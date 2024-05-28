Кроос о финале ЛЧ: «Нам предстоит тяжелая игра – немецкие команды трудно обыграть, «Боруссия» способна доставить проблемы. Это будет мой последний матч за «Реал», но я думаю только о победе»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос РБ Лейпциг Футбол

Тони Кроос высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

В финальном матче турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Уэмбли» в субботу, 1 июня.

«Я жду с нетерпением. Мы все проходили через это и знаем, что нас ждет. Отличная неделя, лучше и быть не может. Мне повезло играть в команде, которая смогла добиться таких успехов. Я – часть этого, но я не люблю переходить на личности. Без команды это было бы невозможно. Я вижу, что все радуются и с нетерпением ждут матча. В субботу нас ждет соперник, который может удивить.

Нам предстоит очень тяжелая игра. Я смотрел матчи «Боруссии» – они могут доставить серьезные проблемы. У них налажена игра в обороне, есть быстрые игроки для контратак.

Обыгрывать немецкие команды нелегко. В этом сезоне мы сыграли против всех немецких команд [участвовавших в ЛЧ]. Вспомните, как «РБ Лейпциг» усложнил нам жизнь.

Это будет моя последняя игра за «Реал». Прощание прошло два дня назад, и теперь оставлю это позади. Я не буду думать об этом снова, потому что впереди очень важный матч, в моей голове нет места для мыслей о чем-либо, кроме финала. Я думаю не о себе, а о победе», – сказал полузащитник «Реала» в интервью клубному телевидению.

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10 комментариев
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Кроос профессионал, и это были слова профессионала до мозга костей
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Немцы уже давно не соперники Реалу, последние 10 сезонов стабильно проходит их, но в одном матче все может случится.
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Дипломатично высказался, молодец! Финал это всегда особенная игра, выиграть может любой, но Мадрид конечно посильнее выглядит. А там посмотрим
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Дортмунд фаворит,но пожелаем удачи Мадриду!
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Последний матч у двух немцев по обе стороны баррикад
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Реалу точно не будет легко - Дортмунд всегда был кубковой командой.
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Дортмунд очень опасен на стандарте. Они точно будут играть насмерть. Удачи королям✊🏻
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Не, ну это чудо, что Боруссия до финала дошла. Если ещё выиграют, я просто в афиге буду, мм.
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