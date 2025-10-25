38-летний Варди забил впервые после ухода из «Лестера» – в 3-й игре за «Кремонезе»
Джейми Варди открыл счет голам в Италии.
Нападающий «Кремонезе» вышел в стартовом составе на игру 8-го тура Серии А против «Аталанты» и отличился на 78-й минуте.
Это первый гол 38-летнего англичанина после ухода из «Лестера». Он провел за новую команду третью игру.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
