Кубарси про соцсети: «Не стоит придавать им большое значение. Телефон для меня – способ скоротать время, посмотреть то, что мне интересно»
Пау Кубарси заявил, что не придает большое значение социальным сетям.
«Я не слишком переживаю из-за соцсетей. В мире футбола все хотят высказывать своё мнение — о том, как ты играешь, что делаешь правильно или неправильно.
Думаю, не стоит придавать этому большое значение. Для меня телефон — просто способ скоротать время и посмотреть то, что мне интересно», – сказал защитник «Барселоны».
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6621 голос
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Barça Universal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости