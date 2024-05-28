«Зениту» интересен Лунев – переговоры могут начать на этой неделе. 37-летнего Кержакова продлят, Васютин уйдет
«Зенит» может вернуть Андрея Лунева и намерен продлить контракт с Михаилом Кержаковым.
Как пишет инсайдер Иван Карпов, в «Зените» решили продлить контракт с 37-летним Кержаковым. Скорее всего, Михаилу предложат контракт сроком на год.
Недавно сине-бело-голубые связались с Луневым, который в минувшем сезоне выступал за «Карабах», и сообщили, что он находится в шорт-листе. Переговоры могут начаться на этой неделе. Ранее сообщалось, что интерес к голкиперу проявляет «Динамо».
Также в списке потенциальных кандидатов «Зенита» находится вратарь «Балтики» Евгений Латышонок, на которого претендуют ЦСКА и «Краснодар».
Отмечается, что в «Зените» останется 26-летний вратарь Денис Адамов, а 29-летний Александр Васютин уйдет в связи с истечением срока контракта.
Напомним, Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год и выиграл с клубом четыре трофея – три чемпионства и Кубок России.
Конец сезона: "Против Зенита судьи ошибались чаще, чем против остальных команд"
Назвать другие сочные инсайды Карпа, которые сбылись?
Как уже отмечено выше - Лунёва и Латышонка обоих Зенит точно не купит, что бы там инсайдер не инсайдил.