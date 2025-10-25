Главный арбитр матча «Ливерпуль» – «Брентфорд» Хупер травмировался. В перерыве его заменил резервный судья Робинсон
Арбитра Саймона Хупера заменили в матче «Ливерпуля» с «Брентфордом».
Команда Арне Слота противостоит «Бретнфорду» (1:3, второй тайм) в матче 9-го тура АПЛ.
Главный арбитр встречи Саймон Хупер был заменен в перерыве из-за травмы. Вместо него на поле вышел резервный судья Тим Робинсон.
Хупер занял место четвертого судьи.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6400 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости