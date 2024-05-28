«Ростов» рассматривает Гильерме, Москвичева и Ятимова на замену Песьякову (Иван Карпов)

«Ростов» интересуется бывшим вратарем «Локомотива» Гильерме.

Дончане рассматривают 38-летнего голкипера в качестве замены Сергею Песьякову, покинувшему клуб по окончании сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В минувшем сезоне провел лишь 3 матча, все – в Фонбет Кубке России.

Также в шорт-лист « » входят 20-летний вратарь «Зенита» , проведший вторую часть сезона в « » из лиги А, а также 25-летний голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустам Ятимов.

Кроме того, дончане рассматривали вариант с 29-летним вратарем «Зенита» Александром Васютиным, но переговоры пока на паузе.

По данным источника, не исключено, что «Ростов» подпишет сразу двух голкиперов ввиду возможного непродления контракта с Никитой Медведевым.