Титов о «Зените»: «Наших по пальцам можно пересчитать – одни бразильцы, но именно они сделали результат со «Спартаком»

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Егор Титов высказался о бразильских игроках «Зенита».

«Спартак» дома уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2. За петербуржцев дублем отметился 18-летний бразилец Педро. За красно-белых забил костариканец Манфред Угальде.
 
– Первый тайм обнадежил. Если бы «Зенит» продолжил играть в том же составе, возможно, «Спартак» смог бы рассчитывать даже на победу. Но Семак понимал, что дело может кончиться поражением, и выпустил двух своих ведущих исполнителей.

Вендел вышел сразу и добавил гостям скорости, опыта, мастерства, а потом вышел и второй творец всех последних побед «Зенита» – Клаудиньо.

Вот эта тройка БарриосВендел – Клаудиньо плюс молодой Педро, который ярко ворвался в наш российский футбол, и вышедший Артур переломили ход матча.

Я сейчас перечисляю их – одни бразильцы. Если вспомнить еще Родригао с Нино, наших там по пальцам можно пересчитать. Но именно эти люди сделали результат, который пока устраивает «Зенит». Ждем второго матча.

Решающий фактор – коррективы Семака или все-таки гений юного Педро?

– Да нет, однозначно – решения Богданыча. Своевременные замены сыграли свою роль.

И, конечно, этот маленький вундеркинд забил два великолепных мяча. Не знаю, рискнул бы на его месте пробить кто-то другой. Педро решился. И у него из трех ударов – два гола и штанга. Это еще раз говорит о том, что к нам приехал интересный футболист, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

