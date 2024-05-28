«Ростов» рассматривает Гильерме, Москвичева и Ятимова на замену Песьякову (Иван Карпов)
«Ростов» интересуется бывшим вратарем «Локомотива» Гильерме.
Дончане рассматривают 38-летнего голкипера в качестве замены Сергею Песьякову, покинувшему клуб по окончании сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В минувшем сезоне Гильерме провел лишь 3 матча, все – в Фонбет Кубке России.
Также в шорт-лист «Ростова» входят 20-летний вратарь «Зенита» Богдан Москвичев, проведший вторую часть сезона в «Чайке» из Второй лиги А, а также 25-летний голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустам Ятимов.
Кроме того, дончане рассматривали вариант с 29-летним вратарем «Зенита» Александром Васютиным, но переговоры пока на паузе.
По данным источника, не исключено, что «Ростов» подпишет сразу двух голкиперов ввиду возможного непродления контракта с Никитой Медведевым.
Впрочем, от Карпова ничего иного, кроме как бреда ожидать не стоило.