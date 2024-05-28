Карло Анчелотти: «Завершу карьеру в «Реале», но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» станет его последним клубом.
64-летний специалист работает в «Мадриде» с 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.
«Футбол – это сложно и просто. Но простого больше. Для него просто нужна страсть, не нужно усложнять его навязчивыми идеями. Навязчивые идеи – это болезнь. К счастью, у меня их нет. Страсти у меня по-прежнему много.
Я завершу карьеру в «Реале», но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов», – сказал Анчелотти в интервью La Repubblica.
1 июня «Мадрид» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.
Плюс еще есть мнение про обиду на Переса за то, что не защищал его из-за проблем с законом.
И сразу передать капитанский мостик Клоппу или Алонсо.
Просто поднял бровь...
Там на поле после этого все всё поняли