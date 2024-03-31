Хавбек «Реала» Пас о Месси: «Было невероятно увидеть, как он выиграл ЧМ. Почти все в «Кастилье» болели за Францию, но Бог хотел, чтобы мы победили»

Игрок «Реала» Нико Пас восхищается Лионелем Месси.

«Я бы хотел сыграть на Олимпиаде. Надеюсь, меня вызовут. Хотел бы оказаться там. Надеюсь, клуб меня отпустит.

Я мечтал бы сыграть с , но это будет зависеть от его самочувствия, календаря. Для нас, мальчишек, это была бы мечта.

Было невероятно увидеть, как Месси выиграл чемпионат мира. Я переживал это странным образом: мы ехали с матча в автобусе. Почти все в « » болели за Францию. Мне было непросто. Очень приятный момент, но и сложный тоже. Я сильно нервничал. Бог хотел, чтобы мы победили», – сказал полузащитник сборной Аргентины U23.