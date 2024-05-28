Месси о победе на ЧМ-2022: «Все зависит от Бога и его желаний. Всегда благодарен за то, что он мне дал»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами религия Футбол

Лионель Месси высказался о вере, отвечая на вопрос о победе на чемпионате мира.

«Я всегда говорю, что все зависит от Бога и его желаний. Он решает, что произойдет. Я всегда чувствовал, что все происходит по какой-то причине.

Я всегда обращаюсь к Богу с просьбами и благодарю его за все, что он мне дал», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью TNT Sports Argentina.

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59 комментариев
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Ответ Accelgg
Прошло уже полтора года, а он все говорит об этом чм
Так у него же спрашивают,он и отвечает.
Прошло уже полтора года,а ты все еще не отощел от этого.
Крепись,тебе еще долго о победе Аргентинцев читать.
+36
-15
+21
Ответ Accelgg
Прошло уже полтора года, а он все говорит об этом чм
У него спрашивают
+29
-16
+13
Ответ slow focus
катарский бог всемогущ, даже сборную аргентинских буратин сделал чемпионами
Помню как Коло Муани почти забил на последних секундах, а судья лично встал в ворота и отбил мяч. А ещё помню как судья поставил 2 пенки в ворота Аргентины по приколу, чтобы сделать вид, что он не подсуживает.

А потом я проснулся и пошел рыдать от осознания того, что мой фруктовый идол никогда не достигнет вершины мундиаля и уровня величия Лео.
+37
-25
+12
- А можете назвать фамилию бога?
- Инфантино
+44
-33
+11
Благодарю судей за левые пенки, добавил Леонид
+48
-38
+10
Месси о победе на ЧМ-2022: «Все зависит от судей и их желаний.
+48
-38
+10
а вечный его конкурент в это время пашет как ишак..диета , режим , спортзал , донор , нет татушек и тд ...почувствуйте разницу !
+10
-6
+4
Месси о победе на ЧМ 2022: Все зависит от Марчиняка и его желаний. Благодарен за то, что он мне дал
+7
-4
+3
Первым богом Лео был Эвребе?🤔
+17
-15
+2
Ответ ЧакЧак
а вечный его конкурент в это время пашет как ишак..диета , режим , спортзал , донор , нет татушек и тд ...почувствуйте разницу !
И даже так, с гигантской пиар-машиной, максимум вечно второй с натяжкой. А по правде - крепкий топ-10, не более🤓
+6
-4
+2
Ответ Groznyi2024
Сколько бы не минусили фанаты Месси, но не отмоется он никогда от того, что только благодаря 5 пенальти его сделали чемпионом. Есть Марадона, есть "рука бога", и именно в этом голе, забитом не по правилам, есть что-то магическое, божественное. А в пенальти есть только судейское, была пенка или нет, не особо важно. Сольный проход или гол рукой Марадоны я буду помнить всю жизнь, но при этом ни одного гола Месси с ЧМ я не запомнил
Советую Гинкго Билобу и Глицин для начала, раз такие проблемы. Хирургический вырез на Молину в 1/4 или же проход против «лучшего защитника мира #прямосейчас» в 1/2 в качестве легендарных действий тебе в помощь.
А если принципиальны голы - мексиканцы уж точно такое не забудут🤓
+4
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Ответ Саша Вжухов
Уже опровергли, гугли
Конечно опровергли, многие вообще уверяют, что Земля плоская
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
Ковид. Зарплата. Месси. Пике. Гугли.
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Ответ che kaif
Если бы Тани мог такое оформить то уже бы лч взял Парижу. Тут совсем другие связи и они находятся в фифа. Уефа
Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани сказал, что ЧМ в Катаре запомнят навсегда, если его выиграет Месси. Поэтому он заплатил огромные деньги, чтоб ЧМ выиграла сборная Аргентины.
+1
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Ответ Groznyi2024
Как думаешь, если бы человек реально верил в бога, стал бы он отбирать у своих товарищей по команде зарплату, чтобы не потерять свою?
по твоему веруны неигонятся за богатством?
+2
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Ответ Фарид Харисов
Помню как Коло Муани почти забил на последних секундах, а судья лично встал в ворота и отбил мяч. А ещё помню как судья поставил 2 пенки в ворота Аргентины по приколу, чтобы сделать вид, что он не подсуживает. А потом я проснулся и пошел рыдать от осознания того, что мой фруктовый идол никогда не достигнет вершины мундиаля и уровня величия Лео.
Если бы судьи не помогали бы Аргентине, её даже в финале не было бы. А в финале если бы судьи не помогали бы Аргентине, то вы бы и не вспоминали о моменте Коло Муниани на последних секундах.
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Ответ che kaif
Месси о победе на ЧМ-2022: «Все зависит от судей и их желаний.
- Как ты всего этого добился?
- С божьей помощью! 🐏💪

Инфантино: "Ничего себе, как обо мне приятно высказываются🌞" :))
+9
-8
+1
Сколько бы не минусили фанаты Месси, но не отмоется он никогда от того, что только благодаря 5 пенальти его сделали чемпионом. Есть Марадона, есть "рука бога", и именно в этом голе, забитом не по правилам, есть что-то магическое, божественное. А в пенальти есть только судейское, была пенка или нет, не особо важно.

Сольный проход или гол рукой Марадоны я буду помнить всю жизнь, но при этом ни одного гола Месси с ЧМ я не запомнил
+12
-11
+1
Интересно, это боженька попросил лио доить бчк до последнего или он сам? Даже после ухода никак не отлипнет.
+18
-17
+1
Победа Аргентины и Месси на ЧМ - это позор. Но и без победы на ЧМ разницы не было бы, ведь Месси в молодости делал то, что делал - забивал тонны мячей. Никогда не понимал, чего его донимают с этим ЧМ. Мбаппе вон выиграл в раннем возрасте. Сборные это всегда дело случая, это же не сыгранные клубы с трансферами.
+2
-1
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Ответ Groznyi2024
- А можете назвать фамилию бога? - Инфантино
- Коло Муани
Забей этот черный француз никакой Инфантино бы не помог Лео.
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Бога зовут Тамим ибн Хамад Аль Тани
+2
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Ответ Groznyi2024
- А можете назвать фамилию бога? - Инфантино
Нет, Бога зовут Тамим ибн Хамад Аль Тани
0
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"Бог и немного судьи" - тихо в сторону добавил Месси и улыбнулся.
+3
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Ответ Антон Орехов
Рамос, Кросс чемпионы мира и я не помню что бы они эту тему так мусолили, столько времени.
Подозреваю, тебя так сильно не бесило чемпионство Испании и Германии)
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прикольно так Месси судей называет. кхе кхе хке!
но по идее он прав! после того как ему подарили ЧМ, он вправе называть судей - богами!
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Как думаешь, если бы человек реально верил в бога, стал бы он отбирать у своих товарищей по команде зарплату, чтобы не потерять свою?
+9
-9
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Каждое чемпионство Аргентины было с душком.
+9
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0
Ответ che kaif
Месси о победе на ЧМ-2022: «Все зависит от судей и их желаний.
ты сам видел что он покупал??
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Ответ che kaif
Месси о победе на ЧМ-2022: «Все зависит от судей и их желаний.
Подписан на ПСЖ и на сборную Франции. Понятно почему бомбит
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