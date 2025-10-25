Главный арбитр матча «Ливерпуль» – «Брентфорд» Хупер травмировался. В перерыве его заменил резервный судья Робинсон

Арбитра Саймона Хупера заменили в матче «Ливерпуля» с «Брентфордом».

Команда Арне Слота противостоит «Бретнфорду» (1:3 , второй тайм) в матче 9-го тура АПЛ .

Главный арбитр встречи Саймон Хупер был заменен в перерыве из-за травмы. Вместо него на поле вышел резервный судья Тим Робинсон.

Хупер занял место четвертого судьи.