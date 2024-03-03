Манфред Угальде: «Почему «Зенит» так хорош? У них очень техничные игроки, все они бразильцы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Дуглас Сантос Клаудиньо Артур Гимараэс Нино Мота Вендел Манфред Угальде Педро дос Сантос Футбол

Манфред Угальде высказался о «Зените» после 0:0 в Санкт-Петербурге.

«Это моя первая игра за «Спартак», поэтому мне пока тяжело давать какие-то подробные комментарии. 

Почему «Зенит» так хорош? У них очень техничные игроки, все они бразильцы», — сказал форвард «Спартака».

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59 комментариев
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Конечно, удивительно позорная история. Госкомпания, в текущих полит. условиях и повестке на максимальный патриотизм, являясь одним из двигателей этих полит. процессов, выпускает 9 иностранцев!
+107
-25
+82
Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
А что не так он сказал? Сколько игроков Сербии и Колумбии в Зените, и сколько бразильцев, даже с учётом тех, что в аренду уехали? Вы ещё русских в основе посчитайте. Всё правильно он сказал.
+59
-5
+54
Где то в параллельной вселеной в чемпионате Бразилии, в стартовом составе Сантоса играют 6 русских игроков, 2 казаха, белорус и два бразильских игроков ))?
+48
-8
+40
Ответ Filipp Gorski
Комментарий скрыт
А ты только последнее предложение прочитал про 9 иностранцев? Причем тут Реал и Испания?
+38
-10
+28
Понравился. Заводной, мотористый. Если не растеряет этих качеств и еще и добавит результативных действий-будет находкой для нашего чемпионата.
+27
-7
+20
Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
с сербом и колумбийцем получается 10 человек, без них 8, в чем он не прав? практически все
+22
-5
+17
Да, Угальде очередной топ для Спартака вслед за Бабичем, удачные точечные продуманные трансферы, встраиваемые в существующий наигранный состав, это вам не бразильцев штабелями закупать и разменивать, если не подошли...
Уверен, что от игры к игре Угальде будет прогрессиривать, просто на сборах наигрывали связку с Промесом, из-за этого получился небольшой сумбур и неразбериха...
+21
-6
+15
Циник петербургский, Вы тоже не помните как зенит отмазали от второй лиги. Или интервью Хагена, где он рассказывает как игроки скидывались по 3 тысяч долларов на подкуп судьи. Про зенитовскую раздевалку лучше вам вообще не вспоминать этот позор. Свои 9 от динамо тоже не забывай
+19
-8
+11
Вчера в заявке Зенита было 9 бразильцев и 7 русских(из них 3 вратаря). Болельщики других команд любят кричать - "Русские вперёд", а болельщики Зенита кричат "Бразильцы вперёд!"?
+13
-3
+10
Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
Уходишь от темы? Значит нечего сказать. Угальде очевидные вещи сказал. Согласен?
+8
-1
+7
Зенит Сан Петербургао Бразил зил зил
+9
-3
+6
Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
теперь приплетаем игроков которых нет в составе команды - у тебя явные проблемы с логикой. мы просто факты констактируем и ржем.
+9
-4
+5
В чём секрет успеха питерского гегемона?
Оверпрайс💰 + админресурс😎
+5
-1
+4
Ответ Вячеслав Припузов
Да, Угальде очередной топ для Спартака вслед за Бабичем, удачные точечные продуманные трансферы, встраиваемые в существующий наигранный состав, это вам не бразильцев штабелями закупать и разменивать, если не подошли... Уверен, что от игры к игре Угальде будет прогрессиривать, просто на сборах наигрывали связку с Промесом, из-за этого получился небольшой сумбур и неразбериха...
Да и Дуарте растёт с каждым разом.
+6
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Очень достойный дебют вышел, отличное подписание
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К сожалению, государство не только не собирается уходить из управления профессиональным спортом, но ещё и делает всё, чтобы ничего частного в этом спорте не осталось. Газпром и его политика в спорте - как наглядный пример того, что конкуренцию можно просто задавить деньгами. Государственными.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Садись, двойка. Газпром - ПАО с контрольным пакетом акций, находящихся в собственности у государства. Газпром - это даже не госкорпорация, и уж тем более не госкомпания. Госкомпания, согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ — это некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления. Это, по твоему, Газпром?.. Впрочем, ты же из Москвы...
Ну это, конечно, очень сильно всё меняет (нет).

А с чего это ты вообще взялся Газпромы защищать, дорогой знаток определений? За "ПАО с контрольным пакетом акций, находящихся в собственности у государства" болеешь, или за Зенит всё-таки?
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Потому что мешок
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-4
+3
Зенит хорош? Вчера еле ноги унесли, отскок лютый
+5
-3
+2
Ответ Filipp Gorski
Комментарий скрыт
А реал гос компания Испании спонсирует?
+3
-1
+2
Ответ Андрей Катиков
Циник петербургский, Вы тоже не помните как зенит отмазали от второй лиги. Или интервью Хагена, где он рассказывает как игроки скидывались по 3 тысяч долларов на подкуп судьи. Про зенитовскую раздевалку лучше вам вообще не вспоминать этот позор. Свои 9 от динамо тоже не забывай
Да это классический пример лицемерных болельщиков газа, прям в палату мер и весов отправляй
+2
0
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Конечно, удивительно позорная история. Госкомпания, в текущих полит. условиях и повестке на максимальный патриотизм, являясь одним из двигателей этих полит. процессов, выпускает 9 иностранцев!
Причём 10 лет назад для продавливания лимита сам президент страны их за это троллил. Действительно, позор
+3
-1
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Конечно, удивительно позорная история. Госкомпания, в текущих полит. условиях и повестке на максимальный патриотизм, являясь одним из двигателей этих полит. процессов, выпускает 9 иностранцев!
Зато в хоккее лимит жесткий, но Лайпсику наш паспорт
+1
0
+1
Передайте, плиз, смельчаку Цинику, он, видимо, меня боится:)))
«Чувак, у вас в старте ДВА россиянина (не нарисованных). Два!!!!
Причем тут Гулиев?»
+3
-2
+1
Ответ Архитектор Мендисабаль
Комментарий скрыт
>Государство контролирует более 50% акций Компании.

С официального сайта Газпрома. Думаю, сойдёт за определение.
+3
-2
+1
Ответ Марксово Поле
Да и Дуарте растёт с каждым разом.
ага) в этом матче был к голу ближе чем любой нападающий)
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Ответ Filipp Gorski
Комментарий скрыт
А реал из группы лч может выйти
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-2
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Ответ Чебурашка от Гены
А куда Бонгонда запропастился, спартачи? Мне понравилось, как он начинал играл.
Травма после кубка Африки,скоро выйдет на поле.
+2
-1
+1
Ответ Roman Vleskov
ага) в этом матче был к голу ближе чем любой нападающий)
Если бы не он, то там игрок Зенита бы замыкал, сложно было играть головой так, чтобы мяч ушел в поле, хорошо, что подстраховали
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0
Ответ Андрей Катиков
Циник петербургский, Вы тоже не помните как зенит отмазали от второй лиги. Или интервью Хагена, где он рассказывает как игроки скидывались по 3 тысяч долларов на подкуп судьи. Про зенитовскую раздевалку лучше вам вообще не вспоминать этот позор. Свои 9 от динамо тоже не забывай
Вы тоже у него в чс?:))
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