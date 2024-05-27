Анчелотти о финале ЛЧ: «Реал» сотворил свою историю в этом турнире. Я уверен в команде, она уже в режиме Лиги чемпионов»

Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

В финальном матче «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Уэмбли» в субботу, 1 июня.

«Мы не думаем о статусе фаворита. Нам предстоит сыграть против команды, которая выбила «ПСЖ» и «Атлетико». Они проявили целеустремленность и характер. Нам будет тяжело, и мы будем бороться и сражаться, как и в любом финале».

О страхе перед финалом ЛЧ

«В субботу днем я буду обливаться холодным потом. Это вполне нормально, так бывает перед каждым матчем, у меня есть опыт. Я уверен в своей команде. Они уже в режиме чемпионов».

О « » Дортмунд

«У них качественная команда и опытные игроки. Мне особенно понравился их боевой настрой в матчах с «ПСЖ», их желание попасть в этот финал... Это беспокоит нас больше всего».

О том, что «Реал» не проигрывает в финалах

«Клуб сотворил собственную историю в этом турнире. Она зародилась еще в 50-х годах. Это нечто особенное для нас, для клуба и болельщиков. К этому турниру мы относимся по-особенному», – сказал главный тренер « ».