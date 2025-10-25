38-летний Варди забил впервые после ухода из «Лестера» – в 3-й игре за «Кремонезе»

Джейми Варди открыл счет голам в Италии.

Нападающий «Кремонезе » вышел в стартовом составе на игру 8-го тура Серии А против «Аталанты» и отличился на 78-й минуте.

Это первый гол 38-летнего англичанина после ухода из «Лестера ». Он провел за новую команду третью игру.

Подробно со статистикой Варди можно ознакомиться здесь .