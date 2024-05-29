Клопп о владельцах «Ливерпуля»: «Мы должны быть счастливы, что у нас есть они, а не парни, купившие лондонские клубы. С ними я бы и года не продержался»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Юрген Клопп высказался о финансовых возможностях владельцев «Ливерпуля».

Бывший главный тренер «красных» пообщался с болельщиками на мероприятии по случаю ухода из клуба. Арену M&S Bank Arena посетили 11 тысяч человек. 

«Можете ли вы представить себе «Ливерпуль» как клуб с неограниченными средствами? Представьте, что сюда пришел Килиан Мбаппе. Представьте, что сюда пришли Беллингем, Холанд. Это не в нашем духе, это не подходит нам. Мы выиграли то, что смогли, и сделали это по-своему. Мы вели трудные переговоры, в то время как другие клубы обходились без них. 

Мы построили две новых трибуны, новую тренировочную площадку, мы выкупили «Мелвуд» (тренировочную базу – Sports) обратно – самой глупой идеей, которую я когда-либо слышал, было то, что мы вообще его продали.

Владельцы хотят зарабатывать деньги – сюрприз! Извините, что говорю вам это. Это не значит, что они зарабатывают деньги ежедневно: они что-то инвестируют, и так происходит во всем мире.

Мы должны быть по-настоящему счастливы, что у нас такие владельцы, а не парни, которые купили лондонские клубы и другие. Я бы и года не продержался в «Ливерпуле» [с ними во главе]. «Отличное развитие команды, но недостаточно хорошее, уволить его!»

[Их команды] играют в такой футбол, что у людей складывается ощущение, что клубы могут вернуться [на вершину], но тренера все равно увольняют. Но у нас есть владельцы, которые действительно чувствуют ответственность за клуб и усердно работают, чтобы добиться успеха. Я чувствовал поддержку. Мы работали настолько успешно, насколько могли, и меня это вполне устраивает», – сказал Клопп. 

Итоги чертовски крутого сезона АПЛ. И эпохи Клоппа

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22 комментария
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Мощнейший укол в сторону Боэли. Тот бы Клоппа выгнал после одного из финалов с Реалом. Видимо Клопп по тренерской солидарности заступился за Почеттино.
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+63
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мощнейший укол в сторону Боэли. Тот бы Клоппа выгнал после одного из финалов с Реалом. Видимо Клопп по тренерской солидарности заступился за Почеттино.
Клопп в первом неполноценном сезоне занял 8-е место и проиграл финал ЛЕ. Боули бы его уже тогда уволил))
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+26
Какой же Клопп намекающий
+25
-2
+23
Какой же Клопп рассудительный!
+18
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+15
Да всем, кто смотрит футбол хоть сколь либо продолжительное время понятно, что от тренера зависит, конечно, очень многое, еще больше от игроков, но во главе всего стоит всё равно менеджмент.

Сколько отличных игроков и тренеров приходило в Спартак, и чего?

