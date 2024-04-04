Титов о «Зените»: «Наших по пальцам можно пересчитать – одни бразильцы, но именно они сделали результат со «Спартаком»
Егор Титов высказался о бразильских игроках «Зенита».
«Спартак» дома уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2. За петербуржцев дублем отметился 18-летний бразилец Педро. За красно-белых забил костариканец Манфред Угальде.
– Первый тайм обнадежил. Если бы «Зенит» продолжил играть в том же составе, возможно, «Спартак» смог бы рассчитывать даже на победу. Но Семак понимал, что дело может кончиться поражением, и выпустил двух своих ведущих исполнителей.
Вендел вышел сразу и добавил гостям скорости, опыта, мастерства, а потом вышел и второй творец всех последних побед «Зенита» – Клаудиньо.
Вот эта тройка Барриос – Вендел – Клаудиньо плюс молодой Педро, который ярко ворвался в наш российский футбол, и вышедший Артур переломили ход матча.
Я сейчас перечисляю их – одни бразильцы. Если вспомнить еще Родригао с Нино, наших там по пальцам можно пересчитать. Но именно эти люди сделали результат, который пока устраивает «Зенит». Ждем второго матча.
– Решающий фактор – коррективы Семака или все-таки гений юного Педро?
– Да нет, однозначно – решения Богданыча. Своевременные замены сыграли свою роль.
И, конечно, этот маленький вундеркинд забил два великолепных мяча. Не знаю, рискнул бы на его месте пробить кто-то другой. Педро решился. И у него из трех ударов – два гола и штанга. Это еще раз говорит о том, что к нам приехал интересный футболист, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.
А Зенит хают, что они играют с составом в большинстве своём из иностранцев. Играют красиво. Собственно для чего футбол и смотрят. Но тут видите ли нет Своих. Парадокс какой-то.
Мне плевать кто играет за мою команду, свой из соседнего двора или легионер из очень далекого двора. Мне иньересна игра, её красота.
Что же касается наших или не наших ребят в футболе - лично мне приятно смотреть на яркий футбол и ярких футболистов. От того, что на поле бегает Сутормин, а не Малком, приятнее моему глазу не станет.
А все эти мантры про воспитанников, посещаемость или великое прошлое, всегда идут от болельщиков команд, у которых с точки зрения игровых результатов не все в порядке в настоящем.
но я отвечу так : спартак однажды проверили на допинг и по-хорошему их надо было в 3-й дивизион отправлять, отправили?
зачем заниматься наглым враньём???
Чтобы смотреть на уныние с паспортистами и тактикой "бица-бароца"? Так называемые "наши" должны пахать, показывать уровень, чтобы чемтно понкурировать с "ненашими" и показывать красивый футбол.
5 россиян +Алип= 6 не легов!
сколько надо 11?
пусть фнл 2 смотрит)))
А из "наших" только плавник Соболева отличился, да Зобнин с лунной походкой, пятящийся от Педро.