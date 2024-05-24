Семин о Хвиче: «Его уровень превосходит «ПСЖ». Он будет лучшим игроком в этой команде»

Юрий Семин считает, что уровень Хвичи Кварацхелии выше, чем у игроков «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что парижский клуб предложил 100 миллионов евро за Кварацхелию.

«На сегодняшний день, его уровень превосходит « ». Он будет лучшим игроком в этой команде», – сказал бывший тренер « ».

В текущем сезоне Серии А Хвича сыграл 33 матча, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Полная статистика игрока доступна здесь.