«ПСЖ» готов предложить «Наполи» за Хвичу 80 млн евро, а игроку – 8 млн в год. Неаполитанцы оценивают вингера в 120-130 млн (Il Mattino)
«ПСЖ» постарается подписать Хвичу Кварацхелию.
Ранее стало известно, что 23-летний вингер – главная цель парижского клуба на замену Килиану Мбаппе.
«ПСЖ» готов предложить «Наполи» 80 миллионов евро за трансфер грузинского футболиста. Самому Кварацхелии французы могут дать зарплату в размере 8 миллионов евро в год, сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Mattino.
Однако неаполитанцы считают, что такое предложение не соответствует трансферной стоимости Хвичи. Его оценивают на уровне Виктора Осимхена – в 120-130 миллионов евро.
Кроме того, итальянцы не хотят терять Кварацхелию и Осимхена в одно трансферное окно. Клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником и готов повысить ему зарплату в 3 раза. Сейчас экс-игрок «Рубина» зарабатывает 1,5 млн евро в год.
В текущем сезоне Серии А Хвича провел 32 матча, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.