Карло Анчелотти: «Завершу карьеру в «Реале», но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» станет его последним клубом.

64-летний специалист работает в «Мадриде» с 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

«Футбол – это сложно и просто. Но простого больше. Для него просто нужна страсть, не нужно усложнять его навязчивыми идеями. Навязчивые идеи – это болезнь. К счастью, у меня их нет. Страсти у меня по-прежнему много.

Я завершу карьеру в «Реале», но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов», – сказал Анчелотти в интервью La Repubblica.

1 июня «Мадрид» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

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24 комментария
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Надеюсь не одну успеешь)
+17
-1
+16
Вот что мешало Кришу спокойно брать титулы и оставаться в лучшем клубе мира? Сейчас наряду с Модричем и Кроссом размышлял бы о завершении карьеры
+10
-2
+8
Карло Анчелотти: Футбол - это просто. Обыграл двоих, ударил в девятку, и пошел.
+4
0
+4
Ответ Перстень Уэстбрука
Вот что мешало Кришу спокойно брать титулы и оставаться в лучшем клубе мира? Сейчас наряду с Модричем и Кроссом размышлял бы о завершении карьеры
Модрич и Кросс работяги центра поля, которые не перетягивают на себя одеяло. Роналду, как не крути, уже начинал сдавать физически, плюс огромная личка, сложный характер, невменяемое порой окружение и шикарное предложение от Юве. Перес все правильно сделал, как и в случае с Вараном и Каземиро.
+3
0
+3
Ответ Мансур Абдрахимов
Семаку
Мостовому
+2
0
+2
Ответ Перстень Уэстбрука
Вот что мешало Кришу спокойно брать титулы и оставаться в лучшем клубе мира? Сейчас наряду с Модричем и Кроссом размышлял бы о завершении карьеры
Известно что - деньги
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Нужно победить в этом году и следующем. И сразу передать капитанский мостик Клоппу или Алонсо.
Семаку
+1
0
+1
Ответ frol92
Надеюсь не одну успеешь)
Папа- может!
+1
0
+1
Ответ Перстень Уэстбрука
Вот что мешало Кришу спокойно брать титулы и оставаться в лучшем клубе мира? Сейчас наряду с Модричем и Кроссом размышлял бы о завершении карьеры
Криш про деньги при всем его величии.
+1
0
+1
Ответ Перстень Уэстбрука
Вот что мешало Кришу спокойно брать титулы и оставаться в лучшем клубе мира? Сейчас наряду с Модричем и Кроссом размышлял бы о завершении карьеры
Алчность
+5
-5
0
Ответ Перстень Уэстбрука
Вот что мешало Кришу спокойно брать титулы и оставаться в лучшем клубе мира? Сейчас наряду с Модричем и Кроссом размышлял бы о завершении карьеры
Может надоело? Ему же главное - это новые вызовы и быть самым лучшим в команде. В Реале надоело постоянно выигрывать ЛЧ, да и старел. В итоге решил попробовать другой чемпионат.
Плюс еще есть мнение про обиду на Переса за то, что не защищал его из-за проблем с законом.
0
0
0
Ответ Перстень Уэстбрука
Вот что мешало Кришу спокойно брать титулы и оставаться в лучшем клубе мира? Сейчас наряду с Модричем и Кроссом размышлял бы о завершении карьеры
Жадность Криша сгубила
0
0
0
Ответ Перстень Уэстбрука
Вот что мешало Кришу спокойно брать титулы и оставаться в лучшем клубе мира? Сейчас наряду с Модричем и Кроссом размышлял бы о завершении карьеры
ну там другой уровень и задачи , Криш начал на себя одеяло тянуть . Реал - команда
+1
-1
0
Ответ Перстень Уэстбрука
Вот что мешало Кришу спокойно брать титулы и оставаться в лучшем клубе мира? Сейчас наряду с Модричем и Кроссом размышлял бы о завершении карьеры
Реалу не нужна была такая личка в ведомости
+1
-1
0
Ответ Aleksey Yashin
Карло Анчелотти: Футбол - это просто. Обыграл двоих, ударил в девятку, и пошел.
Бей в девятку, будет гол. Вот тебе и весь футбол.
0
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0
Нужно победить в этом году и следующем.
И сразу передать капитанский мостик Клоппу или Алонсо.
0
0
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Футбол это просто...
Просто поднял бровь...
Там на поле после этого все всё поняли
+1
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Завершу карьеру в «Реале» и где-то 😭 сборная 🇧🇷
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0
Анчелотти бы ещё на уровне сборных потренировать, было бы прекрасным финалом карьеры
+1
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