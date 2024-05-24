Семин о Хвиче: «Его уровень превосходит «ПСЖ». Он будет лучшим игроком в этой команде»
Юрий Семин считает, что уровень Хвичи Кварацхелии выше, чем у игроков «ПСЖ».
Ранее появилась информация, что парижский клуб предложил 100 миллионов евро за Кварацхелию.
«На сегодняшний день, его уровень превосходит «ПСЖ». Он будет лучшим игроком в этой команде», – сказал бывший тренер «Локомотива».
В текущем сезоне Серии А Хвича сыграл 33 матча, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Полная статистика игрока доступна здесь.
❌ Он даже в Серии А не лучший (в списке бомбардиров - 14-й, а в списке ассистентов вовсе 16-й)
👎 10 место в Лиге, полный провал
😒 в 1/8 ЛЧ с Барсой ничего не показал (0+0)
В ЛЧ за 8 матчей 1!!! ассист (против Униона)
В этом сезоне он проиграл всё, что можно
Даже в Суперкубке за 70 минут против Интера 0+0
С чего вдруг он превосходит уровень полуфиналистов ЛЧ - ПСЖ?