Кубарси про соцсети: «Не стоит придавать им большое значение. Телефон для меня – способ скоротать время, посмотреть то, что мне интересно»

Пау Кубарси заявил, что не придает большое значение социальным сетям.

«Я не слишком переживаю из-за соцсетей. В мире футбола все хотят высказывать своё мнение — о том, как ты играешь, что делаешь правильно или неправильно.

Думаю, не стоит придавать этому большое значение. Для меня телефон — просто способ скоротать время и посмотреть то, что мне интересно», – сказал защитник «Барселоны».

