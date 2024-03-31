Хавбек «Реала» Пас о Месси: «Было невероятно увидеть, как он выиграл ЧМ. Почти все в «Кастилье» болели за Францию, но Бог хотел, чтобы мы победили»
Игрок «Реала» Нико Пас восхищается Лионелем Месси.
«Я бы хотел сыграть на Олимпиаде. Надеюсь, меня вызовут. Хотел бы оказаться там. Надеюсь, клуб меня отпустит.
Я мечтал бы сыграть с Месси, но это будет зависеть от его самочувствия, календаря. Для нас, мальчишек, это была бы мечта.
Было невероятно увидеть, как Месси выиграл чемпионат мира. Я переживал это странным образом: мы ехали с матча в автобусе. Почти все в «Кастилье» болели за Францию. Мне было непросто. Очень приятный момент, но и сложный тоже. Я сильно нервничал. Бог хотел, чтобы мы победили», – сказал полузащитник сборной Аргентины U23.
Что празднуют фанаты Роналду: хет трик в СА
Каждому свое...
Ладно бы на кону было чемпионство лиги, азиатская лч, но все прос##но, а эти празднуют?)
У фанов Реала вообще ненависть присутствует, что в общем то говорит об их уровне интеллекта.)
Так что я бы Аргентину не списывал)
Вам бы ниже травы и тише воды сидеть.
Самый административный клуб, которому по непонятным причинам в лч засчитывали голы с офсайдов, ставили левые пенки за попадание мяча в спину соперника, не удаляли за грубейшие нарущения, как Рамоса против Салаха.
Но он сам недалекий и его фанаты такие же.
Праздновать какой то мусорный хет трик, когда Митрович в аравии показывает что значит вести команду к трофеям, я бы постеснялся.
Это позорно.
Мбаппе сегодня называет Месси величайшим игроком в истории, вспоминая свой лучший гол сезона 22 - 23.
Он говорит:
Когда на тебя отдает лучший игрок в истории, это незабываемо.
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