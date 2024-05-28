Карло Анчелотти: «Завершу карьеру в «Реале», но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов»

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» станет его последним клубом.

64-летний специалист работает в « » с 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

«Футбол – это сложно и просто. Но простого больше. Для него просто нужна страсть, не нужно усложнять его навязчивыми идеями. Навязчивые идеи – это болезнь. К счастью, у меня их нет. Страсти у меня по-прежнему много.

Я завершу карьеру в «Реале», но сначала хочу выиграть еще одну », – сказал в интервью La Repubblica.

1 июня «Мадрид» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.