Орлов о Педро: «Думаю, его и за 100 млн могут продать. Когда он впервые вышел, я сразу сказал: у нас в чемпионате нет таких игроков. Он из другой лиги»

Геннадий Орлов высказался о новичке «Зенита» Педро.

18-летний вингер «Зенита» Педро сделал дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака» (2:1).

– Вас Педро удивил?

– Приятно удивил. Еще когда он впервые вышел и повел мяч, я сразу сказал: у нас в чемпионате нет таких футболистов. Он из другой лиги. А потом был матч, в котором ему ни разу мяч не дали – ни , ни . А полузащитники должны быть официантами – приносить нападающему мяч на блюдечке с голубой каемкой. Это их работа.

Есть же такая старинная английская футбольная мудрость: покажите вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Вот у « » Семака все последние успехи – это средняя линия. Тут двух мнений быть не может. А у « » ее нет. Пока на поле не было Вендела и Клаудиньо, полузащита «Спартака» еще держалась, но во втором тайме она же ничего не могла противопоставить «Зениту».

Та же история была с московским «Динамо». Середина поля проигрывается, и все. А середина поля – старый штамп, но хороший – это плацдарм для атаки. Так оно и есть. Если ты контролируешь центр поля, сколько можно создать предголевых ситуаций, подходов к чужой штрафной. Это банально и известно, но в каждом туре мы с этим связываемся.

– Педро со временем тоже за 60 млн продадут?

– Я думаю, и за 100 млн могут продать. Почему это вы планку ставите?

– Все с Малкомом аналогии провожу.

– А зачем? Великому Эйсебио когда-то сказали: «Вы второй Пеле». Тот улыбнулся: «Нет-нет, Пеле замечательный, но я Эйсебио». Любая копия хуже оригинала. Копировать Малкома никто не будет, и не надо. Пусть Педро идет своим путем, пожелаем ему успеха.

Я радуюсь тому, что в российском чемпионате появился футболист, на которого можно ходить смотреть. Это привлечет дополнительные тысячи болельщиков и к телеэкранам, и на стадионы. Когда за играл Вагнер Лав, это же была музыка футбола! Наблюдать за ним было одно удовольствие. Я не мог пропустить ни одного матча Вагнера. Футбол за то и любят во всем мире, что в нем бывают такие талантливые ребята, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Радимов о Педро: «Пример «Спартаку», как можно работать. Уверен, его продадут за внушительную сумму»