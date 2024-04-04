Титов о «Зените»: «Наших по пальцам можно пересчитать – одни бразильцы, но именно они сделали результат со «Спартаком»

Егор Титов высказался о бразильских игроках «Зенита».

«Спартак» дома уступил « » в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2. За петербуржцев дублем отметился 18-летний бразилец Педро. За красно-белых забил костариканец Манфред Угальде.



– Первый тайм обнадежил. Если бы «Зенит» продолжил играть в том же составе, возможно, «Спартак» смог бы рассчитывать даже на победу. Но Семак понимал, что дело может кончиться поражением, и выпустил двух своих ведущих исполнителей.

Вендел вышел сразу и добавил гостям скорости, опыта, мастерства, а потом вышел и второй творец всех последних побед «Зенита» – .

Вот эта тройка – – Клаудиньо плюс молодой Педро, который ярко ворвался в наш российский футбол, и вышедший Артур переломили ход матча.

Я сейчас перечисляю их – одни бразильцы. Если вспомнить еще с Нино, наших там по пальцам можно пересчитать. Но именно эти люди сделали результат, который пока устраивает «Зенит». Ждем второго матча.

– Решающий фактор – коррективы Семака или все-таки гений юного Педро?

– Да нет, однозначно – решения Богданыча. Своевременные замены сыграли свою роль.

И, конечно, этот маленький вундеркинд забил два великолепных мяча. Не знаю, рискнул бы на его месте пробить кто-то другой. Педро решился. И у него из трех ударов – два гола и штанга. Это еще раз говорит о том, что к нам приехал интересный футболист, – сказал бывший футболист « » Егор Титов.