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41 комментарий
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В целом, на игру бразильцев гораздо приятнее смотреть, чем на мучения "наших", причем "наших" из любой команды
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Я вот просто в недоумении. Многие здесь смотрят иностранные чемпионаты, за какую-то команду болеют. Смотрят из-за красоты игры. И где там Ваши?
А Зенит хают, что они играют с составом в большинстве своём из иностранцев. Играют красиво. Собственно для чего футбол и смотрят. Но тут видите ли нет Своих. Парадокс какой-то.
Мне плевать кто играет за мою команду, свой из соседнего двора или легионер из очень далекого двора. Мне иньересна игра, её красота.
+19
-3
+16
Кого «наших»? В зените нет мясных
+19
-3
+16
А как Титов еще совсем недавно топил за "своего в доску русского парня" - легендарного спартаковского уголовника и наркоторговца Промеса... Оно и понятно - Титов, как несгибаемый патриот, переживает только за своих, за россиян! :)
+20
-5
+15
Когда спартак штамповал свои бромантаново-хусаиновские чемпионства, там тоже были сплошные натурализованные украинцы☝️
+18
-4
+14
Ответ Михаил Сафонов
Кого «наших»? В зените нет мясных
Да и наркоторговцев с уголовниками, бьющими людей ножами, в Зените тоже нет. И наркоманов после отбывания бана Зенит тоже, вроде, не подписывал.
+14
-1
+13
Ответ Aleksey Yashin
В целом, на игру бразильцев гораздо приятнее смотреть, чем на мучения "наших", причем "наших" из любой команды
Педро показал европейский уровень, очень круто отыграл! Какой проход с ударом в штангу!
+10
-1
+9
Угальде - 13 млн евро. Педро - 9 млн евро. Вопросы?
+11
-3
+8
Ответ Иван Корзун
Москва на болоте стоит?
Да
+7
0
+7
Зато есть возможность посмотреть на качественный футбол не только по телевизору. Кому хочется смотреть на доморощенных игроков, смотрите пердив и будет вам счастье.
+8
-1
+7
Педро очень интересный, но с выводами торопиться глупо. Cколько было подобных примеров в футболе , когда футболист ярко стартовал, но потом быстро гаснул. Тот же Ренан был совсем недавно, хотя там тоже были такие яркие авансы розданы, а в итоге через год уехал обратно в Бразилию. И сколько таких было? Недавно Пиняева тоже в МЮ сватали, а сейчас уже даже в Локомотиве он не на первых ролях.
Что же касается наших или не наших ребят в футболе - лично мне приятно смотреть на яркий футбол и ярких футболистов. От того, что на поле бегает Сутормин, а не Малком, приятнее моему глазу не станет.
А все эти мантры про воспитанников, посещаемость или великое прошлое, всегда идут от болельщиков команд, у которых с точки зрения игровых результатов не все в порядке в настоящем.
+8
-2
+6
Титов, считай лучше своих, спартаковских "наших", они тоже на вторых ролях, всю игру делают легионеры.
+6
0
+6
На наших в фнл можно посмотреть, а в РПЛ должны играть лучшие
+5
0
+5
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Москва на болоте стоит?
+8
-3
+5
один кб чудик тут написал про допинг в Зените, но ответить ему невозможно - пукнул и сбежал...
но я отвечу так : спартак однажды проверили на допинг и по-хорошему их надо было в 3-й дивизион отправлять, отправили?
зачем заниматься наглым враньём???
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Почему противники Зенита так яростно хотят не того, чтобы их команды подтянулись к Зениту, а чтобы Зенит опустился до уровня других?
Чтобы смотреть на уныние с паспортистами и тактикой "бица-бароца"? Так называемые "наши" должны пахать, показывать уровень, чтобы чемтно понкурировать с "ненашими" и показывать красивый футбол.
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0
+4
Педро Энрико Дон Сантос приписюнил однако кб,аж и Титову вошло
+5
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+4
Несколько лет подряд кб подмахивает Зениту,но во всех грехах обвиняют приобретенных недавно бразильцев
+8
-4
+4
Какая разница кто играет за Зенит.Раз есть регламент ,то они им пользуются.Что касается наших игроков они знают куда и зачем идут.Ну ,а другим клубам надо покупать хороших игроков,а не кучу тех которые не лучше наших.
+7
-3
+4
Мост опять тупит?
5 россиян +Алип= 6 не легов!
сколько надо 11?
пусть фнл 2 смотрит)))
+3
0
+3
В чем смысл этих речей? У них бразильцы, а у нас вот свои, говно, зато свои
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Ответ Николай Леухин
а спартаку религия запрещает бразильцев, игрок хороший был а несет бред
У них нужны рекомендации/малявы от паханов из зоны, что пацан нормальный, ходки имеет, правильно живёт, в общем подходит.
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Ответ тренер с района
Мне вот просто интересно, наш великий вождь всея Руси . Как относится к нахождению стольких бразилов на поле ? А главное для чего ? Ладно до этого понятно чтоб в Европе достойно отыграть в ЛЧ или ЛЕ . А щас для чего ? Чтоб выиграть чемпионат водокачки?
Рассуждения тренера с района.
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Ответ Циник Петербургский
А как Титов еще совсем недавно топил за "своего в доску русского парня" - легендарного спартаковского уголовника и наркоторговца Промеса... Оно и понятно - Титов, как несгибаемый патриот, переживает только за своих, за россиян! :)
Для него свои, это уголовники
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Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
🤣
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Ответ Михаил Сафонов
Педро показал европейский уровень, очень круто отыграл! Какой проход с ударом в штангу!
Ага,у него три удара по воротам и все в створ.100% результативность
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а спартаку религия запрещает бразильцев, игрок хороший был а несет бред
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Чтож всем,иностранцы Зенита, глаза режут, можно подумать в Краснодаре, Динамо,ЦСКА, да в том же Спартаке, их существенно меньше?)
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Что-то Титов промолчал, что единственное результативное зрелище у Спартака сделал костариканец Угальде.
А из "наших" только плавник Соболева отличился, да Зобнин с лунной походкой, пятящийся от Педро.
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