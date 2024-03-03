Манфред Угальде: «Почему «Зенит» так хорош? У них очень техничные игроки, все они бразильцы»

Манфред Угальде высказался о «Зените» после 0:0 в Санкт-Петербурге.

«Это моя первая игра за «Спартак», поэтому мне пока тяжело давать какие-то подробные комментарии.

Почему «Зенит» так хорош? У них очень техничные игроки, все они бразильцы», — сказал форвард «Спартака».

«Спартак» сдержал «Зенит» – и чуть не выиграл. Выбили с линии, Соболева взбесила замена, Джикия подработал тренером

Смотрите матчи Лиги Паулиста и обзоры на Sports.ru. Экс-игрок «Зенита» Юри Алберто вновь забил!

Трансляции проходят при поддержке Winline.

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».

Erid: 2SDnjdvsnA4