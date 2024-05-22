«Краснодар» сможет купить вратаря Латышонка за 10 млн рублей, если «Балтика» вылетит из РПЛ

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Краснодар Евгений Латышонок деньги Футбол

Евгений Латышонок может вернуться в «Краснодар».

По данным Ивана Карпова и «Чемпионата», в контракте голкипера с «Балтикой» присутствует пункт, в соответствии с которым у «быков» есть приоритетное право выкупа воспитанника.

В случае вылета калининградцев в Мелбет Первую лигу «Краснодару» будет достаточно заплатить 10 млн рублей. Если «Балтика» останется в Мир РПЛ, то выкуп обойдется в 30 млн рублей. При этом без согласия футболиста трансфер будет невозможен.

Ранее сообщалось, что вратарь Матвей Сафонов из «Краснодара» может перейти в «ПСЖ».

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Потом уйдет вторым вратарем- дублером Сафонова в ПСЖ. Скриньте.
+50
-2
+48
Дайте Стасу поиграть!
+9
-1
+8
Ответ Vakhore
Эстонина и Литвинова подписать не хотят?
Они Литвинова Сочи продали прошлым летом 😏
+8
0
+8
Ответ achrustalev
Сафонов уходит, поэтому Женя может перейти первым номером. Вторым ему нет смысла никуда идти. Он с отрывом лучший вратарь РПЛ в этом сезоне.
лучший вратарь в 15 команде чемпионата.) даже в 5 лучших не входит. пару удачных матчей за весь сезон
+7
0
+7
Помнится, Генич говорил что у него есть супер инсайд про Краснодар, но нужно молчать. Может, он это имел ввиду?
+4
0
+4
А зачем он им, у них же готовый первый номер есть - Агкацев
+2
0
+2
Ответ Balt
10 лямов это ограбление. Что меняет факт вылета? 30 млн. и не копейкой ниже.
Меняет опцию выкупая, прописанную в документах
+2
0
+2
Сафонов уходит, поэтому Женя может перейти первым номером. Вторым ему нет смысла никуда идти. Он с отрывом лучший вратарь РПЛ в этом сезоне.
+4
-3
+1
Если вылетят, то Краснодар его тупо выкупит хотя бы ради перепродажи. Навар будет норм. Хотя при потенциальном уходе Сафонова, скорее всего оставят основным
+1
0
+1
Ну хорошо, что не за 50 тысяч)))
+1
0
+1
Ответ Balt
10 лямов это ограбление. Что меняет факт вылета? 30 млн. и не копейкой ниже.
Что меняет? Прямым текстом в новости написано про пункт в контракте
+1
0
+1
Ответ analogia
200 Суторминов
Суторминых
0
0
0
Ответ maitrea
лучший вратарь в 15 команде чемпионата.) даже в 5 лучших не входит. пару удачных матчей за весь сезон
В 5 входит, ну, не Лешук же или Тороп выше его? Или, блин, Керж?
+2
-2
0
На вратарей спрос будет большой в это окно,можно скупить не дорого,всех,кто более менее,их 3-4 человека,а потом продать за очень дорого
0
0
0
Последнее предложение самое важное тут.
0
0
0
200 Суторминов
+1
-1
0
10 лямов это ограбление. Что меняет факт вылета? 30 млн. и не копейкой ниже.
+1
-1
0
С отрывом первый по предотвращенным голам.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий