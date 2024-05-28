Месси о победе на ЧМ-2022: «Все зависит от Бога и его желаний. Всегда благодарен за то, что он мне дал»
Лионель Месси высказался о вере, отвечая на вопрос о победе на чемпионате мира.
«Я всегда говорю, что все зависит от Бога и его желаний. Он решает, что произойдет. Я всегда чувствовал, что все происходит по какой-то причине.
Я всегда обращаюсь к Богу с просьбами и благодарю его за все, что он мне дал», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью TNT Sports Argentina.
Прошло уже полтора года,а ты все еще не отощел от этого.
Крепись,тебе еще долго о победе Аргентинцев читать.
А потом я проснулся и пошел рыдать от осознания того, что мой фруктовый идол никогда не достигнет вершины мундиаля и уровня величия Лео.
- Инфантино
А если принципиальны голы - мексиканцы уж точно такое не забудут🤓
- С божьей помощью! 🐏💪
Инфантино: "Ничего себе, как обо мне приятно высказываются🌞" :))
Сольный проход или гол рукой Марадоны я буду помнить всю жизнь, но при этом ни одного гола Месси с ЧМ я не запомнил
Забей этот черный француз никакой Инфантино бы не помог Лео.
но по идее он прав! после того как ему подарили ЧМ, он вправе называть судей - богами!