«Ростов» рассматривает Гильерме, Москвичева и Ятимова на замену Песьякову (Иван Карпов)

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«Ростов» интересуется бывшим вратарем «Локомотива» Гильерме.

Дончане рассматривают 38-летнего голкипера в качестве замены Сергею Песьякову, покинувшему клуб по окончании сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В минувшем сезоне Гильерме провел лишь 3 матча, все – в Фонбет Кубке России.

Также в шорт-лист «Ростова» входят 20-летний вратарь «Зенита» Богдан Москвичев, проведший вторую часть сезона в «Чайке» из Второй лиги А, а также 25-летний голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустам Ятимов.

Кроме того, дончане рассматривали вариант с 29-летним вратарем «Зенита» Александром Васютиным, но переговоры пока на паузе. 

По данным источника, не исключено, что «Ростов» подпишет сразу двух голкиперов ввиду возможного непродления контракта с Никитой Медведевым.

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7 комментариев
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Карпову верить себя не уважать...
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Гильерме здесь в качестве неудачной шутки? Он вот-вот карьеру уже будет завершать.

Впрочем, от Карпова ничего иного, кроме как бреда ожидать не стоило.
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Гильерме?У нас в России много молодых хороших вратарей.
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Васютин в Ростов.
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Ответ Black Phoenix
Гильерме здесь в качестве неудачной шутки? Он вот-вот карьеру уже будет завершать. Впрочем, от Карпова ничего иного, кроме как бреда ожидать не стоило.
Локо предлагал Маринато должность в клубе. Гиля отказался, ещё поиграть хочет.
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Ответ Дедушка Кука
Локо предлагал Маринато должность в клубе. Гиля отказался, ещё поиграть хочет.
Хотеть это одно, но будет ли спрос на Гилю там, где он сам будет готов играть - это другое, кроме уток.
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