Анчелотти о финале ЛЧ: «Реал» сотворил свою историю в этом турнире. Я уверен в команде, она уже в режиме Лиги чемпионов»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

В финальном матче «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Уэмбли» в субботу, 1 июня.

«Мы не думаем о статусе фаворита. Нам предстоит сыграть против команды, которая выбила «ПСЖ» и «Атлетико». Они проявили целеустремленность и характер. Нам будет тяжело, и мы будем бороться и сражаться, как и в любом финале».

О страхе перед финалом ЛЧ

«В субботу днем я буду обливаться холодным потом. Это вполне нормально, так бывает перед каждым матчем, у меня есть опыт. Я уверен в своей команде. Они уже в режиме Лиги чемпионов».

О «Боруссии» Дортмунд

«У них качественная команда и опытные игроки. Мне особенно понравился их боевой настрой в матчах с «ПСЖ», их желание попасть в этот финал... Это беспокоит нас больше всего».

О том, что «Реал» не проигрывает в финалах

«Клуб сотворил собственную историю в этом турнире. Она зародилась еще в 50-х годах. Это нечто особенное для нас, для клуба и болельщиков. К этому турниру мы относимся по-особенному», – сказал главный тренер «Реала».

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28 комментариев
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Вот этим всё сказано. Эта уверенность. Папа Карло и каждый игрок Реала излучают спокойствие и тотальную уверенность в своём уровне футбола, в своих силах и возможностях. При этом это никогда не выглядит так, что, дескать, мы всех порвём. Это просто факт. Реал Мадрид лучший клуб в истории спорта. Без вариантов.
+20
-6
+14
Ответ Aristokrat_13
Надо ставить хату на Реал, они не проиграют
Я уже одну хату проиграл из-за Байера.
Вторую проигранную хату моя бабка мне точно не простит.
+14
-2
+12
Надо ставить хату на Реал, они не проиграют
+6
0
+6
Предположим Реал 15 ЛЧ взял. Сколько лет понадобится другим клубам, чтобы догнать.
Лет 50
+4
0
+4
Ответ dreadnought13
Анчелотти при всем уважении зазнался, ничего героического не построил и не показал, а строит из себя гения, если ещё и финал сольют, это вообще будет клоунада
Выздоравливай.
+4
0
+4
Ответ Кулёс
Это значит что судейский корпус уже заряжен?)
ФК Негрейра вроде бы вне игры.
+4
0
+4
А по итогу Реал на классе заберёт очередную лигу чемпионов кто бы что ни говорил ну это их турнир и финал они точно никому не отдадут!!!
+1
0
+1
Ответ dreadnought13
Анчелотти при всем уважении зазнался, ничего героического не построил и не показал, а строит из себя гения, если ещё и финал сольют, это вообще будет клоунада
Анчелотти о твоем существовании и не подозревает… Так что ты имеешь право на свое личное мнение)
+1
0
+1
Ответ Alex777
А по итогу Реал на классе заберёт очередную лигу чемпионов кто бы что ни говорил ну это их турнир и финал они точно никому не отдадут!!!
Ну их турнир, пусть одни там и играют, первая команда с кастильей
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Вот этим всё сказано. Эта уверенность. Папа Карло и каждый игрок Реала излучают спокойствие и тотальную уверенность в своём уровне футбола, в своих силах и возможностях. При этом это никогда не выглядит так, что, дескать, мы всех порвём. Это просто факт. Реал Мадрид лучший клуб в истории спорта. Без вариантов.
Имхо забыл приписать
+1
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+1
Ответ S.CLOWN
вся Москва за Боруссию в финале
😁
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Не знаю, я из Москвы, но я за Реал.
ты из Химок
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Ответ Nikro9
Тут чел на байер в финале хаты ставить всех призывал…
На Байер ставить было ошибкой. Алонсо еще не опытный, это в прошлом году в вылете от Ромы было очевидно. А здесь у Дортмунда вообще нет шансов
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Ответ S.CLOWN
вся Москва за Боруссию в финале
Адепты Ройса?
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Ответ Dexter Morgan
Вот этим всё сказано. Эта уверенность. Папа Карло и каждый игрок Реала излучают спокойствие и тотальную уверенность в своём уровне футбола, в своих силах и возможностях. При этом это никогда не выглядит так, что, дескать, мы всех порвём. Это просто факт. Реал Мадрид лучший клуб в истории спорта. Без вариантов.
Комментарий удален модератором
Ответ VukaVukA
Комментарий удален модератором
А ты расист? Нет, я русский. Но живу на Кавказе. Кстати, сомневаюсь, что ты бы хоть одному из моих друзей сказал бы такое в лицо. Так что рот свой закрой.
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Ответ Blu-red
Имхо забыл приписать
Не, не в моём стиле.
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Ответ S.CLOWN
вся Москва за Боруссию в финале
Не знаю, я из Москвы, но я за Реал.
+2
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Ответ Роман
Предположим Реал 15 ЛЧ взял. Сколько лет понадобится другим клубам, чтобы догнать. Лет 50
Как посчитал?
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Ответ S.CLOWN
вся Москва за Боруссию в финале
За Динамо с Краснодаром тоже вся Москва болела, а толку?
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Ждём 15-ого Ушастого !
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Он тут для многих папа))))
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