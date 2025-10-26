Салах прервал серию из 6 матчей без голов за «Ливерпуль», забив «Брентфорду»

Мохамед Салах забил гол впервые за 7 матчей в составе «Ливерпуля».

Команда под руководством Арне Слота противостоит «Брентфорду » (2:3 , второй тайм) в выездном матче 9-го тура АПЛ .

Мохамед Салах поразил ворота Куивина Келлехера на 89-й минуте после паса Доминика Собослаи. До этого египтянин не забивал за «Ливерпуль » на протяжении 6 матчей во всех турнирах.

С подробной статистикой 33-летнего вингера можно ознакомиться здесь .