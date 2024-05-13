«ПСЖ» готов предложить «Наполи» за Хвичу 80 млн евро, а игроку – 8 млн в год. Неаполитанцы оценивают вингера в 120-130 млн (Il Mattino)

«ПСЖ» постарается подписать Хвичу Кварацхелию.

Ранее стало известно, что 23-летний вингер – главная цель парижского клуба на замену Килиану Мбаппе.

« » готов предложить « » 80 миллионов евро за трансфер грузинского футболиста. Самому Кварацхелии французы могут дать зарплату в размере 8 миллионов евро в год, сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Mattino.

Однако неаполитанцы считают, что такое предложение не соответствует трансферной стоимости Хвичи. Его оценивают на уровне – в 120-130 миллионов евро.

Кроме того, итальянцы не хотят терять Кварацхелию и Осимхена в одно трансферное окно. Клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником и готов повысить ему зарплату в 3 раза. Сейчас экс-игрок «Рубина» зарабатывает 1,5 млн евро в год.

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 32 матча, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.