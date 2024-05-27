Личка о Сафонове в «ПСЖ»: «Супертрансфер. Матвей полностью заслуживает такой переход» 

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов Марцел Личка Футбол

Марцел Личка оценил вероятный трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Для меня это супертрансфер. В Париже у Матвея будет большая конкуренция, его берут как вратаря под номером два. Но у него будет достаточно времени показать себя в Кубке Франции. 

Да, в «Краснодаре» тоже большие игроки — Сперцян, Кордоба, Алонсо. Но ты придешь в раздевалку «ПСЖ» и там будут футболисты такого уровня, что тренировочный процесс с ними может дать много опыта, который можно будет использовать в будущем. Матвей полностью заслуживает такой переход. Желаю ему только здоровья!» — сказал главный тренер «Динамо».

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