Манфред Угальде: «Почему «Зенит» так хорош? У них очень техничные игроки, все они бразильцы»
Манфред Угальде высказался о «Зените» после 0:0 в Санкт-Петербурге.
«Это моя первая игра за «Спартак», поэтому мне пока тяжело давать какие-то подробные комментарии.
Почему «Зенит» так хорош? У них очень техничные игроки, все они бразильцы», — сказал форвард «Спартака».
«Спартак» сдержал «Зенит» – и чуть не выиграл. Выбили с линии, Соболева взбесила замена, Джикия подработал тренером
Смотрите матчи Лиги Паулиста и обзоры на Sports.ru. Экс-игрок «Зенита» Юри Алберто вновь забил!
Трансляции проходят при поддержке Winline.
Статистика Чемпионата Паулиста
Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».
Erid: 2SDnjdvsnA4
Уверен, что от игры к игре Угальде будет прогрессиривать, просто на сборах наигрывали связку с Промесом, из-за этого получился небольшой сумбур и неразбериха...
Оверпрайс💰 + админресурс😎
А с чего это ты вообще взялся Газпромы защищать, дорогой знаток определений? За "ПАО с контрольным пакетом акций, находящихся в собственности у государства" болеешь, или за Зенит всё-таки?
«Чувак, у вас в старте ДВА россиянина (не нарисованных). Два!!!!
Причем тут Гулиев?»
С официального сайта Газпрома. Думаю, сойдёт за определение.