Хавбек «Реала» Пас о Месси: «Было невероятно увидеть, как он выиграл ЧМ. Почти все в «Кастилье» болели за Францию, но Бог хотел, чтобы мы победили»

Теги МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Аргентины по футболу олимпийская сборная Аргентины ЧМ-2022 Реал Мадрид Кастилья Интер Майами Нико Пас Футбол

Игрок «Реала» Нико Пас восхищается Лионелем Месси.

«Я бы хотел сыграть на Олимпиаде. Надеюсь, меня вызовут. Хотел бы оказаться там. Надеюсь, клуб меня отпустит.

Я мечтал бы сыграть с Месси, но это будет зависеть от его самочувствия, календаря. Для нас, мальчишек, это была бы мечта.

Было невероятно увидеть, как Месси выиграл чемпионат мира. Я переживал это странным образом: мы ехали с матча в автобусе. Почти все в «Кастилье» болели за Францию. Мне было непросто. Очень приятный момент, но и сложный тоже. Я сильно нервничал. Бог хотел, чтобы мы победили», – сказал полузащитник сборной Аргентины U23.

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30 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Что празднуют фанаты Месси: ЧМ
Что празднуют фанаты Роналду: хет трик в СА

Каждому свое...
+60
-17
+43
В финале ЧМ22 играли Франция и Аргентина, но почему то заплакали фанаты Португалии:)
+51
-19
+32
Сомневаюсь что в кастилье одни французы, просто Месси обазначает Барсу) а за нее болеть нельзя))
+30
-7
+23
Ответ aidos_1979
Сомневаюсь что в кастилье одни французы, просто Месси обазначает Барсу) а за нее болеть нельзя))
Если бы тогда Коло Муани забил, то чемпионом стал бы Роналду.
+22
-7
+15
Вряд ли в Кастилье много французов. Видмо комплексы к Месси в ДНК Реала, с младых лет)
+18
-4
+14
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Что-то хет-триков не было когда они вылетели из Азиатской ЛЧ.
+16
-6
+10
Ответ Отец Абду
Что празднуют фанаты Месси: ЧМ Что празднуют фанаты Роналду: хет трик в СА Каждому свое...
Они празднуют мусорный хет трик?)
Ладно бы на кону было чемпионство лиги, азиатская лч, но все прос##но, а эти празднуют?)
+12
-3
+9
Респект таким футболистам.
+13
-7
+6
Ответ Caterina
Вряд ли в Кастилье много французов. Видмо комплексы к Месси в ДНК Реала, с младых лет)
Так и есть.
У фанов Реала вообще ненависть присутствует, что в общем то говорит об их уровне интеллекта.)
+8
-2
+6
Ответ gPk
Выиграет обязательно.В FM...
Месси в 26 году поедет на ЧМ и будет иметь возможность спокойно к нему готовится
Так что я бы Аргентину не списывал)
+6
-1
+5
Ответ xQcoW
У Пас есть потенциал выиграть ЧМ честно и заслуженным трудом. Надеюсь, пробьется в основу Реала
О какой то честности говорит фанат Реала с судейскими лч?)
Вам бы ниже травы и тише воды сидеть.
Самый административный клуб, которому по непонятным причинам в лч засчитывали голы с офсайдов, ставили левые пенки за попадание мяча в спину соперника, не удаляли за грубейшие нарущения, как Рамоса против Салаха.
+6
-1
+5
Респект Пасу.
+7
-4
+3
Ответ Мохнатый55
Если бы тогда Коло Муани забил, то чемпионом стал бы Роналду.
Ха, это хорошо сказано.)))
+5
-2
+3
Ответ Мохнатый55
Если бы тогда Коло Муани забил, то чемпионом стал бы Роналду.
Да после того финала у многих сливочных чайник потек, а их кумир со стыда спрятал говову в аравийский песок))
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Там вчера Будимир догнал беллингема в гонке бомбардиров, но новости я не видел, подумаешь лидер Ла Лиге по забитым мячам, это не голы в пустые 20й команде из чемпионата абу-даби забить:))
Ладно бы были шансы на чемпионство и их местную лч, но кринж все важные матчи слил.
Но он сам недалекий и его фанаты такие же.
Праздновать какой то мусорный хет трик, когда Митрович в аравии показывает что значит вести команду к трофеям, я бы постеснялся.
Это позорно.
+4
-2
+2
Ответ rigobersong
Там вчера Будимир догнал беллингема в гонке бомбардиров, но новости я не видел, подумаешь лидер Ла Лиге по забитым мячам, это не голы в пустые 20й команде из чемпионата абу-даби забить:))
https://twitter.com/telefoot_TF1/status/1774373431250706676?t=y1WdMEgyYBx-T29b_2rNoQ&s=19
Мбаппе сегодня называет Месси величайшим игроком в истории, вспоминая свой лучший гол сезона 22 - 23.
Он говорит:
Когда на тебя отдает лучший игрок в истории, это незабываемо.
Где новость от спортс ру?
+3
-1
+2
Ответ Отец Абду
Что празднуют фанаты Месси: ЧМ Что празднуют фанаты Роналду: хет трик в СА Каждому свое...
На безрыбье и рак рыба.
+4
-2
+2
Ответ Игорь Климов
Лео Месси несомненно является гением футбола, и как минимум, лучшим игроком современности! 🐐🇦🇷
Лео Месси лучший игрок в истории футбола это факт.
+2
0
+2
Уважение.
+5
-4
+1
Лео Месси несомненно является гением футбола, и как минимум, лучшим игроком современности! 🐐🇦🇷
+2
-1
+1
Ответ Отец Абду
В финале ЧМ22 играли Франция и Аргентина, но почему то заплакали фанаты Португалии:)
Комментарий удален модератором
Ответ Bazilic
Месси в 26 году поедет на ЧМ и будет иметь возможность спокойно к нему готовится Так что я бы Аргентину не списывал)
Месси может быть и поедет ,но с чего вы решили что Нико Паз поедет туда?)
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Ответ gPk
Выиграет обязательно.В FM...
в фм бист нереальный кстати
+1
-1
0
Ответ Ударим Рок
Респект Пасу.
респект Голу
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0
Комментарий удален модератором
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