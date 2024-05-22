«Краснодар» сможет купить вратаря Латышонка за 10 млн рублей, если «Балтика» вылетит из РПЛ

Евгений Латышонок может вернуться в «Краснодар».

По данным Ивана Карпова и «Чемпионата», в контракте голкипера с «Балтикой» присутствует пункт, в соответствии с которым у «быков» есть приоритетное право выкупа воспитанника.

В случае вылета калининградцев в Мелбет Первую лигу «Краснодару» будет достаточно заплатить 10 млн рублей. Если «Балтика» останется в Мир РПЛ, то выкуп обойдется в 30 млн рублей. При этом без согласия футболиста трансфер будет невозможен.

Ранее сообщалось, что вратарь Матвей Сафонов из «Краснодара» может перейти в «ПСЖ».