«ПСЖ» готов предложить «Наполи» за Хвичу 80 млн евро, а игроку – 8 млн в год. Неаполитанцы оценивают вингера в 120-130 млн (Il Mattino)

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

«ПСЖ» постарается подписать Хвичу Кварацхелию.

Ранее стало известно, что 23-летний вингер – главная цель парижского клуба на замену Килиану Мбаппе. 

«ПСЖ» готов предложить «Наполи» 80 миллионов евро за трансфер грузинского футболиста. Самому Кварацхелии французы могут дать зарплату в размере 8 миллионов евро в год, сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Mattino.

Однако неаполитанцы считают, что такое предложение не соответствует трансферной стоимости Хвичи. Его оценивают на уровне Виктора Осимхена – в 120-130 миллионов евро. 

Кроме того, итальянцы не хотят терять Кварацхелию и Осимхена в одно трансферное окно. Клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником и готов повысить ему зарплату в 3 раза. Сейчас экс-игрок «Рубина» зарабатывает 1,5 млн евро в год. 

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 32 матча, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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24 комментария
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Рубин, ПСЖ…прям по пути Семака идёт, только наоборот🤓
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Де Лау жизнь ничему не учит что ли? Какие 120,он 80 не стоит. Потом продаст как Кулибали за копейки,по сравнению с тем,что можно было выручить.
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Надо было продавать год назад, Хвича очень нестабильный игрок.
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+12
Де Лаурентис как обычно затянет с продажей.
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Ответ Football Forever
Смысл ехать в лигу фермеров, надо в Ла Лигу или АПЛ.
2 клуба из фермер лиги дошли до полуфиналов еврокубков 🤡
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Хвича, конечно, игрок хороший, просто непонятно откуда люди такие цены берут, такое ощущение, что люди отвечающие за трансферную компанию в клубах насмотрелись мультсериал Южный парк, где министерство экономики запускало на маленькую арену безголовую курицу, пока она бегает они гудят в удочку, и как только она упала это необходимое направление экономики... Тоесть сейчас данная курочка упала на отметке 120-130 млн... Другого объяснения не вижу.
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почему ПСЖ с их неограниченным ресурсом скупает оверпрайс середняков?
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Больше за него никто никогда не даст. Свой пик он уже показал. Наполи опять из-за жадности потеряет немало денег.
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Вот эта карьера у человека из РПЛ круто
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Можно отдавать за 80 и брать Пиняева.
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почему игроки до сих пор переходят в наполи?
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он не больше 80 и стоит
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Ответ Football Forever
Смысл ехать в лигу фермеров, надо в Ла Лигу или АПЛ.
Согласен) еще год - два поиграть и уедет, ЗП и тут в 3 раза увеличится
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Ответ Виктор Победов
Де Лаурентис как обычно затянет с продажей.
Уже затянул, ну а не продаст этим летом - потеряет ещё вдвое.
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Ответ Виктор Победов
Де Лаурентис как обычно затянет с продажей.
Да, с Кулибали не очень получилось
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