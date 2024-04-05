Орлов о Педро: «Думаю, его и за 100 млн могут продать. Когда он впервые вышел, я сразу сказал: у нас в чемпионате нет таких игроков. Он из другой лиги»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Вагнер Лав Сергей Семак премьер-лига Россия Пеле Эйсебио Геннадий Орлов Александр Ерохин Ильзат Ахметов Малком Клаудиньо Вендел Чемпионат.com Педро дос Сантос Футбол

Геннадий Орлов высказался о новичке «Зенита» Педро.

18-летний вингер «Зенита» Педро сделал дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака» (2:1).

Вас Педро удивил?

– Приятно удивил. Еще когда он впервые вышел и повел мяч, я сразу сказал: у нас в чемпионате нет таких футболистов. Он из другой лиги. А потом был матч, в котором ему ни разу мяч не дали – ни Ерохин, ни Ахметов. А полузащитники должны быть официантами – приносить нападающему мяч на блюдечке с голубой каемкой. Это их работа.

Есть же такая старинная английская футбольная мудрость: покажите вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Вот у «Зенита» Семака все последние успехи – это средняя линия. Тут двух мнений быть не может. А у «Спартака» ее нет. Пока на поле не было Вендела и Клаудиньо, полузащита «Спартака» еще держалась, но во втором тайме она же ничего не могла противопоставить «Зениту».

Та же история была с московским «Динамо». Середина поля проигрывается, и все. А середина поля – старый штамп, но хороший – это плацдарм для атаки. Так оно и есть. Если ты контролируешь центр поля, сколько можно создать предголевых ситуаций, подходов к чужой штрафной. Это банально и известно, но в каждом туре мы с этим связываемся.

Педро со временем тоже за 60 млн продадут?

– Я думаю, и за 100 млн могут продать. Почему это вы планку ставите?

Все с Малкомом аналогии провожу.

– А зачем? Великому Эйсебио когда-то сказали: «Вы второй Пеле». Тот улыбнулся: «Нет-нет, Пеле замечательный, но я Эйсебио». Любая копия хуже оригинала. Копировать Малкома никто не будет, и не надо. Пусть Педро идет своим путем, пожелаем ему успеха.

Я радуюсь тому, что в российском чемпионате появился футболист, на которого можно ходить смотреть. Это привлечет дополнительные тысячи болельщиков и к телеэкранам, и на стадионы. Когда за ЦСКА играл Вагнер Лав, это же была музыка футбола! Наблюдать за ним было одно удовольствие. Я не мог пропустить ни одного матча Вагнера. Футбол за то и любят во всем мире, что в нем бывают такие талантливые ребята, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Радимов о Педро: «Пример «Спартаку», как можно работать. Уверен, его продадут за внушительную сумму»

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30 комментариев
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Все может быть, но Спартак отпедролил качественно
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Ответ NaGLiY
Ждем переобувания деда после нескольких неудачных игр. Из гения в бездари!
Ждём Спартак в пердиве. Понять зависть можно, Спартаку в жизни не иметь подобного 18-ти летнего бриллианта.
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ага, Реал купит. Так же как Ренана за 40)
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Ответ Magic13
Он за один матч весь Спартак раком поставил.
Спартак раком ставили и покруче, например Резиуан Мирзов и Бернард Бериша, это самые опасные игроки, против которых Спартак играл. Каждый раз Берише дарят по Мерседесу, а потом он опять сидит на банках до одного единственного матча - против Спартака. И все это циклично.
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Лучше за миллиард, что уж скромничать.
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Когда за ЦСКА играл Вагнер Лав, это же была музыка футбола...
не поспоришь... полёт валькирий, практически
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Дед дело говорит. Вагнер действительно был этаким Роналдиньо на российских полях.
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Ответ hitdinamit
Ну всё, чудак один матч сыграл, уже 100 млн…
Он за один матч весь Спартак раком поставил.
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Ну всё, чудак один матч сыграл, уже 100 млн…
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Хороший парень, маленький, коренастый, юркий, с ударом. Всё есть.
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а что скажет Царь?
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Че за колёса Орлов пьёт?
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— Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой!
— Даже за сто тыщ мильёнов?
— Даже за сто тысяч миллионов.
— Значит я так дорого стою...(с)
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ГСО признает Вагнера лучшим игроком РФПЛ?🤔
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чё мелочиться-за 101давай
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Инвестиция хорошая, но что будет, если правую Педро прикрыть и сыграть на огороде в кость?😏
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Ответ Алексей Елистратов
Спартак раком ставили и покруче, например Резиуан Мирзов и Бернард Бериша, это самые опасные игроки, против которых Спартак играл. Каждый раз Берише дарят по Мерседесу, а потом он опять сидит на банках до одного единственного матча - против Спартака. И все это циклично.
Циклично,- верно подмечено. Это про Спартак. Ежегодные порки от Зенита и 12 лет без побед...🤷‍♂️
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1 матч сыграл великолепно и уже за 100 миллионов продают. Все как обычно у нас
+8
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