то, что смогли, и сделали это по-своему. Мы вели трудные переговоры, в то время как другие клубы обходились без них.

Мы построили две новых трибуны, новую тренировочную площадку, мы выкупили «Мелвуд» (тренировочную базу – Sports) обратно – самой глупой идеей, которую я когда-либо слышал, было то, что мы вообще его продали.

Владельцы хотят зарабатывать деньги – сюрприз! Извините, что говорю вам это. Это не значит, что они зарабатывают деньги ежедневно: они что-то инвестируют, и так происходит во всем мире.

Мы должны быть по-настоящему счастливы, что у нас такие владельцы, а не парни, которые купили лондонские клубы и другие. Я бы и года не продержался в «Ливерпуле» [с ними во главе]. «Отличное развитие команды, но недостаточно хорошее, уволить его!»

[Их команды] играют в такой футбол, что у людей складывается ощущение, что клубы могут вернуться [на вершину], но тренера все равно увольняют. Но у нас есть владельцы, которые действительно чувствуют ответственность за клуб и усердно работают, чтобы добиться успеха. Я чувствовал поддержку. Мы работали настолько успешно, насколько могли, и меня это вполне устраивает», – сказал Клопп.

Итоги чертовски крутого сезона АПЛ. И эпохи Клоппа