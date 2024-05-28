«Зениту» интересен Лунев – переговоры могут начать на этой неделе. 37-летнего Кержакова продлят, Васютин уйдет

«Зенит» может вернуть Андрея Лунева и намерен продлить контракт с Михаилом Кержаковым.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, в «Зените» решили продлить контракт с 37-летним . Скорее всего, Михаилу предложат контракт сроком на год.

Недавно сине-бело-голубые связались с , который в минувшем сезоне выступал за «Карабах», и сообщили, что он находится в шорт-листе. Переговоры могут начаться на этой неделе. Ранее сообщалось, что интерес к голкиперу проявляет «Динамо».

Также в списке потенциальных кандидатов « » находится вратарь «Балтики» , на которого претендуют ЦСКА и «Краснодар».

Отмечается, что в «Зените» останется 26-летний вратарь Денис Адамов, а 29-летний уйдет в связи с истечением срока контракта.

Напомним, Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год и выиграл с клубом четыре трофея – три чемпионства и Кубок России.