Личка о Сафонове в «ПСЖ»: «Супертрансфер. Матвей полностью заслуживает такой переход» 

Марцел Личка оценил вероятный трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Для меня это супертрансфер. В Париже у будет большая конкуренция, его берут как вратаря под номером два. Но у него будет достаточно времени показать себя в Кубке Франции.

Да, в « » тоже большие игроки — Сперцян, Кордоба, Алонсо. Но ты придешь в раздевалку « » и там будут футболисты такого уровня, что тренировочный процесс с ними может дать много опыта, который можно будет использовать в будущем. Матвей полностью заслуживает такой переход. Желаю ему только здоровья!» — сказал главный тренер «Динамо».