Должное быть чёткое понимание, куда и как движется клуб, иначе набор даже самых квалифицированых профессионалов ничего не добьется.
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Отличный стеб Боули))
+7
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мощнейший укол в сторону Боэли. Тот бы Клоппа выгнал после одного из финалов с Реалом. Видимо Клопп по тренерской солидарности заступился за Почеттино.
Он не только про Боули, но и про Гейзеров. Вопрос планирования и коллективной ответственности. Вопрос внутренней интеграции. В Ливерпуле, во многом благодаря Клоппу, удалось создать такой внутренний баланс, что все работало как часы. И даже если все барахлило - это была не вина Клоппа, игроков, или руководителей.
+8
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+5
Отличный троллинг от Юргена.
Фанов Челси искренне жаль. Только появилась надежда в конце сезона и опять все начинается заново.
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Щедрости шейхов от них нет смысла ждать, но и непрофессионализма уровня Глейзеры-Боэли не было
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Легко экономить,когда у тебя один из лучших тренеров в мире.
2,3 сезона без ЛЧ и будете тратить как миленькие.
Вот только Клоппа уже не будет.
И инвестиции владельца,могут вылететь в трубу.
Надо было собирать трофеи при нём.
Дать ему бюджет сопоставимый с тратами Пепа,да хотя бы Артеты...
Ну ладно,люди там умные,они лучше знают.
Посмотрим к чему они придут с экономией своей.
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Ответ Джанлука Нальюка
Отличный троллинг от Юргена. Фанов Челси искренне жаль. Только появилась надежда в конце сезона и опять все начинается заново.
Увы. Так что фанатам Ливерпуля с хозяевами клуба повезло. Оказывается, не все американцы одинаково тупые по части
футбола.
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Разве фанаты не счастливы, что Боули миллиарды вкладывает в рынок? Ведь такая претензия нередка у скаузеров к ФСГ - жлобы
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какой же Клопп троль ! так зачетно протролить челси! LVL 88+
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мощнейший укол в сторону Боэли. Тот бы Клоппа выгнал после одного из финалов с Реалом. Видимо Клопп по тренерской солидарности заступился за Почеттино.
Полный бред он сказал, Абрамович может и уволил бы, но не нынешнее руководство, сравнивать Почеттино с Клоппом это сильно в плане статуса и прочее.
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Ответ KeriLLo
Полный бред он сказал, Абрамович может и уволил бы, но не нынешнее руководство, сравнивать Почеттино с Клоппом это сильно в плане статуса и прочее.
Ну да, ладно, Почетино, а чем Тухель нынешнему руководству не угодил в плане статуса?
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Ответ Pavel Silitsky
Ну да, ладно, Почетино, а чем Тухель нынешнему руководству не угодил в плане статуса?
Мне тебе серьёзно расписать, почему Тухель уже больше полугода играл в отвратительный футбол перед тем как его уволили? Он даже Загребу проиграл и дело даже не в результате, а в том как это было и так всё начало сезона без признаков того, что всё исправит немец. Бавария кстати показала какой Тухель с одним из лучших составов мира получивший в свои руки одного из лучших напов мира по сути провалился.
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Ответ KeriLLo
Мне тебе серьёзно расписать, почему Тухель уже больше полугода играл в отвратительный футбол перед тем как его уволили? Он даже Загребу проиграл и дело даже не в результате, а в том как это было и так всё начало сезона без признаков того, что всё исправит немец. Бавария кстати показала какой Тухель с одним из лучших составов мира получивший в свои руки одного из лучших напов мира по сути провалился.
Бавария показала... Бавария показывала и до Тухеля, поэтому Тухеля в Баварию и позвали... А Тухель, на всякий случай, ЛЧ выиграл с Челси за год до...
Ладно вернемся к Боули. Выгнал Тухеля, нанял Потера— перспективного, с идеями. Дал работать? 4-4-3 советовал. Выгнал и этого. Аж Лэмпарда временно поставил, так искал статусного тренера. Нашел. И?
Почетино должен был с этим суровым набором АПЛ выиграть? В топ-4 войти? Вместо кого?)
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Ответ Pavel Silitsky
Бавария показала... Бавария показывала и до Тухеля, поэтому Тухеля в Баварию и позвали... А Тухель, на всякий случай, ЛЧ выиграл с Челси за год до... Ладно вернемся к Боули. Выгнал Тухеля, нанял Потера— перспективного, с идеями. Дал работать? 4-4-3 советовал. Выгнал и этого. Аж Лэмпарда временно поставил, так искал статусного тренера. Нашел. И? Почетино должен был с этим суровым набором АПЛ выиграть? В топ-4 войти? Вместо кого?)
Боже, не пиши мне, всё в кучу смешал, не бредил бы Почеттино в первой половине сезона зашли бы в топ4, от неё в итоге в 5 очках закончили, держу в курсе.
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Ответ Pavel Silitsky
Бавария показала... Бавария показывала и до Тухеля, поэтому Тухеля в Баварию и позвали... А Тухель, на всякий случай, ЛЧ выиграл с Челси за год до... Ладно вернемся к Боули. Выгнал Тухеля, нанял Потера— перспективного, с идеями. Дал работать? 4-4-3 советовал. Выгнал и этого. Аж Лэмпарда временно поставил, так искал статусного тренера. Нашел. И? Почетино должен был с этим суровым набором АПЛ выиграть? В топ-4 войти? Вместо кого?)
СуПовым набором т9)
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мощнейший укол в сторону Боэли. Тот бы Клоппа выгнал после одного из финалов с Реалом. Видимо Клопп по тренерской солидарности заступился за Почеттино.
У него просто обида за трансферы Кайседо и Лавии, которые, возможно, лишили его трофеев в последний сезон) На Поча ему всё-равно, я уверен )
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