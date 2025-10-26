Салах прервал серию из 6 матчей без голов за «Ливерпуль», забив «Брентфорду»
Мохамед Салах забил гол впервые за 7 матчей в составе «Ливерпуля».
Команда под руководством Арне Слота противостоит «Брентфорду» (2:3, второй тайм) в выездном матче 9-го тура АПЛ.
Мохамед Салах поразил ворота Куивина Келлехера на 89-й минуте после паса Доминика Собослаи. До этого египтянин не забивал за «Ливерпуль» на протяжении 6 матчей во всех турнирах.
С подробной статистикой 33-летнего вингера можно ознакомиться здесь.
