Месси о победе на ЧМ-2022: «Все зависит от Бога и его желаний. Всегда благодарен за то, что он мне дал»

Лионель Месси высказался о вере, отвечая на вопрос о победе на чемпионате мира.

«Я всегда говорю, что все зависит от Бога и его желаний. Он решает, что произойдет. Я всегда чувствовал, что все происходит по какой-то причине.

Я всегда обращаюсь к Богу с просьбами и благодарю его за все, что он мне дал», – сказал нападающий « » и сборной в интервью TNT Sports Argentina.