Семин о Хвиче: «Его уровень превосходит «ПСЖ». Он будет лучшим игроком в этой команде»

Теги Локомотив ПСЖ Юрий Семин лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Спорт-Экспресс Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин считает, что уровень Хвичи Кварацхелии выше, чем у игроков «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что парижский клуб предложил 100 миллионов евро за Кварацхелию.

«На сегодняшний день, его уровень превосходит «ПСЖ». Он будет лучшим игроком в этой команде», – сказал бывший тренер «Локомотива».

В текущем сезоне Серии А Хвича сыграл 33 матча, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Полная статистика игрока доступна здесь.

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26 комментариев
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Ответ Champions of the World
Сёмин был прекрасным тренером, но вот это звучит совсем неадекватно :)) ❌ Он даже в Серии А не лучший (в списке бомбардиров - 14-й, а в списке ассистентов вовсе 16-й) 👎 10 место в Лиге, полный провал 😒 в 1/8 ЛЧ с Барсой ничего не показал (0+0) В ЛЧ за 8 матчей 1!!! ассист (против Униона) В этом сезоне он проиграл всё, что можно Даже в Суперкубке за 70 минут против Интера 0+0 С чего вдруг он превосходит уровень полуфиналистов ЛЧ - ПСЖ?
Господи, да чего ты тут на серьезных щах разбираешь как аналитик слова человека, который любит Кварацхелию как дедушка родной? Сказал и сказал, нет надо все бросить, прошерстить статистику, выбрать эмодзи, и написать комментарий))
+48
-4
+44
Сёмин был прекрасным тренером, но вот это звучит совсем неадекватно :))

❌ Он даже в Серии А не лучший (в списке бомбардиров - 14-й, а в списке ассистентов вовсе 16-й)
👎 10 место в Лиге, полный провал
😒 в 1/8 ЛЧ с Барсой ничего не показал (0+0)

В ЛЧ за 8 матчей 1!!! ассист (против Униона)

В этом сезоне он проиграл всё, что можно
Даже в Суперкубке за 70 минут против Интера 0+0

С чего вдруг он превосходит уровень полуфиналистов ЛЧ - ПСЖ?
+45
-21
+24
ПСЖ решил скупить бывших и нынешних игроков РПЛ?!
+13
-1
+12
Барколя, по моему, уже не хуже.
+6
0
+6
Нестабильный игрок
+4
0
+4
При всем уважении к Юрию Семину - это просто любовь к своему футболисту. По-моему, переоцениваемому. Газзаев всегда называл некоторых своих самыми-самыми, хотя это не всегда было так.
+4
0
+4
Семин судит эмоциями. У Хвичи был великолепный прошлый сезон, но в этом он даже не один из лучших в Италии.
+4
0
+4
Дед пропустил питье таблеток)
+6
-3
+3
Ответ Oleg Pepel
Довбик, Цыганков, Зина ?
мхиторян на секундочку, прекрасных 2 сезона
+3
0
+3
Палыч не прав, это скорее эмоции от прошлого сверхудачного сезона.
+2
0
+2
Одно дело в серии а забивать среди пенсионеров другое дело в лиге 1 против лучшей молодежи Европы))
+2
0
+2
Спорное суждение. Месси Неймар и Мбаппе значит уровень ПСЖ а хвича нет. Странно
+1
0
+1
Бред, при всем уважении к Палычу
+2
-1
+1
Ответ Champions of the World
Сёмин был прекрасным тренером, но вот это звучит совсем неадекватно :)) ❌ Он даже в Серии А не лучший (в списке бомбардиров - 14-й, а в списке ассистентов вовсе 16-й) 👎 10 место в Лиге, полный провал 😒 в 1/8 ЛЧ с Барсой ничего не показал (0+0) В ЛЧ за 8 матчей 1!!! ассист (против Униона) В этом сезоне он проиграл всё, что можно Даже в Суперкубке за 70 минут против Интера 0+0 С чего вдруг он превосходит уровень полуфиналистов ЛЧ - ПСЖ?
А в прошлом???‽?
+1
0
+1
да прекратите преувеличивать.
0
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Ответ Korney
ПСЖ решил скупить бывших и нынешних игроков РПЛ?!
Ну да, РПЛ же из двух игроков состоит.
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Ответ трович
Ну да, РПЛ же из двух игроков состоит.
До этого были Паредес, Тьяго Силва
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Ответ Антон Колпаков
мхиторян на секундочку, прекрасных 2 сезона
Да-да. Вылетело как-то)
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