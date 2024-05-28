«Зениту» интересен Лунев – переговоры могут начать на этой неделе. 37-летнего Кержакова продлят, Васютин уйдет

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Андрей Лунев Александр Васютин Денис Адамов Евгений Латышонок Футбол

«Зенит» может вернуть Андрея Лунева и намерен продлить контракт с Михаилом Кержаковым.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, в «Зените» решили продлить контракт с 37-летним Кержаковым. Скорее всего, Михаилу предложат контракт сроком на год.

Недавно сине-бело-голубые связались с Луневым, который в минувшем сезоне выступал за «Карабах», и сообщили, что он находится в шорт-листе. Переговоры могут начаться на этой неделе. Ранее сообщалось, что интерес к голкиперу проявляет «Динамо».

Также в списке потенциальных кандидатов «Зенита» находится вратарь «Балтики» Евгений Латышонок, на которого претендуют ЦСКА и «Краснодар».

Отмечается, что в «Зените» останется 26-летний вратарь Денис Адамов, а 29-летний Александр Васютин уйдет в связи с истечением срока контракта.

Напомним, Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год и выиграл с клубом четыре трофея – три чемпионства и Кубок России.

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27 комментариев
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Так Карпов уже писал, что Латышонок уже почти в Зените. Переобулся очередной раз?
+36
-1
+35
Карпов🤡
+31
-2
+29
Ответ Caniball
Комментарий скрыт
А многое не сбылось, инсайдер тыкает пальцем в небо, попадёт не попадёт в итоге прозевал историю с Сафоновым. История с Луневым маловероятная, но даже если она и залетит вдруг как-то неожиданно, глобально мнение по Карпу в общественном сознании не поменяется
+13
0
+13
Карп постоянно тыкает в небо, угадывает крайне редко. Но спортс зачем-то цитирует.
+10
0
+10
Ответ Hong Kil
Может еще Лодыгина попробовать, он посильнее Лунева.
Чонтофальски тоже неплох
+8
0
+8
Ответ Caniball
Комментарий скрыт
Карп перед началом сезона: "Зенит будут тащить судьи, так как команде надо помочь с перестройкой после ухода Малкома и Кузяева, будет подключен весь админресурс"
Конец сезона: "Против Зенита судьи ошибались чаще, чем против остальных команд"
Назвать другие сочные инсайды Карпа, которые сбылись?
+8
-1
+7
Звучит как бред.
+8
-2
+6
Может еще Лодыгина попробовать, он посильнее Лунева.
+5
0
+5
Ваня, в магазинах кроме алкогольного отдела, есть еще и съестное, закусывать можно
+5
0
+5
Ответ Давид Agabekyan
Так Карпов уже писал, что Латышонок уже почти в Зените. Переобулся очередной раз?
Он уже не снимает обувь, постоянно переобуваться приходится
+5
0
+5
Ответ Caniball
Комментарий скрыт
Извинюсь, скринь
+5
-1
+4
Ответ Никита Алексеев
Со времен, когда Лодыгин сдал, у Зенита так и не было нормального вратаря, а это уже лет 5
Зато чемпионами регулярно становятся.
+4
0
+4
Ответ Caniball
По Миранчуку и Жемалетдинову или как его - давал инфу еще зимой, что не будут их продлевать - сбылось. По Фернандесу тоже помню в прошло году, он один из первых написал - тоже в Зените оказался. Это так на вскидку, что вспомнил. Он хоть и алкаш, но много что у него сбывается.
по Миранчуку и Жемалетдинову было понятно ещё зимой т.к. ещё зимой их агент стал с Локо конфликтовать, для того, чтобы понять, что будут проблески с перед описанием не нужно быть инсайдером
+3
0
+3
Ответ Макс Max
Чонтофальски тоже неплох
Малафеева на ворота!
+2
0
+2
Ответ Caniball
Комментарий скрыт
Процент попадания у этого "инсайдера" ниже некуда, этот кадр берет количеством
+1
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Ага. Зачем? Новость про Лодыгина была бы менее бредовой.
+1
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Нулеву то сколко уже лет?
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Ответ bubon1k
А многое не сбылось, инсайдер тыкает пальцем в небо, попадёт не попадёт в итоге прозевал историю с Сафоновым. История с Луневым маловероятная, но даже если она и залетит вдруг как-то неожиданно, глобально мнение по Карпу в общественном сознании не поменяется
👍👍
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Ответ Caniball
Комментарий скрыт
Если непрерывным потоком нести вот это вот - иногда что-то будет сбываться)
Как уже отмечено выше - Лунёва и Латышонка обоих Зенит точно не купит, что бы там инсайдер не инсайдил.
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Кержакова оставить!
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Прям какая-то вратарская суета. ) Пока перед трансферным окном про вратарей всё да про вратарей.
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