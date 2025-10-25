Криштиану Роналду: «Рад забить 950-й гол и помочь «Аль-Насру»! Всегда жажду большего!»
Криштиану Роналду доволен очередным голом.
40-летний форвард отличился на 88-й минуте игры с «Аль-Хаземом» в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Наср» победил 2:0.
«Рад, что помог команде победить и забил 950-й гол! Всегда жажду большего!» – написал португалец.
40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
